Купить билеты на междугороднюю маршрутку на ближайший понедельник нельзя — их просто не продают. Работать по старым правилам перевозчикам не позволяет обновленный закон «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках». А на новые правила маршрутчики не согласны. «Этим законом нас хотят „задавить“ и забрать всех наших клиентов», — говорят они. Норма, которая касается перевозчиков заработает с 26 февраля, а накануне AUTO.TUT.BY встретился с большой группой недовольных изменениями в закон частников.



Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

История вопроса Больше десяти лет назад в Беларуси появились частные маршрутки, которые предлагают быстрее и дешевле (по сравнению с государственными автобусами) доставить пассажиров из одного города в другой. До сих пор этот вид деятельности назывался нерегулярные автомобильные перевозки пассажиров. Водители должны были иметь свидетельство о госрегистрации, лицензию, кассовый аппарат и другие атрибуты, необходимые для перевозки пассажиров автомобильным транспортом. Главное отличие — не нужно согласовывать расписание с госорганами. Есть спрос — есть предложение. Заказывали билеты на поездку пассажиры по телефону и онлайн — через сайт или мобильное приложение. Но теперь «нерегулярщикам» нужно перейти на другую схемы работы.

Маршрутки должны отправляться только с вокзала

Около месяца назад многие «нерегулярщики» начали получать письма от Транспортной инспекци. Как в них сообщалось, по результатам проведенного мониторинга стало известно, что их автобусы ездят по установленным маршрутам регулярно — в определенные дни и по расписанию, но при этом договора на такие виды перевозок у маршрутчиков нет — а это нарушение Закона «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках».

После этого во всех областях страны прошли собрания с участием сотрудников ГАИ, налоговой и транспортной инспекций, облавтотрансов: частникам разъяснили, что по закону они не имеют права возить пассажиров как раньше. Все должны заключить договор с местным оператором на осуществление регулярных пассажирских перевозок. Теперь маршрутчики обязаны отправляться с вокзала, ездить по определенному маршруту и останавливаться только на конкретных остановках, разработать расписание, интервалы движения транспортных средств, количество выполняемых рейсов по маршруту и прочее. При этом, перевозчики должны будут платить за услуги оператору автомобильных перевозок и автовокзалу.





— В Солигорске такое собрание прошло 16 февраля, по просьбе перевозчиков я присутствовал на нем. Представитель оператора в ультимативной форме сообщил, что если они не заключат договоры с оператором, то с 26 февраля ездить по своим маршрутам в нерегулярном сообщении они не имеют права, — рассказал AUTO.TUT.BY Павел Якимович, член совета предпринимателей Солигорского исполкома, к которому предприниматели обратились за помощью. — Я поинтересовался у представителей налоговой и транспортной инспекций, ГАИ, присутствующих на мероприятии, есть ли у них какие-то претензии к «нерегулярщикам», нарушают ли они какие-либо нормы закона? Оказывается, никаких претензий нет! Даже замначальника транспортной инспекции по Минску и Минской области Олег Якшевич сказал, что ничего против конкуренции не имеет, но закон надо соблюдать.

Однако перевозчики считают, что новыми требованиями закона нарушаются их права.

«Заберут пассажиров, а нас выкинут»

— У людей забирают последнее, на чем они жили, — сразу обрисовывает масштаб трагедии в разговоре с AUTO.TUT.BY один из перевозчиков, который возит пассажиров по маршруту Минск-Любань-Минск.





На собрании в Солигорске предпринимателям объявили: для того, чтобы работать в рамках закона, они должны предоставить оператору список своих машин с указанием марки и модели, года выпуска, а также документы по перечню. Взамен перевозчикам выдадут карточку, по которой они будут ездить три месяца.

— Но самое интересное будет потом: через три месяца оператор проведет конкурс на возможность осуществлять перевозки по конкретным маршрутам. Для победы будет важно все: сколько лет автомобилям, наличие собственной ремзоны, резерв машин.

Перевозчики таким требованиям возмутились: большинство из них не отвечает этим критериям, а значит и победить в конкурсе у них практически нет шансов. Поэтому какой смысл идти работать «под вокзал»?

— Мы знаем, что после трех месяцев, которые мы откатаем по их условиям, нас просто выкинут с вокзала, а конкурс выиграет какой-нибудь государственный автопарк — у них- есть свои СТО, автобусы, а новые они приобретут на выгодных для них условиях.





Как показывает практика, люди предпочитают ездить между городами на автобусах частников. Так, по маршруту Солигорск-Минск каждый будний день пять частных перевозчиков отправляют 16 микроавтобусов — всего 80 рейсов в день. Стоимость билета у частника — 8 рублей. При этом, с автовокзала Солигорска каждый будний день отправляется только один автобус — в 7.15, стоимость билета — 5 рублей 84 копейки. Также, три раза в неделю — в понедельник, пятницу и воскресенье, в столицу можно попасть на проходящем автобусе, стоимость проезда составляет 8 рублей 58 копеек.

— Почти в каждом белорусском городе сейчас созданы диспетчерские службы, которые принимают заказы на перевозку от пассажиров. Если предприниматели перейдут «под вокзалы», то диспетчерские придется распустить, а людей уволить, — говорит Павел Якимович. — Оператор хочет, чтобы частные перевозчики привели на вокзалы своих пассажиров, доверие которых они нарабатывали годами. А потом что: перевозчики не выиграют конкурс и останутся с никому не нужными машинами и без своих пассажиров? Сколько народа останется без работы? Я считаю, что эти действия могут уничтожить частный бизнес в транспортной сфере.

Перевозчики сейчас думают над тем, как же им найти выход из ситуации и не потерять свою работу: ведь с 26 февраля они не имеют права ездить по старой схеме. На эту дату и далее бронь билетов на свои маршрутки «нерегулярщиков» приостановлена. Перевозчики предупреждают людей, что еще сами не знают, как они будут работать.





— Может быть государственные парки и обеспечат перевозку всех желающих, но вот какое качество они могут предоставить для пассажиров? Ведь мы делали все для своих клиентов: забирали и высаживали их в тех местах, где им было это удобно, в маршрутках есть Wi-Fi, телевизоры, — зашумели перевозчики. — Люди так, как им было удобно, по телефону или через интернет, бесплатно бронировали билеты, всегда могли поменять дату поездки. Годами мы создавали это сервис. Машины под это покупали, надеялись, что будем работать и обеспечивать свои семьи…

Предприниматели честно признались AUTO.TUT.BY: «боимся идти на вокзал и приводить туда своих пассажиров».

— Нас заставляют привести своих пассажиров на вокзал. Но что будет через три месяца? Ведь нет никаких гарантий, что мы выиграем тендер на перевозку. Получается, что своих клиентов мы отдадим вокзалу, а нас выкинут, как ненужный элемент и свои микроавтобусы мы поставим под забором?

Еще одна из веских причин, из-за которой частники не хотят работать с вокзалов — задержка выплат денег за билеты на частные маршруты, которые купили пассажиры через кассы автовокзала.

— Мы знаем не один пример, как вокзалы не возвращают деньги за билеты частникам. Некоторые вокзалы сидят на картотеке, это значит что все их поступления в первую очередь уходят на уплату налогов. Поэтому дожидаться своих денег мы можем не один год. А за какие средства нам тогда ремонтировать машины, заправлять, платить зарплату и налоги?

«Машину поставлю под забор и стану безработным»

Частные перевозчики считают, что притеснять их начали еще два года назад, когда все дальше и дальше отодвигали от вокзала в Минске .

— После реконструкции Привокзальной площади нам запретили там забирать своих пассажиров, ставят знаки, запрещающие нам останавливаться, отодвигают нас на улицы, подальше от вокзала, чтобы людям было неудобно, — рассуждает водитель, который возит пассажиров в Солигорск. — По телефону сообщаем пассажиру новое место стоянки, люди вынуждены бегать с клунками и искать нас. Этими действиями власти хотят заставить нас работать по правилам, которые удобны только им. О здоровой конкуренции речи тут даже не идет: «работайте так, как мы вам скажем или не работайте вообще».

Ипэшник Сергей живет в райцентре Дятлово и тоже возит своих пассажиров на маршрутке в столицу и обратно.





— У меня два микроавтобуса: на одном работаю я, а второй не используется — во-первых некого сажать за руль, а во-вторых, нет столько пассажиров, желающих уехать в Минск. Выживать мне тяжело — пассажиропоток небольшой, в будний день бывает, что везу всего несколько людей. Хорошо, что помогают коллеги: через их интернет-сайт я могу договориться взять пассажира по пути следования. Свое расписание я подстраиваю под потребности своих клиентов: просят люди уехать раньше — я иду на уступки, лишь бы не потерять пассажира, — рассказал мужчина.

Становиться «регулярщиком» и идти работать «под вокзал» Сергей не хочет, говорит, «это дополнительные расходы, а денег и так едва хватает на жизнь».

— Сейчас я забираю пассажиров в определенном месте, а если стану «регулярщиком», то обязан буду осуществлять посадку и высадку на вокзале, а эта услуга платная. Чтобы окупить поездку мне нужно будет поднять стоимость билетов. Сейчас проезд по маршруту Дятлово-Минск стоит 9 рублей, а будет стоить 12, а может и больше. Думаю, с такими ценами, пассажиров станет меньше…





У Алексея из Могилевской области по маршруту Бобруйск-Минск-Бобруйск ездят три микроавтобуса, на которых работают три наемных водителя.

— Боремся за каждого пассажира. Никогда не отказываемся ехать, если, например, на перевозку записался всего один человек. Не отменяем машины если на улице непогода. Конечно, бывают всякие ситуации, в авто может обнаружиться поломка. Но и в таких случаях людей мы не «кидаем» — просим помочь своих коллег из других фирм, чтобы помогли и заменили нас временно.





На рейсе Островец-Минск-Островец работает ипэшник, у которого есть только одна маршрутка.

— Четыре года назад продал свою легковушку, попросил денег у родителей и купил микроавтобус. Начинал возить людей по этому направлению первым. Сейчас в столицу кроме меня возят людей еще два предприятия — у одного десять машин, у второго — шесть. В будние дни не зарабатываю и на солярку, выживаю только на выходных. Думаю, что со своей одной машиной тендер на перевозку я провалю, машину поставлю под забор и стану безработным…

«На стадии обсуждения нас никто не слышал»

— Почему на стадии подготовки закона нас, перевозчиков, не слышали, что мы думаем по этому поводу? — задается вопросом предприниматель Александр Сакович, который возит людей из Минска в Могилев и обратно. — Я сам писал предложения через интернет-площадку, на которой обсуждался закон, но мое сообщение не разместили — не прошло модерацию.





Павел Якимович рассказал, что до принятия поправок в закон в Солигорске несколько раз приходило собрание с участием председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Андрея Рыбака.

— Люди высказывали свои предложения, обсуждали грядущие изменения, но их мнение не было учтено — к сожалению, на такого рода мероприятиях даже не ведется никакого протокола, что потом можно было обсудить все высказанные присутствующими предложения.

В 2017 году на конференции, проходивщей в рамках Белорусской транспортной недели, а также на семинаре, посвященном обсуждению новых правил пассажирских перевозок, представили презентацию Владимира Фундатора, соучередителя нескольких диспетчерских компаний в Беларуси и России, консультанта по разработке и внедрению современных IT-решений на транспорте.

— Доклад я подготовил, опираясь на опыт европейских стран, который я изучаю не первый год. Зарегулированность в пассажирских перевозках ни к чему хорошему не приведет, — говорит Владимир. — В Беларуси пассажиры привыкли к доступной и качественной услуге, которую оказывают частные перевозчики, работающие, по сути, в дерегулированной, конкурентной среде. Существующая система организации регулярных перевозок, доставшаяся в наследство от СССР, не соответствует реалиям современного мира. Взять хотя бы возможность бронирования мест: у частников это можно несколькими способами абсолютно бесплатно, у Минского автовокзала платный и сам звонок на линию, а также бронь. Конечно, у них есть сайт ticketbus.by, но работать с ним пользователям очень неудобно. А тратить время на покупку билетов на вокзале современный пассажир не желает.





Владимир Фундатор предлагал за образец для Беларуси взять, например, Германию: на маршрутах протяженностью более 50 км полностью отсутствуют требования к частоте рейсов и количеству перевозчиков, а принцип открытия маршрута транспортными компаниями является уведомительным, но при этом абсолютно все автобусы отправляются с вокзалов, а государство контролирует безопасность и качество предоставляемых услуг. Пассажиры, в основном, оплачивают услугу напрямую перевозчику, через интернет. При этом вокзал зарабатывает на перонном сборе, который платит перевозчик в зависимости от количества отправляющихся с данного вокзала пассажиров либо заездов его автобусов. Незначительное количество касс, оставшихся на вокзалах, работают как агенты по продаже билетов.

— Мое выступление было неплохо принято слушателями. К сожалению, законодательные акты были приняты по-другому. Но ведь не надо было ничего придумывать — лишь воспользоваться опытом передовых стран. Думаю, что в условиях тотальной зарегулированности рынка междугородных автобусных перевозок высока вероятность возврата в прошлое — и если раньше нелегалы стояли под вокзалами и зазывали пассажиров в свой транспорт, то сейчас, как показывает опыт РФ, они используют, в основном и райдшеринговые системы типа «бла-бла кар», оказывая свои услуги под видом попутного транспорта. Бороться с нелегальными схемами в этом случае становится очень затруднительно.



Результаты голосования, опубликованного в группе «Транспорт Беларусь» vk.com

Сейчас маршрутчики хотят, чтобы в закон «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках» внесли поправки, которые не будут им мешать работать так, как они работали все эти годы. В соцсетях они создали сообщество «Транспорт Беларусь» , где просят своих пассажиров поддержать их. В группу вступили более 6 тысяч человек.

Позицию Минтранса Беларуси по данной проблеме на момент публикации материала получить не удалось.