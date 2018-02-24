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Интересные и стильные: три дома под Минском, которые стоит увидеть
Под Минском регулярно выставляются на продажу новые коттеджи. Среди них с каждым годом все больше нетиповых, и некоторые действительно интересны — по архитектуре, ландшафтному дизайну, дизайну интерьеров. Мы выбрали три свежих предложения — на любой вкус.
Коттедж в Ждановичах, а кажется, в Испании
Дом стоит на 17 сотках. Аккуратная лужайка, детская площадка, терраса. И нетривиальный фасад.
Интерьер под стать экстерьеру — логичный и природный.
Дом в Колодищах с настоящим лесом на участке
Участок почти 14 соток. Сам дом площадью 134 квадратных метра. Главная ценность — лес, к которой владелец отнесся по-настоящему бережно.
Дом со всеми коммуникациями, из бруса, под черепицей. Внутри минимум мебели. Огромные окна заменяют картины.
Коттедж в английском стиле в Зацени
Дом большой и респектабельный, за небольшим участком — лес. Интерьеры можно рассматривать, как музейные.
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