Медали во всех видах! Вспоминаем награды белорусских биатлонистов на Олимпиадах

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Белорусские биатлонистки на Олимпиадах собрали коллекцию наград разного достоинства во всех дисциплинах, а золота не хватает только в спринте. Благодаря успеху в эстафете теперь у нас четыре олимпийские чемпионки в биатлоне, а Дарья Домрачева — четырехкратная олимпийская чемпионка. SPORT.TUT.BY обратился к истории вопроса, не забыв про медали мужчин — Алексея Айдарова и Сергея Новикова.

Светлана Парамыгина, серебро на Играх в Лиллехаммере-1994



В норвежском Лиллехаммере Беларусь впервые выступила на Олимпиаде как суверенное государство. Наши спортсмены завоевали два серебра, одно из них — в биатлоне. Уроженка Свердловска Светлана Парамыгина стала второй в спринте, уступив первому месту лишь 1,1 секунды. Фото: Reuters via TUT.BY



По мнению Парамыгиной, выиграть золото она не смогла из-за ошибки тренера по стрельбе, который настроил винтовку таким образом, чтобы пули летели не по центру, а на пять часов. За серебряную награду спортсменке полагалось три тысячи долларов, что было сопоставимо с ценой квартиры в Минске. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Алексей Айдаров, бронза на Играх в Нагано-1998



В японском Нагано олимпийская сборная Беларуси снова взяла две медали, но на этот раз бронзовые. Биатлонист Алексей Айдаров (слева) финишировал с третьим временем в индивидуальной гонке. Выиграл норвежец Халвар Ханевольд, вторым стал итальянец Пьеральберто Каррара. Фото: Reuters



Бронзовую награду Олимпийских игр в 1998 году в Беларуси оценили в 15 тысяч долларов. Фото: Reuters

Сергей Новиков, серебро на Играх в Ванкувере-2010



Из Солт-Лейк-Сити-2002 и Турина-2006 белорусские биатлонисты возвращались без медалей. Череда неудач была прервана 18 февраля 2010 года в олимпийском Ванкувере. Сергей Новиков стал вторым в индивидуальной гонке, показав одно время с норвежцем Уле-Эйнаром Бьорндаленом. Фото: Reuters



На фото Новиков в центре, слева — Эмиль Хегле Свендсен, справа — Бьорндален. В качестве призовых Сергей получил 50 тысяч долларов. Фото: Reuters

Дарья Домрачева, бронза в Ванкувере-2010



Также 18 февраля 2010 года медаль в индивидуальной гонке взяла Дарья Домрачева, которой в ту пору было 23 года. Впоследствии она несколько раз переписала историю — за счет ударного намолота медалей в Сочи-2014 и оглушительного успеха в женской эстафете в Пхенчхане-2018. Фото: Reuters



Первые призовые деньги Домрачевой за Олимпиаду — это 30 тысяч долларов. Фото: Reuters

Дарья Домрачева, первое золото в Сочи-2014



Первую золотую олимпийскую медаль Дарья взяла в гонке преследования . Отставание норвежки Туры Бергер, завоевавшей серебро, составило 37,6 секунды. Преимущество настолько большое, что к финишу Домрачева шла не спеша и с флагом в руках. Reuters via TUT.BY



За каждую золотую награду, а только в Сочи-2014 их было три, Даша получила по 150 тысяч долларов. Фото: Дарья Сапранецкая, TUT.BY

Дарья Домрачева, второе золото в Сочи-2014



Вскоре Дарья стала лучшей в индивидуальной гонке . Лидер белорусской биатлонной команды вновь допустила один промах и «привезла» швейцарке Селине Гаспарин 75,7 секунды. Третьей к финишу пришла еще одна представительница Беларуси Надежда Скардино. Reuters via TUT.BY



Во время церемонии награждения Даша танцевала, пускала руками «волну» и наслаждалась моментом. Фото: Дарья Сапранецкая, TUT.BY

Дарья Домрачева, третье золото в Сочи-2014



Золотой медальный хет-трик Домрачевой удался во время масс-старта . Уже после первой стрельбы за счет хорошего лыжного хода она вышла на промежуточное первое место, затем чисто прошла два следующих огневых рубежа и промахнулась на четвертом. На результате это не отразилось. Reuters via TUT.BY



В тот же день президент Беларуси Александр Лукашенко присвоил биатлонистке звание Героя Беларуси . Фото: БЕЛТА

Дарья Домрачева, долгожданное серебро в Пхенчхане-2018



Промахи на огневых рубежах в трех первых личных гонках в южнокорейском Пхенчхане оставляли Дарью за пределами призовой тройки. После третьей стрельбы в масс-старте Домрачевой пришлось отбегать один штрафной круг, и все же чистая стрельба на завершающей стойке позволила ей прийти к финишу второй за словачкой Анастасией Кузьминой. Фото: Reuters



Серебру Даша обрадовалась, как золоту, так как не видела объективных причин для неудач. Второе место в Пхенчхане оценивается у нас в 75 тысяч долларов. Фото: Reuters

Командное золото на Олимпиаде в Пхенчхане-2018



Победа в эстафетной гонке принесла Беларуси первую командную медаль и позволила собрать комплект наград во всех женских гонках на Олимпийских играх. Спринт — серебро (Парамыгина), индивидуальная гонка — золото (Домрачева) и бронза (Домрачева и Скардино), гонка преследования — золото (Домрачева), масс-старт — золото (Домрачева) и серебро (Домрачева), женская эстафета — золото (Скардино, Кривко, Алимбекова, Домрачева). Фото: Reuters



На этапы белорусские девушки выходили в такой очередности — Надежда Скардино (0+2), Ирина Кривко (0+1), Динара Алимбекова (0+3) и Дарья Домрачева (0+3). Призовые составляют 150 тысяч долларов. Фото: Reuters

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