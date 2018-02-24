Почему новый загс в Витебске открыли и тут же закрыли?

В Витебске в историческом здании на улице Средненабережной 16 февраля открыли загс Железнодорожного района. Однако до сих пор в это учреждение не может попасть ни один посетитель. Двери отреставрированного особняка закрылись, не успев распахнуться.



Фото: Игорь Матвеев TUT.BY

Начальник отдела загса Железнодорожного района Ольга Рыжкова пояснила, что реконструкция здания завершена, но акт приемки его в эксплуатацию пока не подписали. Кроме того, в новом помещении еще нет высокоскоростного интернета.

В связи с этим сотрудники отдела по-прежнему работают на старом месте — на улице Космонавтов, 3а (на первом этаже здания администрации Железнодорожного района).

Назвать конкретный срок переезда в новое помещение начальник отдела загса не смогла.

Тем не менее записаться на торжественную регистрацию брака в старинном особняке могут все витебляне, независимо от района проживания. По словам Ольги Рыжковой, идет бронирование на весь 2018 год, и некоторые востребованные даты уже заняты. К примеру, 18 августа.

Напомним, старинный особняк на Средненабережной построили на рубеже XIX—XX веков. После войны его восстановили, здесь жили люди. Но в последнее время памятник архитектуры долго стоял заброшенным и разрушался. Реконструкцию начали в 2012 году.