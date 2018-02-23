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Морозы охватили Беларусь: в ближайшие сутки ожидается до -29 градусов

23.02.2018 15:16 — Разное | Ежедневник  
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Морозы охватили Беларусь: в ближайшие сутки ожидается до -29 градусов

фото: gtrk-vyatka.ru

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 24 февраля из-за сильных морозов, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет облачно с прояснениями, преимущественно по южной части страны пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог возможна гололедица.

Ветер прогнозируется ночью неустойчивый слабый, днем северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 14-20 градусов ниже нуля, по северу - минус 21-24, на значительной части Витебской и местами по северу Минской областей - 25-29 градусов мороза, по югу - минус 9-13 градусов. Днем будет 7-13 градусов ниже нуля, передает БЕЛТА.

 
 
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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 24 февраля из-за сильных морозов, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного...

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