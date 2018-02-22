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В Гродно Volkswagen насмерть сбил пешехода

22.02.2018 11:53 — Разное | Tut.by  
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В Гродно под колесами легковушки погиб пешеход. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.


Смертельная авария произошла 22 февраля, около 07.30, на улице Горького. По предварительной информации, водитель Volkswagen Sharan ехал в направлении улицы Калиновского и совершил наезд на мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получил тяжелейшие травмы и был доставлен в больницу, где умер, не приходя в сознание.


На данный момент устанавливается, на какой сигнал светофора шел пешеход и ехал Volkswagen. Очевидцев наезда ГАИ просит позвонить по телефонам: 8 015 279-75-05, 79−75−45.

 
Теги: Гродно
 
 
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Смертельная авария произошла 22 февраля, около 07.30, на улице Горького.

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