Страсти по Альмодовару: в Минске покажут ретроспективу картин режиссера-легенды

Весна для киноманов Минска начнется с Педро Альмодовара: 2-4 марта в рамках проекта velcom Silver ART пройдут ретроспективные показы фильмов одного из самых титулованных испанских режиссеров.

Вниманию минских зрителей будут предложены триллер «Кожа, в которой я живу» (2011), комедия «Я очень возбужден» (2013) и драма «Разомкнутые объятия» (2009). Все три фильма носят в себе черты узнаваемого с первых же кадров авторского почерка Педро Альмодовара: сложно выстроенные взаимоотношения между героями, ярко выраженный чувственный подтекст, а главное, непредсказуемая сюжетная линия, которая приковывает внимание зрителя с первых кадров и держит его в напряжении до самого финала.

В кинотеатре velcom cinema сети Silver Screen покажут:

2 марта – комедию «Я очень возбужден» о том, как во время перелета через океан самолет выходит из строя, а пассажиры начинают проявлять свои истинные характеры, ведь терять уже нечего.

3 марта – драму «Разомкнутые объятия» с любимицей Альмодовара Пенелопой Крус в главной роли. Это история о слепом сценаристе, чью размеренную жизнь нарушает смерть известного бизнесмена и всплывающие в связи с этим тайны прошлого. Фильм был номинирован на Оскар и Золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля.

4 марта – триллер «Кожа, в которой я живу», фильм-обладатель премии BAFTA как лучший фильм 2012 года на иностранном языке и сразу четырех премий «Гойя». История о пластическом хирурге, который открыл секрет идеальной искусственной кожи. И ставит эксперименты на живой женщине, которую держит у себя дома. В главной роли – неподражаемый Антонио Бандерас.

Проект velcom Silver ART стартовал в январе 2018 года и уже порадовал ценителей авторского кино показами фильмов Михаэля Ханеке, Дэвида Линча и Йоргоса Лантимоса. velcom Silver ART – это редкая возможность погрузиться в творчество самых ярких, нестандартных режиссеров и увидеть, как знаковые их работы, так и новые творения. Многие из представленных лент демонстрируются на большом экране впервые за долгое время.

А в преддверии ретроспективы Педро Альмодовара поклонники киноискусства получат возможность увидеть картину Фатиха Акина «На пределе», недавно удостоенную премии «Золотой Глобус» за лучший фильм на иностранном языке: ее показы в рамках проекта velcom Silver ART начнутся с 22 февраля.

Кожа, в которой я живу

Разомкнутые объятья

Я очень возбужден