|
Квартиры, участки на Минском море: какую недвижимость дают спортсменам за победу на Олимпиадах
В истории белорусского спорта не раз бывало, когда олимпийские чемпионы кроме призовых денег за медали поощрялись квартирами. Самая щедрая «раздача» жилья была после Олимпиады-2014 в Сочи, когда бизнесмен Юрий Чиж Минска, глава КГБ - винтовку">дарил олимпийцам квартиры в престижном ЖК «У Троицкого». Нынешняя Олимпиада, которая проходит в Пхенчхане, тоже принесла нашим спортсменам золото. И квартирный вопрос решен не у всех медалистов. По сведениям
REALTY.TUT.BY выяснил, кто и как решает квартирный вопрос олимпийских чемпионов и призеров и на что могут рассчитывать наши звезды Пхенчхана.
Фристайлистка
Анне жилплощадь очень даже не помешала бы. «Усе ў адным пакоі - Лена, я, Анька, а яшчэ сабака і кот. Запрасілі будаўнікоў, яны зрабілі нам перагародку, усё як мае быць. Сама кватэра двухпакаёвая, але ў другім пакоі жыве сястра Лены з мужам, то бок цётка Ганны. А мы, адпаведна, у суседнім», — рассказал «Радио Свобода» отчим Анны Гуськовой Игорь Подгайский, который воспитывал Анну, как родную дочь.
Мы позвонили в Министерство спорта и туризма и поинтересовались, могут ли Анне Гуськовой дать квартиру в дополнение к деньгам.
— Решение о выделении жилплощади олимпийским чемпионам и призерам принимается на самом высоком уровне. Квартира может быть подарена спортсмену по поручению главы государства, а также по личной инициативе спонсора, как это было, например, после Олимпиады в Сочи, — рассказали в Минспорта. — Говорить о таких решениях пока преждевременно: Олимпиада еще не закончилась, спортсмены возвращаются 27 февраля. Всем спортсменам государством предусмотрены выплаты за медали: 150 тысяч долларов за золото, 75 тысяч долларов — за серебро и 50 — за бронзу. «Призовыми» спортсмены могут распоряжаться на свое усмотрение, в том числе и покупать жилье. Впрочем, спонсорская помощь не исключается.
На всякий случай позвонили в группу компаний «Трайпл» и поинтересовались, остались ли в ЖК «У Троицкого» свободные квартиры.
— Сейчас осталась всего одна квартира на втором этаже с видом во двор — не подарочный вариант. Вот когда наши спортсмены вернулись с Олимпиады в Сочи, выбор был хороший. Дарье Домрачевой подарили самое лучшее из того, что на тот момент было — трехкомнатную квартиру в 268 квадратных метров с видом на Свислочь, — рассказали в отделе продаж компании «Трайпл».
Теперь уже четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева решила свой жилищный вопрос удачней всех. Кроме трехкомнатной квартиры в центре Минска (ключи
На одном участке Дарья уже
Также по указу главы государства Дарье выделили почти гектар земли прибрежной зоны для благоустройства. Там спортсменка собирается построить теннисный корт и пирс.
В один день с Дарьей Домрачевой получила в подарок квартиру и
Через три месяца, в августе 2014 года, Юрий Чиж еще раз проявил спонсорскую инициативу и
Титулованной теннисистке Виктории Азаренко указом президента в 2011 году был выделен
Кому еще дарили квартиры
Бегунья
После олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году квартиры спортсменам не раздавали. Например,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подарки в виде недвижимости дополняют денежные призы от государства.
|
Архив (Разное)
Комментарии