Морозы крепчают в Беларуси

Оранжевый уровень опасности объявили в Гидрометцентре из-за сильных морозов.

Морозы не ослабнут до начала марта, холоднее всего будет в Витебской и Минской областях, где даже днем будет до 13 градусов ниже нуля.

Что касается температуры воздуха ночью и утром, то почти по всей территории страны – от 14 до 29 градусов, а на Витебщине, по данным синоптиков, минус 25-29.

Минувшей ночью в Докшицах (Витебкая область) температура воздуха ночью уже была минус 28,9 градусов.