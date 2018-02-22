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Гильермо дель Торо обвинили в плагиате за "Форму воды"

22.02.2018 08:46 — Разное | Tut.by  
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Создателей фильма «Форма воды», претендующего на «Оскар» в 13 номинациях, обвинили в плагиате сюжета, сообщает Газета.ru.


В судебном иске указывается, что режиссер Гильермо дель Торо, продюсер Дэниэл Краус и студия Fox Searchlight «нахально скопировала историю, элементы, героев и темы» в своей картине, позаимствовав их из пьесы драматурга Пола Зиндела.

Иск подал сын писателя Дэвид. Он уверен, что создатели «Формы воды» взяли героев и сюжет из пьесы 1969 года «Дай мне услышать твой шепот».

В студии Fox Searchlight уже отреагировали на обвинения, назвав их «необоснованными».

Напомним, Гильермо дель Торо получил премию американской Гильдии режиссеров за «Форму воды».

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Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Создателей фильма "Форма воды", претендующего на "Оскар" в 13 номинациях, обвинили в плагиате сюжета.

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