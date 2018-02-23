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Морозы крепчают в Беларуси
Оранжевый уровень опасности объявили в Гидрометцентре из-за сильных морозов.
Морозы не ослабнут до начала марта, холоднее всего будет в Витебской и Минской областях, где даже днем будет до 13 градусов ниже нуля.
Что касается температуры воздуха ночью и утром, то почти по всей территории страны – от 14 до 29 градусов, а на Витебщине, по данным синоптиков, минус 25-29.
Минувшей ночью в Докшицах (Витебкая область) температура воздуха ночью уже была минус 28,9 градусов.
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Оранжевый уровень опасности объявили в Гидрометцентре из-за сильных морозов. Морозы не ослабнут до начала марта, холоднее всего будет в Витебской и Минской...
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