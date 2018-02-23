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Лучший футболист Беларуси 2011 года и 5-кратный чемпион Словении перешли в "Динамо-Брест"
Пресс-служба брестского «Динамо»
Ряды брестчан пополнили белорусский вратарь Александр Гутор и словенский полузащитник Желько Филипович.
Контракт Гутора рассчитан на один сезон, Филиповича — на два.
Оба игрока в ближайшее время присоединятся к команде на сборе в испанской Марбелье.
Александр Гутор
Дата рождения: 18 апреля 1989 года (28 лет)
Предыдущие клубы:
БАТЭ — 2008/12, 48 матчей
«Динамо-Минск» — 2013/16, 87 матчей
«Оренбург» (Россия) — 2016/17, 12 матчей
«Черноморец» (Украина) — 2017/18, 12 матчей
Достижения:
Пятикратный чемпион Беларуси: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
Обладатель Кубка Беларуси: 2010.
Двукратный обладатель Суперкубка Беларуси: 2010, 2011.
Действующий футболист национальной сборной Беларуси. Ранее вызывался в молодежную и олимпийскую сборные.
В составе БАТЭ и минского «Динамо» участвовал в групповой стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА.
В 2011 году Александр Гутор был признан лучшим футболистом Беларуси.
Желько Филипович
Дата рождения: 3 октября 1988 года (29 лет).
Позиция: Опорный полузащитник.
Рост: 194 см.
Вес: 80.
Предыдущие клубы:
«Олимпия» (Словения) — 2009/10, 12 матчей.
«Домжале» (Словения) — 2009/10, 4 матча.
«Копер» (Словения) — 2010/11, 4 матча.
«Марибор» (Словения) — 2010/2016, 139 матчей, 1 гол.
«Мехелен» (Бельгия) — 2016/2018, 33 матча, 1 гол.
Достижения:
Пятикратный чемпион Словении: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
Трехкратный обладатель Кубка Словении: 2012, 2013, 2016.
Трехкратный обладатель Суперкубка Словении: 2012, 2013, 2014.
В сезоне 2013/14 провел четыре матча за национальную сборную Словении.
В составе «Марибора» участвовал в групповой стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА.
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Пресс-служба брестского "Динамо" объявила о подписании контрактов с двумя новобранцами.
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