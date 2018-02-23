МИД РФ: Порошенко перечеркнул Минские соглашения и развязал руки «партии войны»

Закон о реинтеграции Донбасса, подписанный Петром Порошенко, перечеркивает все минские договоренности и подтверждает намерения украинских властей решать конфликт на юго-востоке силой.

Об этом заявило министерство иностранных дел РФ в субботу, 24 февраля.

Российское ведомство отмечает, что ни о каком мирном политическом урегулировании речи не идет. Если до нынешнего времени оставалась хоть хрупкая, но надежда на то, что Порошенко, принимавший участие в работе над Минскими соглашениями, все же одумается.

Однако росчерком пера глава Украины, по сути, подписал приговор минскому «Комплексу мер». Вступивший в силу закон создает условия для насильственного захвата неконтролируемых Киевом территорий Донецкой и Луганской областей, легализует использование украинской армии против мирного населения.

«Практическое применение этого закона грозит рисками серьезной эскалации обстановки на Юго-Востоке Украины. Надеемся, что ее западные кураторы отдают себе отчет в этом и сумеют употребить имеющееся у них влияние на Киев, чтобы не допустить претворения в жизнь гибельного для украинской государственности сценария, чреватого непредсказуемыми последствиями для европейской стабильности и безопасности», - сообщается на сайте российского МИД.

Скандальный закон о так называемой «реинтеграции Донбасса» вступил в силу 24 февраля 2018 г.