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В Бресте нашли девушку на Hyundai, которая неудачно "дала угла", сбила дорожный знак и скрылась

21.02.2018 17:19 — Разное | Tut.by  
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Сотрудники ГАИ установили личность водителя красного Hyundai, которая 19 февраля сбила дорожный знак на перекрестке улицы 28 июля и Варшавского шоссе.

Видео: WikiLink

ДТП попало на камеру видеонаблюдения, установленную в городе. На записи видно, как водитель Hyundai во время левого поворота не справилась с управлением. Автомобиль выехал на разделительную полосу и сбил дорожный знак. Затем водитель уехала с места ДТП.

Личность девушки, которая в тот день находилась за рулем Hyundai, установили сотрудники ГАИ. Как стало известно TUT.BY, в отношении нее составили протокол за оставление места ДТП.

 
 
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В отношении водителя составили протокол за оставление места ДТП.

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