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На сколько упали январские зарплаты минчан после скачка в декабре
Средняя зарплата минчан в январе упала до 1188,7 рубля. Это на 171,7 рубля меньше, чем в декабре. Для сравнения: в целом по стране средние заработки в прошлом месяце составили 859 рублей.
Реальная зарплата, которая рассчитывается с учетом инфляции, в январе выросла на 10% к аналогичному периоду 2016 года.
Минску было доведено задание достичь в декабре прошлого года уровня средней заработной платы 1385 рублей. «Надо не только выйти в декабре на этот параметр, но и удержать его», - подчеркнула ранее глава Администрации президента Наталья Кочанова.
И хотя для роста зарплат в столице
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Средняя зарплата минчан в январе составила 1188,7 рубля.
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