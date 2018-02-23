Пять районов и Бобруйск. Где на Могилевщине сложнее всего найти работу

Территории с напряженной ситуацией на рынке труда в 2018 году в Могилевской области назвал Совет министров . Ими оказались Климовичский, Кричевский, Круглянский, Осиповичский, Славгородский районы и Бобруйск. Это означает, что в этих районах тяжело найти работу.



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Согласно постановлению, администрации территорий с напряженной ситуацией на рынке труда должны будут выделить из своих бюджетов дополнительные деньги на содействие занятости населения.

Территории определяли, проанализировав ситуацию на рынке труда за предыдущие 9 месяцев. Например, учитывали уровень зарегистрированной безработицы, долю безработных, ищущих работу год и более, в общей численности безработных. Также в расчет брались доля работников организаций, которые работали в режиме вынужденной неполной занятости, коэффициент напряженности на рынке труда и др.

Создание списка территорий с напряженной ситуацией на рынке труда предусмотрено обновленной версией документа по тунеядцам — декретом № 1. В Минтруда, рассказывая про декрет № 1, поясняли, что территории с напряженной ситуацией на рынке труда правительство будет определять ежегодно.

В итоге в список территорий с напряженной ситуацией на рынке труда попали 48 районов и городов . Причем в Витебской области список проблемных районов и городов оказался самым солидным, в него попали 12 районов, Витебск и Новополоцк. Из областных центров проблемным оказался еще Брест.