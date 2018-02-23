Квартиры, участки на Минском море: какую недвижимость дают спортсменам за победу на Олимпиадах

В истории белорусского спорта не раз бывало, когда олимпийские чемпионы кроме призовых денег за медали поощрялись квартирами. Самая щедрая «раздача» жилья была после Олимпиады-2014 в Сочи, когда бизнесмен Юрий Чиж Минска, глава КГБ - винтовку">дарил олимпийцам квартиры в престижном ЖК «У Троицкого». Нынешняя Олимпиада, которая проходит в Пхенчхане, тоже принесла нашим спортсменам золото. И квартирный вопрос решен не у всех медалистов. По сведениям «Радио Свобода» , олимпийская чемпионка Анна Гуськова проживает в одной комнате с мамой, отчимом, «а еще собакой и котом».

REALTY.TUT.BY выяснил, кто и как решает квартирный вопрос олимпийских чемпионов и призеров и на что могут рассчитывать наши звезды Пхенчхана.

Фристайлистка Анна Гуськова вернулась с Олимпиады-2018 с золотой медалью. Теперь как олимпийская чемпионка она может рассчитывать на 150 тысяч долларов от государства.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Анне жилплощадь очень даже не помешала бы. «Усе ў адным пакоі - Лена, я, Анька, а яшчэ сабака і кот. Запрасілі будаўнікоў, яны зрабілі нам перагародку, усё як мае быць. Сама кватэра двухпакаёвая, але ў другім пакоі жыве сястра Лены з мужам, то бок цётка Ганны. А мы, адпаведна, у суседнім», — рассказал «Радио Свобода» отчим Анны Гуськовой Игорь Подгайский, который воспитывал Анну, как родную дочь.



Фото: Reuters

Мы позвонили в Министерство спорта и туризма и поинтересовались, могут ли Анне Гуськовой дать квартиру в дополнение к деньгам.

— Решение о выделении жилплощади олимпийским чемпионам и призерам принимается на самом высоком уровне. Квартира может быть подарена спортсмену по поручению главы государства, а также по личной инициативе спонсора, как это было, например, после Олимпиады в Сочи, — рассказали в Минспорта. — Говорить о таких решениях пока преждевременно: Олимпиада еще не закончилась, спортсмены возвращаются 27 февраля. Всем спортсменам государством предусмотрены выплаты за медали: 150 тысяч долларов за золото, 75 тысяч долларов — за серебро и 50 — за бронзу. «Призовыми» спортсмены могут распоряжаться на свое усмотрение, в том числе и покупать жилье. Впрочем, спонсорская помощь не исключается.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

На всякий случай позвонили в группу компаний «Трайпл» и поинтересовались, остались ли в ЖК «У Троицкого» свободные квартиры.

— Сейчас осталась всего одна квартира на втором этаже с видом во двор — не подарочный вариант. Вот когда наши спортсмены вернулись с Олимпиады в Сочи, выбор был хороший. Дарье Домрачевой подарили самое лучшее из того, что на тот момент было — трехкомнатную квартиру в 268 квадратных метров с видом на Свислочь, — рассказали в отделе продаж компании «Трайпл».

Теперь уже четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева решила свой жилищный вопрос удачней всех. Кроме трехкомнатной квартиры в центре Минска (ключи вручил Юрий Чиж в мае 2014 года) ей досталось три участка на берегу Минского моря в деревне Лапоровичи.





На одном участке Дарья уже построила дом , на втором будет строиться ее мама, известный архитектор.



Фото: Владимир Евстафьев

Также по указу главы государства Дарье выделили почти гектар земли прибрежной зоны для благоустройства. Там спортсменка собирается построить теннисный корт и пирс.



Фото: Владимир Евстафьев

В один день с Дарьей Домрачевой получила в подарок квартиру и Надежда Скардино , которая привезла с Олимпиады в Сочи бронзовую медаль, а теперь в Пхенчхане выиграла золото. Тогда, в 2014 году, девушке подарили однокомнатную квартиру.





Через три месяца, в августе 2014 года, Юрий Чиж еще раз проявил спонсорскую инициативу и подарил по квартире олимпийским чемпионам Алле Цупер и Антону Кушниру. Для Аллы квартира в 115 квадратных метров была актуальным подарком, поскольку до этого ее семья жила в небольшой служебной квартире в 56 квадратных метров.



Фото: Владимир Нестерович, Министерство спорта и туризма

Титулованной теннисистке Виктории Азаренко указом президента в 2011 году был выделен участок в Веснинке, на первой береговой линии водохранилища Дрозды. Там она построила большой коттедж, но редко в нем появляется.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Кому еще дарили квартиры

Бегунья Юлия Нестеренко , принесшая Беларуси золото в Афинах в 2004 году, получила новую трехкомнатную квартиру в Бресте. По сообщениям СМИ, ключи были вручены и второму золотому призеру тех игр, дзюдоисту Игорю Макарову .

После олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году квартиры спортсменам не раздавали. Например, Александра Герасименя , которая привезла из Рио бронзовую медаль, строила квартиру в Уручье на собственные сбережения.



