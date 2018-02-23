За договорные матчи будут снимать 15 очков и исключать из чемпионата

В пятницу в Доме футбола прошло заседание исполкома БФФ. В мужской праздник уделили внимание и женщинам. По крайней мере, ровно половину (5 из 10) пунктов в повестке дня посвятили различным дамским соревнованиям.



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Но типовые вопросы требовали от собрания лишь утверждения, дебатов не предполагали и пролетели незаметно. А вот самое любопытное — с шумной полемикой и расхожестью мнений — оставили напоследок.

7) о рассмотрении ходатайств клубов о неприменении к ним отдельных требований регламента БФФ по лицензированию и контролю деятельности клубов; 9) о внесении изменений и дополнений в дисциплинарный кодекс БФФ; 10) о внесении изменений и дополнений в регламент БФФ по статусу и переходам футболистов.

Разъясним суть 7-го пункта доступным языком. Клубы, которые выходят в первую и высшую лигу, обязаны соответствовать более строгим требованиям системы лицензирования. Но оперативно встать на новые рельсы могут далеко не все. Вот и находятся каждый год те, кто просит у федерации пойти на уступки. В числе прочих понадобились они и дебютантам элиты — «Лучу» и «Смолевичам».

Им никак не обойтись без послаблений в части тренерских категорий. В компании сильнейших, как известно, возглавлять команду могут наставники с лицензией «Pro». У рулевого «Смолевичей» Александра Бразевича — пока только «А». А возглавляющий «Луч» Иван Биончик на эту категорию еще обучается. Препятствий обоим исполком устраивать, конечно же, не стал.

В содержании 10-го пункта угадывалась реакция на резонансный переход Павла Савицкого из «Немана» в брестское «Динамо» — и спор, затеянный клубами относительно компенсации за игрока. Вкратце напомнить суть истории. Гродно вроде как не мог претендовать на выплаты, поскольку наш сборник покинул команду уже по достижении им 23 лет.

Однако в прежней версии регламента предусматривалась компенсация в случае отказа футболиста продлить контракт, если это предлагалось до окончания сезона, в котором ему исполнилось 23. Савицкому столько стукнуло в июле, а сезон закончился в ноябре. У «Немана» было немерено времени, чтобы обратиться к Павлу уже после его дня рождения. Отныне это предстоит делать до завершения сезона, в котором футболисту исполнилось 22 года. Так что теперь подобные накладки исключены.

Изменения дисциплинарного кодекса БФФ согласно 9-му пункту призваны ужесточить некоторые меры наказания. Важные дополнения коснулись ряда статей. Скажем, статьи 97 «За подлог и фальсификацию документов». Теперь за умышленное предоставление клубом недостоверной информации, а также использование поддельных документов (полученных с нарушением закона) грядет снятие не менее чем 5 очков и лишение завоеванных наград либо перевод клуба в дивизион рангом ниже, а также штраф до 1000 базовых величин.

В статье 98 «Коррупция» увеличили с 1 года до 2 лет верхнюю границу дисквалификации за передачу вознаграждения либо оказание услуги за совершение действий либо воздержание от них. А если эта самая коррупция совершена официальным лицом клуба и направлена против спортивной честности соревнований, то последует снятие с клуба не менее чем 15 очков либо его перевод в дивизион рангом ниже, а также штраф до 1000 базовых величин.

По известным причинам заострим внимание на статье 99 «Организация договорных матчей». Отныне за ее попытку физические лица будут наказываться штрафом до 500 базовых величин и дисквалификацией до 2 лет, юридические — штрафом до 5000 базовых величин и снятием с клуба 10 очков. За собственно организацию «договорняка» с физических лиц взыщут до 500 базовых величин и дисквалифицируют на срок до 5 лет, с юридических — 5000 базовых величин в придачу к снятию с клуба 15 очков, его возможному исключению из соревнований и переводу в дивизион рангом ниже.

Также исполком рассмотрел наделавший немало шума вопрос о «лимитчиках» в первой лиге. Изначально командам требовалось в сезоне-2018 иметь на поле не менее двух игроков не старше 1997 года рождения. Однако уже зимой возрастной ценз изменили — с 1997-го на 1998-й. К этому многие клубы оказались не готовы. С учетом их пожеланий ужесточение лимита отсрочили до второго круга.