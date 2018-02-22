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C 22 по 26 февраля на Оршанщине проходит специальное комплексное мероприятие «Быт»
22.02.2018 — Разное | Аршанская газета
C 22 по 26 февраля 2018 года на территории оперативного обслуживания Оршанского ОВДТ и Витебской области в целом, проводится специальное комплексное мероприятие «Быт».
А. Пучков, инспектор профилактики отделения охраны общественного порядка и профилактики милиции общественной безопасности Оршанского ОВД на транспорте лейтенант милиции.
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C 22 по 26 февраля 2018 года на территории оперативного обслуживания Оршанского ОВДТ и Витебской области в целом, проводится специальное
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