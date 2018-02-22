Названа точная цена Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+

Известный «поставщик утечек» Эван Бласс в своем Twitter-аккаунте раскрыл цены еще не анонсированных флагманских смартфонов компании Samsung — Galaxy S9 и Galaxy S9+.





Судя по информации инсайдера, Galaxy S9 будет продаваться за 841 евро (1035 долларов). За увеличенный Galaxy S9+ попросят 997 евро (1227 долларов). Напомним: год назад на старте продаж Galaxy S8 и Galaxy S8+ оценивались соответственно в 799 и 899 евро.





Презентация новинок состоится 25 февраля в Барселоне в 20.00 по минскому времени. В продажу гаджеты, скорее всего, поступят 16 марта. Их выполнят из стекла и металла, оснастят дисплеями на 5,8 и 6,2 дюймов, а также мощнейшим «железом» с процессорами Exynos 9810 или Snapdragon 845.

Galaxy S9 получит одинарный основной фотомодуль на 12 Мп, Galaxy S9+ оборудуют сдвоенной камерой (разрешение каждого модуля — 12 Мп). К «фишкам» относится возможность изменения диафрагмы, аналогично профессиональным зеркальным камерам.





У пользователя будет два значения — f/1.5 (для съемки при слабом освещении и для записи slow-mo видео) и f/2.4 (для стандартной съемки).

Кроме того, смартфоны научатся записывать видео в разрешении 4K на скорости в 60 кадров в секунду, 1080p на скорости 240 кадров и 720p при скорости в 480 кадров в секунду. Разрешение фронтальной камеры в обоих девайсах составит 8 Мп.

Смотрите, сколько у нас стоят нынешние флагманы Samsung: