Актер Дэвид Харбор, известный по роли шерифа Хоппера в сериале «Очень странные дела», станцевал с пингвинами в Антарктике. Харбора взяли в экспедицию «Гринпис» после того, как его пост в твиттере о желании поехать к пингвинам в Антарктику собрал 200 тысяч ретвитов.

21 января спросил у организации «Гринпис», сколько ретвитов ему нужно набрать, чтобы отправиться в Антарктику и потанцевать там с пингвинами. Представители «Гринпис» решили, что 200 тысяч ретвитов будет достаточно, чтобы Харбор присоединился к одной из экспедиций.

«Хмм, если вы наберете больше 200 тысяч, мы спросим нашего капитана, можно ли вам присоединиться к нашей экспедиции в Антарктику и поплясать с пингвинами. Очень странные дела случаются», — ответили в твиттере представители «Гринпис» и прикрепили к твиту фирменный танец Харбора, который он исполнял в сериале «Очень странные дела».