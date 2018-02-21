Сотрудники ГАИ установили личность водителя красного Hyundai, которая 19 февраля сбила дорожный знак на перекрестке улицы 28 июля и Варшавского шоссе.

Видео: WikiLink

ДТП попало на камеру видеонаблюдения, установленную в городе. На записи видно, как водитель Hyundai во время левого поворота не справилась с управлением. Автомобиль выехал на разделительную полосу и сбил дорожный знак. Затем водитель уехала с места ДТП.

Личность девушки, которая в тот день находилась за рулем Hyundai, установили сотрудники ГАИ. Как стало известно TUT.BY, в отношении нее составили протокол за оставление места ДТП.