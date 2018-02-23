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Пять районов и Бобруйск. Где на Могилевщине сложнее всего найти работу
Территории с напряженной ситуацией на рынке труда в 2018 году в Могилевской области
Согласно постановлению, администрации территорий с напряженной ситуацией на рынке труда должны будут выделить из своих бюджетов дополнительные деньги на содействие занятости населения.
Территории определяли, проанализировав ситуацию на рынке труда за предыдущие 9 месяцев. Например, учитывали уровень зарегистрированной безработицы, долю безработных, ищущих работу год и более, в общей численности безработных. Также в расчет брались доля работников организаций, которые работали в режиме вынужденной неполной занятости, коэффициент напряженности на рынке труда и др.
Создание списка территорий с напряженной ситуацией на рынке труда предусмотрено обновленной версией документа по тунеядцам —
В итоге в список территорий с напряженной ситуацией на рынке труда
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Администрации этих районов должны выделить из своих бюджетов дополнительные деньги на содействие занятости населения.
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