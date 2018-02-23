Сергей Варивода: Если бизнесмен бегает по улицам города голый, есть над чем задуматься



Забег настоящих мужчин в Минске 23 февраля 2018 года

В День защитников Отечества мужчинам разрешили бегать по городу по пояс голыми без сообщений участковому. О том, как это было.

Все началось вчера. Лежа в теплой постели с планшетом в руках, супруга мечтательно произнесла: «Хм-м…завтра Забег настоящих мужчин…по пояс обнаженных…Интересно, а ты у меня настоящий?» После беглого взгляда на уличный термометр, отвечать мне не хотелось. Но пауза затянулась и, в конце концов, выдохнув, я сказал «да!».

Сейчас, отогрев все свои впечатления от всего произошедшего, хочу вкратце ими поделиться. Итак, как это было:

Накануне.

После нехитрой регистрации на сайте БФЛА (кстати, бесплатной), супруга взялась за мой костюм. То, что ниже, по правилам не обязательно должно быть голым, но желательно креативным. Мне были предложены ярко желтые шорты и такого же цвета кепочка с рожками.

По замыслу творца я, 53-летний бизнесмен, должен был символизировать этакий свободный полет трудовой пчелы, надежды и опоры белорусского общества. Окинув критическим взглядом, сын сказал: «Стрекоза», дочь уточнила: «Стрекозел!». На том и разошлись спать.

23 февраля. 7.00

Будильник сработал программой новостей. Главных было две. Во всяком случае, для меня. Первая – сегодня в Миске пройдет Забег настоящих мужчин, а вторая – ночь была самой холодной в сезоне. В тайной надежде «соскочить» я начал шумно дышать носом и откашливаться. Но, поймав ироничный взгляд супруги, понял – шансов избежать насилия над собой нет.

14.00

Следуя рекомендациям организаторов, я с трудом запихнул в себя половину обеда. Ни есть, ни работать не хотелось. Распечатал с сайта Белорусской федерации легкой атлетики заявление-обязательство во всем винить только себя, а в случае чего организаторам звонить на указанный телефон супруги. Честно говоря, по поводу праздничного забега бумага получилась у БФЛА печальная.

15.15

Проталкиваясь через массу разгоряченных молодых парней, отдаю «печальную бумагу» организаторам в обмен на свой номер 1034. В глаза бросается явное доминирование молодежи студенческого возраста в армейских «ушанках».

15.30

Я уже в образе. Кто-то улыбается, кто-то даже пытается фотографироваться. На улице потеплело до минус 8. Все кругом энергично разминаются. Я тоже начинаю отчаянно приседать.

Супруга требует надеть пуховик, но я уже вхожу в роль стрекозы, которая вот-вот рванет в горячее июльское лето. Ошалело оглядываюсь по сторонам. Никто и не торопится выскакивать голышом на улицу.

15.45

Все начинают поглядывать за морозное оконце, некоторые отчаюги выскакивают наружу. Делают селфи и заскакивают обратно. Пью чай «для сугреву» и принимаю решение «лететь в поля» в самый последний момент. Супруга тоже взгрустнула. То ли от осознания, что пчела зимой может и не долететь до улея, то ли от обилия молодых красивых мужских тел, как назло, снующих на контрасте мимо меня.

15.57

Я все рассчитал. Если сейчас начать движение к выходу, пропускать вперед только девушек, а парней – нет, то за минуту до старта я попаду в эти «минус восемь». Вдохнув последний раз глоток спертого воздуха Дворца спорта, выскакиваю на мороз и солнце. Лечу, как и положено, к месту старта, которое не сложно идентифицировать по толпе полуголых мужиков.

16.00

Кругом меня голые мужики. По пояс, конечно. Но все равно, чувствую себя как-то неуютно. Стараюсь держать дистанцию, что ни к кому случайно не прижаться. Сейчас уже побежим.

16.03

Мы все еще стоим. Ведущая в меховой шубке что-то весело сообщает в массы и предлагает нам уйти за линию старта. Мужики поневоле пододвигаются друг к дружке. Но никто не ропщет, так теплее. Никогда не думал, что на морозе можно согреться теплом рядом стоящих тел. Сразу чувствуется молодая кровь!

16.05

Молодая кровь тоже начинает застывать в жилах. А мы все стоим. Ведущая предлагает зачитать список гостей, а еще дает слово для приветствия Девятовскому. В ответ толпа полуголых скандирует «Начинай!». Каким-то незнакомым мне хриплым голосом я тоже поддакиваю толпе, натягивая кепочку стрекозы на самые уши.

16.06

Не было ни обратного отсчета. Ни стартового пистолета. Кто-то рядом крикнул «бежим!». Ну я и побежал. Шесть лишних минут помноженных на «минус восемь» отогрелись за первые метров двести. Главное, не перепутать, и не рвануть с перепугу на 3-километровый маршрут. У меня дистанция покороче – 1 км 150м.

16.11

Я только согрелся, а уже пора финишировать. Жаль. Было интересно. Почти не скользко, почти не холодно. Да и не каждый день с голыми мужиками по городу побегаешь!

16.15

Медаль на грудь от организаторов, последнее фото на память и пора в тепло. Отогревать подстывшие бронхи. Все же бежать нужно медленнее, а дышать носом, а не вывалив язык на плечо. Будет наука. На будущий год!

Вместо послесловия.

В те самые пять минут полета над заснеженной тропой, я подумал, как все же изменилось общество за эти годы. Еще вчера «малиновые пиджаки» поднимали чарку «за здоровье», а сегодня бегают полуголые на морозе. То ли от отчаяния, то ли от стабильности и кардинального изменения жизненных приоритетов. У каждого, видимо, это свое.

Ну а моя «пчела» летала над морозным городом в предвкушении скорой весны: в природе, в душе и, надеюсь, в экономике. Или «стрекоза». А вы-то сами как считаете?