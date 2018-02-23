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В Беларуси из российского сериала вырезали актера, который играл Александра Лукашенко

23.02.2018 11:15 — Разное | Tut.by  
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Из российского сериала «Остров», который в Беларуси транслировал телеканал ТНТ-International (Беларусь), в одной из серий зрители не увидели две сцены с участием актера, который играл роль Александра Лукашенко.


Кадр из сериала «Остров»

Читатель TUT.BY Станислав смотрел сериал «Остров» в записи по цифровому телевидению velcom.

— Я смотрю сериал на ТНТ Int, а моя дочь — во «Вконтакте». Она удивилась этому эпизоду и рассказала мне. Я был удивлен наличию цензуры на российском канале. Как это возможно? Хотя теперь понятно, почему серии выходят на один позже, — предполагает Станислав.

По сюжету, персонаж Александра Лукашенко появляется в двух эпизодах серии, во снах одного из главных героев. Его лица не показывают, но по характерному выговору узнать действующее лицо не составит труда. В первый раз под песню «Касіў Ясь канюшыну» Лукашенко появляется в ночном клубе и зачитывает свадебное поздравление из открытки.

Во второй раз он появляется, чтобы дать напутственные слова тому же герою, только уже человеку семейному: «Веселье, отжиг, кураж — все это, конечно, здорово. Только рано или поздно это все пройдет. Потому как и девки все постареют, и диско-бар твой любимый закроют. А вот эти двери, Леха, они будут ждать тебя всегда. Потому как семья — это самое главное в жизни. Согласен?»

Вот эти эпизоды (2 сезон, 10 серия). Читатель уверяет, что по ТНТ-International (Беларусь) они показаны не были. Видео: Rutube

Управляющий ООО «Трио Медиа» (правообладатель ТНТ International Беларусь) Сергей Булацкий сообщил, что в программе вещания белорусский офис ничего не меняет.

— Мы транслируем то, что нам выдает Москва. Если кто-то смотрят ТНТ федеральное, то оно отличается от ТНТ международной версии, — заключил он.

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Теги: Витебск, Гомель
 
 
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