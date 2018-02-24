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Почему новый загс в Витебске открыли и тут же закрыли?
В Витебске в историческом здании на улице Средненабережной 16 февраля
Начальник отдела загса Железнодорожного района Ольга Рыжкова пояснила, что реконструкция здания завершена, но акт приемки его в эксплуатацию пока не подписали. Кроме того, в новом помещении еще нет высокоскоростного интернета.
В связи с этим сотрудники отдела по-прежнему работают на старом месте — на улице Космонавтов, 3а (на первом этаже здания администрации Железнодорожного района).
Назвать конкретный срок переезда в новое помещение начальник отдела загса не смогла.
Тем не менее записаться на торжественную регистрацию брака в старинном особняке могут все витебляне, независимо от района проживания. По словам Ольги Рыжковой, идет бронирование на весь 2018 год, и некоторые востребованные даты уже заняты. К примеру, 18 августа.
Напомним, старинный особняк на Средненабережной построили на рубеже XIX—XX веков. После войны его восстановили, здесь жили люди. Но в последнее время памятник архитектуры долго стоял заброшенным и разрушался. Реконструкцию начали в 2012 году.
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Реконструкция здания завершена, но акт приемки его в эксплуатацию пока не подписали.
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