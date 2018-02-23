ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сложнее всего в стране найти работу жителям Витебщины. Даже в облцентре!

23.02.2018 18:09 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Совет министров определил в стране территории с напряженной
ситуацией на рынке труда. В Витебской области их 15 — больше, чем в других регионах.

К проблемным в плане безработицы местам относятся Витебск, Новополоцк, а также 13 районов: Бешенковичский, Верхнедвинский, Городокский, Докшицкий, Миорский, Оршанский, Полоцкий, Поставский, Сенненский, Толочинский, Чашникский, Шарковщинский, Шумилинский.

Для сравнения, в Брестской области таких территорий 10 (включая областной центр, Барановичи и Пинск), в Гомельской — 6 (без крупных городов региона), в Гродненской — 4 (также без больших населенных пунктов), в Минской — 7, в Могилевской — 6 (включая Бобруйск).

При отнесении территории к проблемной, в частности, учитывали: уровень зарегистрированной безработицы, количество безработных, которые ищут работу более года, отношение числа принятых работников к числу уволенных.

Облисполком должен найти дополнительные средства из местных бюджетов на реализацию мероприятий для содействия занятости населения на территориях с напряженной ситуацией на рынке труда.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 169
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для сравнения, в Бресткой области таких территорий 10 (включая областной центр, Барановичи и Пинск), в Гомельской - 6 (без крупных городов региона), в Гродненской - 4...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Пять районов и Бобруйск. Где на Могилевщине сложнее всего найти работу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика