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C 22 по 26 февраля на Оршанщине проходит специальное комплексное мероприятие «Быт»

22.02.2018 — Разное | Аршанская газета  
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C 22 по 26 февраля 2018 года на территории оперативного обслуживания Оршанского ОВДТ и Витебской области в целом, проводится специальное комплексное мероприятие «Быт».
Семья – это одна из величайших ценностей, созданных человечеством за всю историю его существования. Семейное насилие это – ставшие привычными физические, словесные, моральные и экономические оскорбления и принуждения с целью запугивания и получения власти одних членов семьи над другими. Таким образом, домашнее насилие – это не только традиционно подразумеваемые побои и сексуальное насилие.
Ежегодно в республике от рук близких погибают около 120 человек, более 250 получают тяжкие телесные повреждения.
Своевременное обращение за помощью остановит насилие, сохранит Вам жизнь. И все же, если Вы стали жертвой или свидетелем насилия, не ждите трагедии! Действуйте прямо сейчас! Обращайтесь в Оршанского ОВД на транспорте УВД Витебского облисполкома: ГТС: (8-0216) 29-23-47; МТС: (8-029) 863-70-56; Velcom: (8-029) 109-01-24, либо в территориальный отдел внутренних дел по телефону 102.
Бесплатную анонимную консультацию по вопросам насилия в семье Вы можете получить, позвонив на общенациональную горячую линию для пострадавших от домашнего насилия (тел. 8-801-100-8-801).

А. Пучков, инспектор профилактики отделения охраны общественного порядка и профилактики милиции общественной безопасности Оршанского ОВД на транспорте лейтенант милиции.

 
 
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C 22 по 26 февраля 2018 года на территории оперативного обслуживания Оршанского ОВДТ и Витебской области в целом, проводится специальное

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