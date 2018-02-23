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Щука под запретом! Лов щуки запрещен с 1 марта по 15 апреля

23.02.2018 — Разное | Ашмянскi Веснiк  
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С целью сохранения рыбных ресурсов и создания благоприятных условий для воспроизводства рыбы в соответствии с Правилами ведения рыболовного хозяйства и рыболовства с 1 марта по 15 апреля запрещен любительский и промысловый лов щуки обыкновенной, а в Витебской области – с 9 марта по 25 апреля. 

Лов щуки обыкновенной в период с 1 марта по 15 апреля квалифицируется по ч. 1 ст. 15.35 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях «Добыча рыбы или других водных объектов без надлежащего на то разрешения, либо в запретное время, либо в запрещенных местах, либо запрещенными орудиями и способами, а равно покушение на такую добычу» и влечет наложение штрафа в размере от 20 до 50 базовых величин.

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 8.12.2005 № 580 (в редакции Указа Президента РБ от 05.12.2013 №551) такса для определения размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде физическими и юридическими лицами в результате незаконного изъятия или уничтожения щуки обыкновенной (3 базовых величины) в период запрета на ее лов исчисляется в тройном размере и составляет 9 базовых величин.

В случае причинения вреда окружающей среде более чем в 100 базовых величин, нарушителя ждет уголовная ответственность.

С.В.Базар, заместитель начальника инспекция охраны животного и растительного мира
 
 
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