«250 рублей трачу на всякие нужды, откладываю большую часть заработка. В январе удалось 400 долларов поменять», — рассказывает Александр, учитель истории одной из минских школ. После распределения он остался в образовании и работает педагогом уже шестой год. Елена Козлова отработала учителем английского и белорусского два года в деревенской школе, после чего ушла в декрет и переехала с мужем в Барановичи. Здесь она попыталась устроиться по специальности, но ничего не вышло. Сейчас она трудится педагогом-организатором, за первый месяц на новом месте получила 250 рублей.

FINANCE.TUT.BY поговорил о заработке и нагрузках с белорусскими учителями, чьи зарплаты в ближайшие годы должны быть увеличены , как требует президент, в два раза.



Фото носит иллюстративный характер. Фото Дмитрий Брушко, TUT.BY

«На две ставки с высшей категорией и классным руководством получается 800−850 рублей»

Александр — учитель истории в одной из минских школ. «Видимо, все устраивает, раз я уже шестой год работаю», — рассказывает мужчина. О выборе специальности он задумался еще в седьмом классе. Тогда и решил пойти в педагогику.

— Поступил на исторический факультет БГУ, на пятом курсе пришел в школу, здесь и остался, уже получил первую категорию. Сейчас веду историю с седьмого по девятый классы.

Александр — один из тех учителей, кто не ушел из образования после распределения. Но по его словам, чаще происходит наоборот. «Это, конечно, неприемлемо, что будущие педагоги по баллу аттестата в университет поступают. В мое время люди, которые „не горели“, не пошли в школы», — объясняет мужчина.

— Уходят в гимназии, на частные курсы. Коллега с иняза стала переводчиком — она изначально училась на этой специальности, но отработать пришлось в школе. Иногда, например, когда родители жалуются, кажется, что бросил бы все и ушел в другую сферу. Я трудолюбивый, везде приживусь, но так комфортно, как в школе, нигде не буду себя чувствовать. Это мое место.

Учитель истории также ведет учет пропуска студентов и является ответственным за питание в школе: «Мне нравится, ну и за такую деятельность еще неплохо доплачивают. За учет пропусков примерно 160 рублей и за питание около 100 рублей».

Александр рассказывает, что многие учителя работают на полторы-две ставки.

— Зарплата чистыми может быть 600−850 рублей, что хорошо для школы. На две ставки с высшей категорией и классным руководством получается 800−850 рублей. Но в то же время я слышал, что учительница по математике за этот месяц на две ставки получила 530 рублей.

По его словам, зарплата молодых специалистов меньше, потому что у них нет стажа и категории.

— Раньше я получал максимум 3 миллиона старыми. Но когда меня нагрузили, тогда и зарплата поднялась. Да и с первой категорией платят больше за урок, где-то четыре с половиной рубля. Премии на зарплату особо не влияют, ну доплатят там 20 рублей за участие в конкурсе. Хотя, конечно, смотря какой конкурс и диплом. В принципе, могут и сто рублей дать.

Александр живет в общежитии, за которое платит 40 рублей, «собирает деньги на личную квартиру».

— Я очень экономный, 250 рублей трачу на всякие нужды. Воздухом не питаюсь, могу иногда и в кафе сходить, и гостей пригласить. Относительно зарплаты учителя нормально откладываю, большую часть заработка. В январе удалось 400 долларов поменять, но обычно это 250−300 долларов. Если надо гардероб обновить, конечно, меньше получается, — подытоживает Александр.

«Проверяю 50−75 тетрадей в день»

Светлана окончила педагогический университет имени М. Танка и уже 30 лет работает учителем начальных классов в одной из минских средних школ.

— Средний возраст коллег где-то 40 лет. В этом году пришло много молодых учителей, но они пока довольны работой.

Светлана говорит, что любит свою работу, но признает, что «конечно, зарплата маловата». Чтобы получить больше, нужно вести уроки на замене. Еще хотелось бы вернуть ставку в 18 часов. Сегодня она составляет 20 часов. Получается, что занятость учителя больше, а зарплата меньше", — объясняет Светлана.

Женщина рассказывает, что учителю оплачивают за проверку тетрадей только два часа в неделю.

— Однако столько времени я трачу ежедневно, а в четвертом классе и того больше. Работы объемные, и их нужно проверить уже к следующему уроку. В день получается две-три стопки, это примерно 50−75 тетрадей. Так что нужно платить за фактически затраченное время, это примерно десять часов в неделю.



Фото носит иллюстративный характер. Фото Дмитрий Брушко, TUT.BY

«В первый месяц я получила 250 рублей»

Елена Козлова два года отработала по распределению учителем белорусского и английского языка в деревенской школе, после чего ушла в декрет. Когда ребенку почти исполнилось три года, Елена вернулась в образование. Сейчас она педагог-организатор в одной из барановичских школ.

— Я отвечаю за «октябрят» — малышей из 2−4 классов, придумываю для них задания. Например, сейчас у нас конкурс открыток и плакатов к 23 Февраля.

Работу после декрета девушка нашла не сразу.

— Отработала два положенных года, потом ушла в декрет и переехала с мужем в Барановичи, родной город. Попыталась тут найти работу по специальности, но ничего не вышло. Поэтому, когда предложили место педагога-организатора, согласилась.

Однако о выбранной должности Елена не жалеет, «зарплата на ставку меньше, но здесь больше нравится».

— В первый месяц я получила 250 рублей. Кружки и факультативы — это дополнительная возможность заработать, но я пришла посреди учебного года, когда нагрузка уже распределена. Честно говоря, я и не хочу, потому что у меня рабочий день с восьми до пяти, да и суббота рабочая.

Зарплата в деревенской школе у Алеси была примерно 500 рублей. Девушка объясняет это дополнительной активностью: «Поощряют участие в конкурсах. А так как коллектив небольшой, заниматься подобным обычно приходится одним и тем же людям».

Алеся подмечает, что с ее переходом на новую работу семейный бюджет стал меньше: «Крупные и дорогие вещи покупать тяжело. Последнее, что помню — брали диван в комнату, откладывали на него деньги два месяца».

Муж девушки также был учителем, но со временем сменил профессию и стал продавцом в магазине.

— Бумажная работа отвлекала от самого процесса. Он мне говорил — чем планы писать и проверять посещения детей, лучше уроки вести. Некоторые коллеги тоже ушли из педагогики. Часть стала переводчиками, часть подалась в сферу, не связанную с образованием.

«Зарплата учителя в школе и лагере отличалась почти в два раза»

Дарья Лопато оканчивает заочную магистратуру в Полоцком государственном университете и параллельно работает по распределению в гимназии учителем истории и ОБЖ. До этого девушка трудилась год в детском лагере «Зубренок», но перераспределилась в Молодечно — вышла замуж и решила переехать к мужу.

— Поэтому перевелась. А так в «Зубренке» работалось хорошо — зарплата достойная и отдача со стороны детей есть.

В лагере девушка была воспитателем и параллельно вела историю.

— Со школой разница есть существенная, ведь в лагере детям домашнее задание не задают. Опрашиваешь и надеешься только на то, что ученики сами знают, а не учат дома. В принципе, туда дети приезжают неглупые, поэтому работать было приятно. А в школе есть те, кто зарабатывает хорошие оценки и стремится к знаниям, и кто хочет просто посидеть на уроке.

В ближайший год Дарья работу оставлять не собирается, «а потом уже как получится».

— Пока мне в образовании работать нравится. Единственное, что зарплата отличалась в школе и лагере. Но ведь не только в деньгах основной стимул, но и в том, как дети относятся к преподавателю и предмету. Не только ты их учишь, но и они тебя.

Зарплата в школе и лагере, по словам девушки, «отличалась почти в два раза». Сейчас она получает около 500 рублей на ставку с классным руководством и дополнительными уроками ОБЖ.

— В лагере все зависело от того, насколько качественно ты работаешь и проявляешь себя. Занимает ли отряд первые места в конкурсах, нет ли травм и нарушений. Зато с работой в школе больше свободного времени, ведь отрабатываешь только определенное количество часов. Конечно, когда приходишь домой, то садишься и готовишься к занятиям. Но в целом я очень быстро это делаю.

Дарья рассказывает, что некоторые коллеги добровольно берут дополнительную нагрузку — занятия, кружки, факультативы.

— По крайней мере не встречала таких нареканий, что «вот, заставили взять дополнительные уроки». В основном люди работают на ставку или чуть больше.

Девушка живет вместе с мужем, поэтому бюджет у них общий.

— На транспорт я не трачу, потому что живу недалеко от школы. Конечно, жилье много денег отнимает, в этом месяце мы за комнату в общежитии заплатили почти 70 рублей. Связь, интернет — эти траты особо не ощущаются. Но если жить одному, то заметно.

Работники бюджетных организаций в декабре в среднем получали 769,4 рубля. Эта сумма на 132 рубля, или на 20,7%, больше, чем в ноябре. Реальная зарплата бюджетников за декабрь выросла на 20,5%. В образовании средняя зарплата в декабре составила 664,5 рубля. Больше всего — в Минске (841,9 рубля). Профессора и преподаватели больше всего получали в Минской области — 1500 рублей, а учителя — в Минске (877,4 рубля). В здравоохранении в прошлом месяце в среднем получали 798,1 рубля. Так, врачи зарабатывали 1 225,9 рубля, а средний медперсонал — 782,2 рубля. Заработки врачей превысили 1100 рублей во всех регионах.

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