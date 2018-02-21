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Прокуратура рассказала, что грозит белорусскому рэперу, задержанному в России за наркотики
Вчера стало известно, что в российском СИЗО
33-летнего белоруса задержали в Саратове.
— В отношении него управлением следственного комитета по Брестской области расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов), — сообщил TUT.BY заместитель начальника отдела информации Генпрокуратуры Беларуси Дмитрий Брылев.
Ему инкриминируется незаконное с целью сбыта приобретение, хранение, перевозка, а также незаконный сбыт психотропных веществ и их аналогов, совершенное группой лиц, лицом, ранее совершившим преступление по ст. 328 (квалифицирован так называемый повтор) в отношении психотропных веществ и их аналогов в крупном размере и в отношении особо опасных психотропных веществ.
Сейчас минчанин ждет экстрадиции в Беларусь в саратовском СИЗО. Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
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