Детский садик по Леси Украинки попытаются продать в очередной раз, повысив цену

Здание детского сада по Леси Украинки 12/4 пытаются продать уже четвертый год. С непременным условием — использовать под «специализированное учреждение образования и воспитания».





Здание простаивает и ветшает, но целевое назначение его менять город не собирается. Как объясняла на одной из встреч с журналистами представитель «Минскгоримущество», анализ показал, что этому микрорайону не хватает именно детского садика. И хотя коммерческий садик проблему не решит (пребывание в таком ребенка не по карману обычной семье минчан), предложение, по мнению «Минскгоримущества» должно в итоге заинтересовать инвестора — по крайней мере, этот интерес был замечен.

6 декабря 2016 года цена на объект была снижена вдвое — садик выставлялся за более чем 700 тысяч рублей. В январе 2017-го начальная цена садика была около 528 тысяч рублей.

12 марта 2018 года Минский городской территориальный фонд государственного имущества предложит этот же объект с начальной ценой 1 миллион 047 тысяч рублей, из них: начальная цена недвижимого имущества — 627, 4 тысячи, право заключения договора аренды земельного участка — 420 тысяч.