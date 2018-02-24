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В Совмине рассказали, где на Гомельщине сложнее всего найти работу
Совет министров
Территории определяли, проанализировав ситуацию на рынке труда за предыдущие 9 месяцев. Например, учитывали уровень зарегистрированной безработицы, долю безработных, ищущих работу год и более, в общей численности безработных. Также в расчет бралась доля работников организаций, которые работали в режиме вынужденной неполной занятости, коэффициент напряженности на рынке труда и др.
Согласно постановлению, администрации территорий с напряженной ситуацией на рынке труда должны будут выделить из своих бюджетов дополнительные деньги на содействие занятости населения.
Всего же в стране в
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Совет министров назвал территории с напряженной ситуацией на рынке труда. В Гомельской области таких шесть.
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