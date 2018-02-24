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Новые виды проездных в Минске планируют ввести уже в этом году

24.02.2018 14:17 — Разное | Tut.by  
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Уже в этом году в Минске могут появиться проездные, которые будут действовать короткие промежутки времени. Об этом, как передает агентство «Минск-Новости», сообщил директор ГУ «Столичный транспорт и связь» Валерий Шкуратов.

Речь идет о проездных билетах на 30 и 60 минут. В течение этого времени пассажиры смогут совершать пересадки, используя разные виды наземного транспорта.

Ранее о том, что в Беларуси необходимо ввести новые дифференцированные тарифы на проезд в общественном транспорте заявил заместитель председателя Постоянной комиссии по бюджету и финансам Валерий Бороденя.

Сейчас можно приобрести талончик на одну поездку в общественном транспорте, существуют также проездные на 1−2−3−10−15−30−90 суток. Стоимость проезда в общественном транспорте столицы составляет 60 копеек в наземном транспорте, а в метро — 65.

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Теги: Минск
 
 
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Речь идет о проездных билетах на 30 и 60 минут. В течение этого времени пассажиры смогут совершать пересадки, используя разные виды наземного транспорта.

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