Создателей фильма «Форма воды», претендующего на «Оскар» в 13 номинациях, обвинили в плагиате сюжета, сообщает Газета.ru.





В судебном иске указывается, что режиссер Гильермо дель Торо, продюсер Дэниэл Краус и студия Fox Searchlight «нахально скопировала историю, элементы, героев и темы» в своей картине, позаимствовав их из пьесы драматурга Пола Зиндела.

Иск подал сын писателя Дэвид. Он уверен, что создатели «Формы воды» взяли героев и сюжет из пьесы 1969 года «Дай мне услышать твой шепот».

В студии Fox Searchlight уже отреагировали на обвинения, назвав их «необоснованными».

Напомним, Гильермо дель Торо получил премию американской Гильдии режиссеров за «Форму воды».

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