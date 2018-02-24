На сколько упали январские зарплаты минчан после скачка в декабре

Средняя зарплата минчан в январе упала до 1188,7 рубля. Это на 171,7 рубля меньше, чем в декабре. Для сравнения: в целом по стране средние заработки в прошлом месяце составили 859 рублей.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Реальная зарплата, которая рассчитывается с учетом инфляции, в январе выросла на 10% к аналогичному периоду 2016 года.

Минску было доведено задание достичь в декабре прошлого года уровня средней заработной платы 1385 рублей. «Надо не только выйти в декабре на этот параметр, но и удержать его», - подчеркнула ранее глава Администрации президента Наталья Кочанова.

И хотя для роста зарплат в столице подключали административный ресурс, декабрьские средние зарплаты составили 1 360,4 рубля.