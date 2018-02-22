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Шериф из "Очень странных дел" приплыл в Антарктику. Он станцевал с пингвинами фирменный танец
Актер Дэвид Харбор, известный по роли шерифа Хоппера в сериале «Очень странные дела»,
21 января
«Хмм, если вы наберете больше 200 тысяч, мы спросим нашего капитана, можно ли вам присоединиться к нашей экспедиции в Антарктику и поплясать с пингвинами. Очень странные дела случаются», — ответили в твиттере представители «Гринпис» и прикрепили к твиту фирменный танец Харбора, который он исполнял в сериале «Очень странные дела».
На следующий день Харбор опубликовал обращение к подписчикам. «Интернет, слушай… Я благодетель. Я отдаю и отдаю. Но сейчас мне нужен ты. Мне нужно 200 тысяч ретвитов, чтобы потанцевать с пингвинами. Пожалуйста, интернет. Пожалуйста, ретвитните это сообщение. Пожалуйста. Мужчине нужны его пингвины», —
Харбор с легкостью набрал 200 тысяч ретвитов меньше, чем за пять часов. 23 января «Гринпис» подтвердил, что актер отправится в Антарктику: «Готовьте ваши туфли для танцев, ведь вы глазом моргнуть не успеете, как окажетесь в Антарктике».
20 февраля актер опубликовал видео, как он танцует в Антарктике среди папуанских пингвинов. «Привет, твиттер. Спасибо, ребята, что вы отправили меня сюда».
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Актер спросил у "Гринпис", сколько ретвитов ему нужно набрать, чтобы отправиться в Антарктику и потанцевать с пингвинами. "Гринпис" решил, что 200 тысяч ретвитов будет...
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