На днях мы писали о фирме «Копинстрой» и ее руководителе Андрее Кравченко, который по 2−4 раза раз продавал несколько квартир в ЖК «Изумрудный» на Воронянского и квартиру в доме по Сморговскому тракту, 9. Сегодня Следственный комитет сообщил : официально признано пострадавшими 8 человек, еще 15 подали заявления, по которым идет проверка.

Сумма, которую Кравченко собрал с 8 официально признанных пострадавших — 770 тысяч долларов. После проверки станет очевиден реальный объем махинаций, который может оказаться вдвое больше.

Кравченко предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 209 (мошенничество в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь, он с начала января под стражей.

«Устанавливаются обстоятельства произошедшего, в том числе исследуется финансово-хозяйственная деятельность и взаимоотношения застройщиков со всеми дольщиками, заключившими договоры создания объектов недвижимости и намерения об их купле-продаже. Если вы пострадали от действий обвиняемого, сообщите об этом по телефону УСК по г. Минску: 8 017 389 54 05», — предлагают следователи.

Напомним, как выглядела схема двойных продаж. Подрядчик соглашался строить без денег — за квартиры. И пока еще дом был не сдан, продавали квартиры по нескольку раз по предварительным договорам купли-продажи со стопроцентным авансом. Все вскрылось после сдачи дома — когда квартира, на которую претендовали по нескольку человек, оформлялась на кого-то одного.

Пострадавшие собрали такую схему: Квартира со строительным номером № 1, «двушка» площадью более 90 «квадратов», виртуально «получила» четырех владельцев. Первым ее купил Максим Ц. Договор с «Копинстроем» заключил летом 2015 года, внес 75 тысяч долларов, остаток должен был уплатить после сдачи дома. Надежда В. заключила договор на эту квартиру тоже в 2015-м, внесла полную сумму — 95 тысяч долларов. Некто А. внес 50 тысяч долларов, по данным пострадавших, он таким образом одолжил деньги под обязательство «Копинстроя» выкупить у него эту квартиру. Анна П. узнала о том, что в списках «Промекса» претендентом на ее квартиру числится именно некто А., и начала судебные разбирательства. Ей удалось заключить с «Промексом» договор долевого строительства этой квартиры. У квартиры со строительным номером 131 («трешка», 106 квадратных метров) три виртуальных владельца. Дмитрий З. заключил договор в июне 2015 года и до конца года внес 102 тысячи долларов. Остаток должен был внести после сдачи. Александр Б. давал 75 000 долларов в долг под залог этой же квартиры в ноябре 2015 года. Квартира оформлена на третье лицо. Квартира 28, «однушка», строилась для Сергея С., главного инженера «Копинстроя». Он отдал 48 тысяч долларов, договор подписал в начале 2015 г. Надежда П. договор на эту же квартиру заключила летом 2015 года. Платила согласно графику платежей, выплатила 36 тысяч, когда поднялся шум, платить перестала. Еще один человек, Юрий С., давал, по данным обманутых граждан, «Копинстрою» в долг примерно 50 тысяч долларов через переоформление прав на квартиру. Четвертая квартира, номер 139, тоже «трешка» площадью 106 квадратных метров, продалась только дважды. Летом 2015 года Александр К. уплатил за нее 100 тысяч долларов, с условием выплаты остатка после сдачи. Однако досталась другому человеку. Рядом, на Быховской, строятся еще дома, где, по данным обманутых граждан, тоже «поучаствовал» «Копинстрой». Одну из квартир он продал дважды, в рассрочку, собрав с двух человек более 50 тысяч. Больше «подопечные» платить не стали — из-за поднятой шумихи. Квартира в доме по Сморговскому тракту, 9, тоже продалась дважды. «Копинстрою» еще принадлежит часть офисных помещений в этом же доме. Проданы ли они и сколько раз, пока неизвестно.