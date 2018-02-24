Уроки вождения: обзор цен и услуг автошкол в Витебске

В Витебске — большое количество предложений на рынке автошкол. Чтобы помочь вам сориентироваться в их услугах, ценах и особенностях обучения, мы составили специальный обзор, сделав акцент на категорию «В».



Фото: Иван Яриванович

В обзор вошли учебные заведения в черте города, с которыми нам удалось связаться. Рекомендуем в индивидуальном порядке также ознакомиться с отзывами про автошколы и статистикой успешной сдачи экзамена в ГАИ.

Витебский учебно-курсовой комбинат

Подготовка и повышение квалификации водителей всех категорий, а также специалистов международных перевозок, водителей ГАЗ, такси, автопогрузчиков. В учебном автопарке для категории «B» — иномарки.

Форма обучения: утренняя, дневная, вечерняя, планируется и организация групп выходного дня. Срок обучения на категорию «В» — 3 месяца.

Стоимость обучения для категории «В»: 500 рублей (цена за топливо, пересдачу внутреннего экзамена включена). Предоставление автомобиля для сдачи экзамена в ГАИ — 15−16 рублей. Возможно дробление оплаты на любое количество этапов по желанию учащегося.

Скидки и акции: их множество, подробности лучше узнать в учебной части заведения. Например, здесь действуют скидочные купоны от 30 до 100 рублей, скидки друзьям учащегося, студентам, пенсионерам. Среди курсантов разыгрывают авто.

Адрес и контакты: ул. Гагарина, 222. Планируется открытие еще 4 классов. Телефон: 8 0212 23-24-11 (учебная часть).

АВТОШКОЛА БОАМЛ

Автошкола «Белорусского общества автомотолюбителей» (БОАМЛ) готовит водителей категории «B». Автопарк обновлен (Daewoo Nexia, Daewoo Lanos, Daewoo Nubira, Opel Astra, Opel Vectra, Audi, Volkswagen Golf 4).

Форма обучения: утром, вечером, есть группы выходного дня. Расписание и даты ближайших наборов — по ссылке .

Стоимость обучения для категории «В»: 480 рублей (без учета топлива). Оплата в рассрочку на 3 месяца, первый взнос — 200 рублей.

Расположение и контакты: пр. Фрунзе, 26, корпус 3; Московский проспект, 66/1. Доступна предварительная запись в новый учебный класс в микрорайоне Билево (ул. Генерала Ивановского). Телефоны: 8 0212 60-15-82, +375 33 351−38−89. Сайт .

АВТОШКОЛА ДОСААФ

Подготовка водителей категорий «В», «С», «В» и «С». Переподготовка категории «В» на «С»; «В» на «D»; «С» на «D»; «С» на «СЕ». Повышение квалификации водителей категорий «В», «D». Подготовка водителей международных перевозок, ГАЗ, такси и прочих. Показатели сдачи экзаменов в ГАИ — по ссылке . Учебный автопарк обновлен (Skoda, Volkswagen Polo), подробнее — здесь .

Форма обучения: дневная, вечерняя, группа выходного дня. Срок обучения на категорию «В» — 3−3,5 месяца (170 часов теоретических занятий, 50 часов вождения), детали — тут .

Стоимость обучения для категории «В»: 600 рублей (506 — за обучение, 94 — за топливо). Дополнительное занятие по вождению — 20 рублей за час. Пересдача теории для членов ДОСААФ бесплатная (3 раза). Затем повторная сдача зачета обойдется в 5 рублей, теоретического экзамена — в 8 рублей. Предоставление автомобиля для сдачи экзамена в ГАИ — 10 рублей. Подробнее о ценах и услугах смотрите здесь . Возможна беспроцентная рассрочка на 6 месяцев, детали — по ссылке .

Расположение и контакты: ул. Ломоносова, 14; ул. Чапаева, 32; ул. Чкалова, 47а. Телефоны: 8 0212 34 10 56 (учебная часть), +375 33 648−47−99 (можно звонить по всем вопросам, в том числе по поводу записи на обучение), 8 0212 34-12-81 (бухгалтерия). Сайт .



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

«ВитАвтоУниверсал»

Здесь обучают водителей на категории «В», «С», а также ведут переподготовку с категории «В» на «С» и «С» на «Е». Открыты курсы водителей-международников и водителей такси. Расписание и фото автопарка — по ссылке . Ближайшие даты наборов — в группе .

Форма обучения: утренняя, вечерняя и группа выходного дня (с 9.00 до 21.30). Срок обучения на категорию «В» — 3 месяца.

Стоимость обучения для категории «В»: 500 рублей без учета топлива. Предоставляется рассрочка на 3 месяца.

Расположение и контакты: ул. «Правды», 60а; ул. Воинов-интернационалистов, 14. Телефоны: +375 29 725−86−25; +375 29 714−11−11. Сайт .

«Светофор»

В этой автошколе обучают и переобучают на категории «А», «В», «С», «Е», «D». Оценить автопарк можно по ссылке . Проводится набор в группы по международным перевозкам.

Форма обучения: утренняя, вечерняя, группы выходного дня. Расписание и ближайший набор — по ссылке . Срок обучения на категорию «В» — 3−3,5 месяца.

Стоимость обучения для категории «В»: 500 рублей без учета топлива. Возможна рассрочка на 12 месяцев. Пересдача всех зачетов и дополнительные занятия на компьютере — бесплатные.

Скидки и акции: школьникам, студентам и членам БРСМ — 5%-ная скидка.

Расположение и контакты: пр. Московский, 31а (+375 33 366−60−61); ул. Фрунзе, 18 (+375 33 366−60−11); ул. Буденного, 11 (8 0212 67-48-48; +375 29 210−02−47); ул. Петруся Бровки, 4б (+375 29 266−46−64); ул. Ленина, 68 (+375 33 366−60−69); ул. Гоголя, 14, каб. 208 (+375 33 366−60−62). Сайт .

Сеть автошкол ABCDE

В нее входят автошколы «Профессионал», «АвтоНовичок», «Главная дорога», «Первая Витебская автошкола», «Новый вираж». Обучение и переобучение на любые категории. Даты ближайших наборов — по ссылке .

Форма обучения: дневная, вечерняя, группа выходного дня. Срок обучения на категорию «В» — 3 месяца.

Стоимость обучения для категории «В»: 500 рублей без учета топлива. Включен подарочный учебный комплект — диск и книга ПДД, тетрадь, ручка. Возможна рассрочка на 6 и 12 месяцев, детали — здесь . Три дополнительных занятия при обучении на категорию «B» — бесплатно, последующие — 1 базовая величина. Пересдача всех зачетов и экзаменов — бесплатно.

Адреса и контакты: автошкола «Профессионал» располагается на улице Ленина, 20, корпус 1, офис 1. Телефоны: +375 29 826−02−60, 8 0212 60-06-01. «Главная дорога» — на проспекте Фрунзе, 81, корпус 33, офисы 507, 510. Телефоны: 8 0212 24-08-88, +375 33 306−98−88. «Первая Витебская автошкола» — на улице Зеньковой, 1, каб. 210. Телефон: +375 29 811−17−01. «АвтоНовичок» — на улице Ленина, 12а, офис 44. Телефоны: +375 29 598−33−00, 8 0212 42-61-00. «Новый вираж» — на проспекте Победы, 15, офис 162. Телефоны: +375 29 714−31−08, +375 29 598−33−00. Сайт .





«ВитМастерСервис»

Обучение на категории «B», «C», «D», «E». В автопарке категории «B» — Lada Granta, Hyundai Elantra, Volkswagen Polo, Hyundai Accent.

Форма обучения: утром, днем, вечером и в выходные дни.

Стоимость обучения для категории «В»: 400 рублей (топливо включено). Возможна рассрочка платежа до 12 месяцев. При заказе звонка с сайта автошколы — скидка 5%.

Расположение и контакты: ул. Петруся Бровки, 50, офис 101. Телефоны: +375 29 593−21−02, +375 29 510−11−25. Сайт .

«Новая дорога» («Зеленый свет»)

Подготовка водителей категорий «В», «С», «D», «E».

Форма обучения: утром, вечером и в выходные дни. Срок обучения на категорию «В» — 3 месяца.

Стоимость обучения для категории «В»: для тех, кто запишется до 28 февраля, стоимость курса составит 450 рублей с учетом топлива. Возможна оплата в рассрочку в 3 этапа.

Расположение и контакты: ул. Терешковой, 5, офис 10. Телефоны: +375 29 757−07−07, +375 44 757−03−03. Сайт .

Курсы для водителей-международников, такси, специалистов по транспортно-экспедиционной деятельности и перевозке опасных грузов проводит центр повышения квалификации «БАМЭ-Экспедитор». Подробности — по ссылке .