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Источник: Гендиректор "Беларусьфильма" отправлен в отставку

22.02.2018 15:39 — Разное | Tut.by  
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Игорь Поршнев с 1 марта не будет занимать должность гендиректора государственной киностудии «Беларусьфильм». Об этом TUT.BY сообщил режиссер Андрей Курейчик, сославшись на собственные источники в «Беларусьфильме». Эту информацию TUT.BY также подтвердил источник в Министерстве культуры.


— Мне сообщили об этом источники на киностудии «Беларусьфильм». По их словам, сегодня узкому кругу сотрудников было доведено, что Поршнев с 1 марта на киностудии уже не работает, — рассказал режиссер.

Курейчик видит три причины, которые в совокупности, или каждая по отдельности, могли послужить поводом для отставки гендиректора «Беларусьфильма».

— Во-первых, это фильм «Круги на воде» и последовавший за ним скандал с Кончаловским. Во-вторых — сборы «Тум-Паби-Дум». В Минске фильм собрал 1600 долларов, а посмотрело его всего около трех тысяч зрителей. Ну и третья причина — фильм «Не игра», который вышел без фамилии режиссера в титрах — судя по всему, за этим скрывается какой-то очередной скандал. При этом похвастать тоже нечем. Два фильма, на которые были потрачены бюджетные деньги, так и не вышли. «Держись за облака» должны были показать весной 2017 года. Сериал «Автошкола» также не продан. А ведь на каждый из этих проектов было потрачено более миллиона долларов государственных средств, — предположил Курейчик.

Пресс-секретарь Министерства культуры Илона Немова сообщила, что на сегодня документов об увольнении Игоря Поршнева в отделе кадров министерства нет. Однако неофициально источник в Министерстве культуры подтвердил TUT.BY новость об увольнении Поршнева.

Дозвониться Игорю Поршневу не удалось.

Мне сообщили об этом источники на киностудии «Беларусьфильм». По их словам, сегодня узкому кругу сотрудников было доведено, что Поршнев с 1 марта на киностудии уже не работает". «Я вижу три причины, которые в совокупности, или каждая по отдельности, может послужить поводом для отставки. Во-первых, это фильм „Круги на воде“ и последовавший за ним скандал с Кончаловским. Во-вторых — сборы „Тупобидум“ (не уверена, что правильно записала — я, проверь, Кристинка). В Минске фильм собрал 1600 доллров, а посмотрело его всего около3 тысяч зрителей. Ну и третья причина — фильм „не игра“, который вышел без фамилии режиссера в титрах — судя по всему, за этим скрывается какой-то очередной скандал». «При этом похвастать тоже нечем. Два фильма, на которые были потрачены бюджетные деньги, так и не вышли. «Держись за облака» должны были показать лесной 2017 года. Сериал «Автошкола» также не продан. А ведь на каждый из этих проектов было потрачено более миллиона долларов государственных средств.

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Теги: Новости, Витебск
 
 
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