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Прокуратура рассказала, что грозит белорусскому рэперу, задержанному в России за наркотики

21.02.2018 18:46 — Разное | Tut.by  
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Вчера стало известно, что в российском СИЗО находится белорусский рэпер Джонни Гатти (Евгений Зыль). Сегодня Генпрокуратура рассказала, за что именно задержали минчанина и какое наказание ему грозит.


Фото: vk.com/suckmyjohnny

33-летнего белоруса задержали в Саратове.

— В отношении него управлением следственного комитета по Брестской области расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов), — сообщил TUT.BY заместитель начальника отдела информации Генпрокуратуры Беларуси Дмитрий Брылев.

Ему инкриминируется незаконное с целью сбыта приобретение, хранение, перевозка, а также незаконный сбыт психотропных веществ и их аналогов, совершенное группой лиц, лицом, ранее совершившим преступление по ст. 328 (квалифицирован так называемый повтор) в отношении психотропных веществ и их аналогов в крупном размере и в отношении особо опасных психотропных веществ.

Сейчас минчанин ждет экстрадиции в Беларусь в саратовском СИЗО. Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

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Теги: Витебск, Гомель
 
 
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