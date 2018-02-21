ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Детский садик по Леси Украинки попытаются продать в очередной раз, повысив цену

22.02.2018 17:02 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Здание детского сада по Леси Украинки 12/4 пытаются продать уже четвертый год. С непременным условием — использовать под «специализированное учреждение образования и воспитания».


Здание простаивает и ветшает, но целевое назначение его менять город не собирается. Как объясняла на одной из встреч с журналистами представитель «Минскгоримущество», анализ показал, что этому микрорайону не хватает именно детского садика. И хотя коммерческий садик проблему не решит (пребывание в таком ребенка не по карману обычной семье минчан), предложение, по мнению «Минскгоримущества» должно в итоге заинтересовать инвестора — по крайней мере, этот интерес был замечен.

6 декабря 2016 года цена на объект была снижена вдвое — садик выставлялся за более чем 700 тысяч рублей. В январе 2017-го начальная цена садика была около 528 тысяч рублей.

12 марта 2018 года Минский городской территориальный фонд государственного имущества предложит этот же объект с начальной ценой 1 миллион 047 тысяч рублей, из них: начальная цена недвижимого имущества — 627, 4 тысячи, право заключения договора аренды земельного участка — 420 тысяч.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Здание можно использовать только под учреждение образования и воспитания.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Японский комитет JNCAP наградил новый Nissan Leaf за безопасность
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика