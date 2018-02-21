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Германия обыграла Швецию в четвертьфинале Олимпийского хоккейного турнира, канадцы победили финнов

21.02.2018 17:51 — Разное | Tut.by  
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Сборная Германии по хоккею сенсационно победила Швецию в четвертьфинале олимпийского турнира — 4:3 (2:0, 0:0, 1:3, 1:0).

Швеция и Германия уже встречались на групповом этапе. Тогда шведы выиграли 1:0, а вратарь минского «Динамо» Юнас Энрот не пропустил ни одной шайбы. На этот же раз тренерский штаб отправил его в резерв, остановив свой выбор на 36-летнем ветеране Викторе Фасте.

Немцы очень мощно провели первый период, особенно отрезок длиной в 29 секунд, когда Кристиан Эрхофф и Марсель Небельс дважды поразили ворота Фаста.

Второй период прошел без голов, а в третьем шведы смогли совершить камбэк. Сначала Антон Ландер сделал счет 1:2, но тут же Доминик Кахун вновь увеличил преимущество до двух шайб. В овертайм же скандинавы перевели игру после точных бросков защитников Патрика Херсли и Микаэля Викстранда — 3:3.

Дополнительное время продлилось всего 90 секунд. Патрик Раймер воспользовался защитником шведов и броском с близкого расстояния забросил четвертую шайбу в сетку за спиной Виктора Фаста.


Reuters

В полуфинале немцы сыграют со сборной Канады, которая со счетом 1:0 обыграла Финляндию. Единственную шайбу на 41-й минуте забросил защитник Максим Норо.

Бывший вратарь минского «Динамо» Бен Скривенс был заменен во втором периоде из-за травмы.

В другом полуфинале «Олимпийские атлеты из России» сыграют с Чехией. Матчи пройдут 23 февраля.

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Сборная Германии по хоккею сенсационно победила Швецию в четвертьфинале олимпийского турнира - 4:3 (2:0, 0:0, 1:3, 1:0).

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