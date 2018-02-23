Пресс-служба брестского «Динамо» объявила о подписании контрактов с двумя новобранцами.

Ряды брестчан пополнили белорусский вратарь Александр Гутор и словенский полузащитник Желько Филипович.

Контракт Гутора рассчитан на один сезон, Филиповича — на два.

Оба игрока в ближайшее время присоединятся к команде на сборе в испанской Марбелье.

Александр Гутор



Фото с сайта dynamo-brest.by

Дата рождения: 18 апреля 1989 года (28 лет)

Позиция: Вратарь

Рост: 187 см

Вес: 83 кг

Предыдущие клубы:

БАТЭ — 2008/12, 48 матчей

«Динамо-Минск» — 2013/16, 87 матчей

«Оренбург» (Россия) — 2016/17, 12 матчей

«Черноморец» (Украина) — 2017/18, 12 матчей

Достижения:

Пятикратный чемпион Беларуси: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.

Обладатель Кубка Беларуси: 2010.

Двукратный обладатель Суперкубка Беларуси: 2010, 2011.

Действующий футболист национальной сборной Беларуси. Ранее вызывался в молодежную и олимпийскую сборные.

В составе БАТЭ и минского «Динамо» участвовал в групповой стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА.

В 2011 году Александр Гутор был признан лучшим футболистом Беларуси.

Желько Филипович



Фото с сайта dynamo-brest.by

Дата рождения: 3 октября 1988 года (29 лет).

Позиция: Опорный полузащитник.

Рост: 194 см.

Вес: 80.

Предыдущие клубы:

«Олимпия» (Словения) — 2009/10, 12 матчей.

«Домжале» (Словения) — 2009/10, 4 матча.

«Копер» (Словения) — 2010/11, 4 матча.

«Марибор» (Словения) — 2010/2016, 139 матчей, 1 гол.

«Мехелен» (Бельгия) — 2016/2018, 33 матча, 1 гол.

Достижения:

Пятикратный чемпион Словении: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.

Трехкратный обладатель Кубка Словении: 2012, 2013, 2016.

Трехкратный обладатель Суперкубка Словении: 2012, 2013, 2014.

В сезоне 2013/14 провел четыре матча за национальную сборную Словении.

В составе «Марибора» участвовал в групповой стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА.