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Гильермо дель Торо обвинили в плагиате за "Форму воды"
Создателей фильма «Форма воды», претендующего на «Оскар» в 13 номинациях, обвинили в плагиате сюжета,
В судебном иске указывается, что режиссер Гильермо дель Торо, продюсер Дэниэл Краус и студия Fox Searchlight «нахально скопировала историю, элементы, героев и темы» в своей картине, позаимствовав их из пьесы драматурга Пола Зиндела.
Иск подал сын писателя Дэвид. Он уверен, что создатели «Формы воды» взяли героев и сюжет из пьесы 1969 года «Дай мне услышать твой шепот».
В студии Fox Searchlight уже отреагировали на обвинения, назвав их «необоснованными».
Напомним, Гильермо дель Торо
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Создателей фильма "Форма воды", претендующего на "Оскар" в 13 номинациях, обвинили в плагиате сюжета.
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