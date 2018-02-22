Новый декрет по тунеядцам в действии: власти назвали районы с проблемами на рынке труда

Правительство определило территории с напряженной ситуацией на рынке труда. В списке оказались 48 районов и городов. Больше всего — из Витебской области. FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каких районах и городах, по мнению властей, сложнее всего найти работу.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Создание списка территорий с напряженной ситуацией на рынке труда предусмотрено обновленной версией документа по тунеядцам — декретом № 1.

В Минтруда, рассказывая про декрет № 1, поясняли, что правительство ежегодно будет определять территории с напряженной ситуацией на рынке труда. На программу по занятости населения в таких регионах будут направлять дополнительные средства из госбюджета.

В итоге в список территорий с напряженной ситуацией на рынке труда попали 48 районов и городов. К примеру, в Брестской области — Березовский, Дрогичинский, Ивановский район, Ивацевичский, Кобринский, Лунинецкий, Малоритский раойны, а также Брест, Барановичи и Пинск. В Гомельской области — Добрушский, Жлобинский, Лельчицкий, Лоевский, Рогачевский и Хойникский районы, а в Гродненской — Лидский, Свислочский, Слонимский и Щучинский районы.

В Минской области в список проблемных попали Березинский, Борисовский, Вилейский, Дзержинский, Молодечненский, Слуцкий и Узденский районы, а в Могилевской — Климовичский, Кричевский, Круглянский, Осиповичский и Славгородский районы, а также Бобруйск.

В Витебской области список проблемных районов и городов оказался самым солидным, в него попали Бешенковичский, Верхнедвинский, Городокский, Докшицкий, Миорский, Оршанский район, полоцкий район, Поставский, Сенненский, Чашникский, Шарковщинский, Шумилинский районы, а также Витебск и Новололоцк.

Ранее председатель Постоянной комиссии по труду и соцвопросам Палаты представителей Тамара Красовская ранее рассказывала, что выход для регионов с напряженной ситуацией на рынке труда — открытие новых рабочих мест, переподготовка специалистов и стимулирование самозанятости. Создавать также единую информационную базу граждан, не занятых в экономике.

— Важно, чтобы государственные органы взаимодействовали при ее ведении, — считает председатель комиссии. — Информация в базе должна актуализироваться ежемесячно — кто-то переехал в другой регион, кто-то проходит курсы. Вычислить, есть ли работа у человека, можно будет также с помощью ID-карты, которую в следующем году планируют завести на каждого гражданина.