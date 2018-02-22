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Шериф из "Очень странных дел" приплыл в Антарктику. Он станцевал с пингвинами фирменный танец

22.02.2018 11:29 — Разное | Tut.by  
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Актер Дэвид Харбор, известный по роли шерифа Хоппера в сериале «Очень странные дела», станцевал с пингвинами в Антарктике. Харбора взяли в экспедицию «Гринпис» после того, как его пост в твиттере о желании поехать к пингвинам в Антарктику собрал 200 тысяч ретвитов.


21 января спросил у организации «Гринпис», сколько ретвитов ему нужно набрать, чтобы отправиться в Антарктику и потанцевать там с пингвинами. Представители «Гринпис» решили, что 200 тысяч ретвитов будет достаточно, чтобы Харбор присоединился к одной из экспедиций.

«Хмм, если вы наберете больше 200 тысяч, мы спросим нашего капитана, можно ли вам присоединиться к нашей экспедиции в Антарктику и поплясать с пингвинами. Очень странные дела случаются», — ответили в твиттере представители «Гринпис» и прикрепили к твиту фирменный танец Харбора, который он исполнял в сериале «Очень странные дела».

На следующий день Харбор опубликовал обращение к подписчикам. «Интернет, слушай… Я благодетель. Я отдаю и отдаю. Но сейчас мне нужен ты. Мне нужно 200 тысяч ретвитов, чтобы потанцевать с пингвинами. Пожалуйста, интернет. Пожалуйста, ретвитните это сообщение. Пожалуйста. Мужчине нужны его пингвины», — написал актер.

Харбор с легкостью набрал 200 тысяч ретвитов меньше, чем за пять часов. 23 января «Гринпис» подтвердил, что актер отправится в Антарктику: «Готовьте ваши туфли для танцев, ведь вы глазом моргнуть не успеете, как окажетесь в Антарктике».

20 февраля актер опубликовал видео, как он танцует в Антарктике среди папуанских пингвинов. «Привет, твиттер. Спасибо, ребята, что вы отправили меня сюда».

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Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Актер спросил у "Гринпис", сколько ретвитов ему нужно набрать, чтобы отправиться в Антарктику и потанцевать с пингвинами. "Гринпис" решил, что 200 тысяч ретвитов будет...

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