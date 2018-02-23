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Сложнее всего в стране найти работу жителям Витебщины. Даже в облцентре!
Совет министров
К проблемным в плане безработицы местам
Для сравнения, в Брестской области таких территорий 10 (включая областной центр, Барановичи и Пинск), в Гомельской — 6 (без крупных городов региона), в Гродненской — 4 (также без больших населенных пунктов), в Минской — 7, в Могилевской — 6 (включая Бобруйск).
При отнесении территории к проблемной, в частности, учитывали: уровень зарегистрированной безработицы, количество безработных, которые ищут работу более года, отношение числа принятых работников к числу уволенных.
Облисполком должен найти дополнительные средства из местных бюджетов на реализацию мероприятий для содействия занятости населения на территориях с напряженной ситуацией на рынке труда.
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Для сравнения, в Бресткой области таких территорий 10 (включая областной центр, Барановичи и Пинск), в Гомельской - 6 (без крупных городов региона), в Гродненской - 4...
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