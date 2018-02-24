Интересные и стильные: три дома под Минском, которые стоит увидеть

Под Минском регулярно выставляются на продажу новые коттеджи. Среди них с каждым годом все больше нетиповых, и некоторые действительно интересны — по архитектуре, ландшафтному дизайну, дизайну интерьеров. Мы выбрали три свежих предложения — на любой вкус.

Коттедж в Ждановичах, а кажется, в Испании





Дом стоит на 17 сотках. Аккуратная лужайка, детская площадка, терраса. И нетривиальный фасад.









Интерьер под стать экстерьеру — логичный и природный.

















Дом в Колодищах с настоящим лесом на участке













Участок почти 14 соток. Сам дом площадью 134 квадратных метра. Главная ценность — лес, к которой владелец отнесся по-настоящему бережно.









Дом со всеми коммуникациями, из бруса, под черепицей. Внутри минимум мебели. Огромные окна заменяют картины.









Коттедж в английском стиле в Зацени





Дом большой и респектабельный, за небольшим участком — лес. Интерьеры можно рассматривать, как музейные.

























