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Почему новый загс в Витебске открыли и тут же закрыли?

24.02.2018 08:05 — Разное | Tut.by  
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В Витебске в историческом здании на улице Средненабережной 16 февраля открыли загс Железнодорожного района. Однако до сих пор в это учреждение не может попасть ни один посетитель. Двери отреставрированного особняка закрылись, не успев распахнуться.


Фото: Игорь Матвеев TUT.BY

Начальник отдела загса Железнодорожного района Ольга Рыжкова пояснила, что реконструкция здания завершена, но акт приемки его в эксплуатацию пока не подписали. Кроме того, в новом помещении еще нет высокоскоростного интернета.

В связи с этим сотрудники отдела по-прежнему работают на старом месте — на улице Космонавтов, 3а (на первом этаже здания администрации Железнодорожного района).

Назвать конкретный срок переезда в новое помещение начальник отдела загса не смогла.

Тем не менее записаться на торжественную регистрацию брака в старинном особняке могут все витебляне, независимо от района проживания. По словам Ольги Рыжковой, идет бронирование на весь 2018 год, и некоторые востребованные даты уже заняты. К примеру, 18 августа.

Напомним, старинный особняк на Средненабережной построили на рубеже XIX—XX веков. После войны его восстановили, здесь жили люди. Но в последнее время памятник архитектуры долго стоял заброшенным и разрушался. Реконструкцию начали в 2012 году.

 
Теги: Витебск
 
 
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Реконструкция здания завершена, но акт приемки его в эксплуатацию пока не подписали.

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