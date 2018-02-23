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Беларусь и Россия обсудят интеграционные проекты

23.02.2018 13:14 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь и Россия обсудят интеграционные проекты

фото: tut.by

Беларусь и Россия планируют вернуться к обсуждению интеграционных проектов в марте-апреле этого года, сообщил заместитель премьер-министра Владимир Семашко сегодня в Борисове.

Вице-премьер напомнил, что в апреле прошлого года была достигнута договоренность, что Беларусь и Россия предложат друг другу по три интеграционных проекта.

«Мы предложили четыре (интеграционных проекта – ред.), сейчас рассматриваем. Этот процесс немного замедляется, потому что Россия сейчас живет большими событиями. Думаю, что в марте-апреле мы возобновим эти переговоры», - цитирует Семашко БЕЛТА.

Речь идет об обсуждении совместных проектов на таких предприятиях, как МАЗ-ГАЗ, «Пеленг» - «Роскосмос», «Интеграл» – «Росэлектроника», - сказал вице-премьер.

«Есть и четвертый возможный проект: мы приступаем к строительству по сути дела нового завода «Гродно-Азот»», - сказал  замглавы правительства.

По его словам, это большой проект, и Беларусь сейчас выбирает генподрядчика.

«Та или иная российская компания тоже может участвовать в этом проекте», - отметил вице-премьер.

 
Теги: Гродно
 
 
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Беларусь и Россия планируют вернуться к обсуждению интеграционных проектов в марте-апреле этого года, сообщил заместитель премьер-министра Владимир Семашко...

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