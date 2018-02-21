На ночных катаниях в горнолыжном комплексе «Логойск» 16 февраля подрались сноубордист и лыжник. В итоге 29-летний сноубордист из Минска оказался в больнице с легкой черепно-мозговой травмой и двусторонним переломом челюсти.



Фото с сайта logoisk.by

Драка случилась примерно в 23.40. Свидетели рассказывают, что все началось со спора между одним из лыжников и сноубордистом из-за подъемника. Словесная перепалка закончилась тем, что оба оказались на снегу.

— Я завалил лыжника и держал его, пытался успокоить, а в это время другой лыжник ударил меня ботинком по лицу. А потом убежал. Пока охрана поднялась на гору, уже пришлось вызвать милицию, — говорит сноубордист, который до сих пор лежит в больнице.

Возбуждено уголовное дело по ст. 149 Уголовного кодекса Республики Беларусь («Умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения»). Об этом TUT.BY рассказала следователь Логойского районного отдела Следственного комитета Анна Зеленко:

— Зачинщик конфликта (первый лыжник, с которым поспорил сноубордист, — прим. TUT.BY) находился в состоянии алкогольного опьянения. Личность лыжника, нанесшего удар, установлена. Будет назначена судебно-медицинская экспертиза.