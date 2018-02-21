Как отразится на белорусах привлечение международных кредитов?

Всемирный банк планирует направить более $500 млн до конца 2022 года на реализацию проектов в Беларуси. В это же время Минфин рассчитывает на привлечение на международных рынках капитала $1 млрд ежегодно.

Может, в то время, когда деньги дают одни, не брать кредит у других? Как это отразится на рядовых гражданах?

И те, и другие средства, которые планируется привлечь в экономику Беларуси по линии Всемирного банка и Минфина, являются заемными и, в конечном итоге, не бесплатными. Разница в том, что Всемирный банк выделяет деньги в рамках утвержденных проектов, как правило - на длительный срок, и, только и исключительно, на реализацию инфраструктурных проектов.

Например, в Беларуси на деньги Всемирного банка реконструировалась трасса М-1, проводилась модернизация лесного хозяйства, осуществляется строительство второй ВПП в аэропорту Минск-2. В настоящее время в Беларуси активны 8 проектов, осуществляемых при поддержке Всемирного банка. Это проекты в области здравоохранения, образования, модернизации финансовой системы и органов государственного управления, транспортного коридора Е-30.

Минфин Беларуси привлекает средства для реализации бюджета. В текущем году правительству предстоит направить 3,8 млрд долларов США на обслуживание государственного долга. Часть этих средств, примерно 1 млрд долларов США, Минфин планирует получить в результате размещения евробондов.

В начале текущего года Беларусь получила улучшение кредитного рейтинга со стороны рейтинговых агентств и ОЭСР. Это дает возможность привлекать международные кредиты на более выгодных условиях, что, в свою очередь, приведет к снижению нагрузки на бюджет в части обслуживания внешнего долга.

Для наших соотечественников это может отразиться в дальнейшей стабилизации внутреннего валютного рынка. Мы видели некоторый рост курса доллара США в январе 2018 года, но к сегодняшнему дню доллар США на 0,59% на белорусском рынке дешевле, чем в начале года.

Поэтому развитие отношений с Всемирным банком и улучшение кредитного рейтинга Беларуси позитивно скажется и на благосостоянии наших граждан.

Михаил Грачёв, финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел»)