Сложнее всего в стране найти работу жителям Витебщины. Даже в облцентре!

Совет министров определил в стране территории с напряженной

ситуацией на рынке труда. В Витебской области их 15 — больше, чем в других регионах.

К проблемным в плане безработицы местам относятся Витебск, Новополоцк, а также 13 районов: Бешенковичский, Верхнедвинский, Городокский, Докшицкий, Миорский, Оршанский, Полоцкий, Поставский, Сенненский, Толочинский, Чашникский, Шарковщинский, Шумилинский.

Для сравнения, в Брестской области таких территорий 10 (включая областной центр, Барановичи и Пинск), в Гомельской — 6 (без крупных городов региона), в Гродненской — 4 (также без больших населенных пунктов), в Минской — 7, в Могилевской — 6 (включая Бобруйск).

При отнесении территории к проблемной, в частности, учитывали: уровень зарегистрированной безработицы, количество безработных, которые ищут работу более года, отношение числа принятых работников к числу уволенных.

Облисполком должен найти дополнительные средства из местных бюджетов на реализацию мероприятий для содействия занятости населения на территориях с напряженной ситуацией на рынке труда.