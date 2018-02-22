Актер Дэвид Харбор, известный по роли шерифа Хоппера в сериале «Очень странные дела», станцевал с пингвинами в Антарктике. Харбора взяли в экспедицию «Гринпис» после того, как его пост в твиттере о желании поехать к пингвинам в Антарктику собрал 200 тысяч ретвитов.





21 января спросил у организации «Гринпис», сколько ретвитов ему нужно набрать, чтобы отправиться в Антарктику и потанцевать там с пингвинами. Представители «Гринпис» решили, что 200 тысяч ретвитов будет достаточно, чтобы Харбор присоединился к одной из экспедиций.

«Хмм, если вы наберете больше 200 тысяч, мы спросим нашего капитана, можно ли вам присоединиться к нашей экспедиции в Антарктику и поплясать с пингвинами. Очень странные дела случаются», — ответили в твиттере представители «Гринпис» и прикрепили к твиту фирменный танец Харбора, который он исполнял в сериале «Очень странные дела».

Hmm, if you get over 200k we’ll ask the Captain if you can join our expedition to the Antarctic and dance with the penguins. #StrangerThings have happened https://t.co/qT78aIcKOw pic.twitter.com/LmmLceE17J — Greenpeace (@Greenpeace) 22 января 2018 г.

На следующий день Харбор опубликовал обращение к подписчикам. «Интернет, слушай… Я благодетель. Я отдаю и отдаю. Но сейчас мне нужен ты. Мне нужно 200 тысяч ретвитов, чтобы потанцевать с пингвинами. Пожалуйста, интернет. Пожалуйста, ретвитните это сообщение. Пожалуйста. Мужчине нужны его пингвины», — написал актер.

Харбор с легкостью набрал 200 тысяч ретвитов меньше, чем за пять часов. 23 января «Гринпис» подтвердил, что актер отправится в Антарктику: «Готовьте ваши туфли для танцев, ведь вы глазом моргнуть не успеете, как окажетесь в Антарктике».

20 февраля актер опубликовал видео, как он танцует в Антарктике среди папуанских пингвинов. «Привет, твиттер. Спасибо, ребята, что вы отправили меня сюда».

https://t.co/29mTHvLYOA

here’s a petition to create the largest protected area in the world. @Greenpeace has 1M sigs.

let’s give them 1.8.

1.8 million.

1 for every proposed square km

for the 'guins.

here’s me dancing with them,

as promised.

they don’t have netflix. @Greenpeace ? pic.twitter.com/jjLBk2XOIr — David Harbour (@DavidKHarbour) 20 февраля 2018 г.

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