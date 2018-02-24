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В Минске пройдет международный конкурс стартапов
24.02.2018 19:00 — Разное | Ежедневник
Минске пройдет международный конкурс стартапов">
Открыт прием заявок на участие в II Международном конкурсе стартап-проектов BizTech BSU StartUp Contest, который пройдет в Минске с 20 апреля по 20 мая.
Об этом сообщили
К участию в конкурсе приглашаются школьники, студенты, молодые ученые и предприниматели, имеющие стартап-проекты на любой стадии развития. Лучшие стартапы будут определены в номинациях "BizTech Юниор" (для школьников), "Социально значимый стартап", "Образовательный стартап", "Финтех-стартап", "Глобальный стартап". Победители конкурса получат ценные подарки от спонсоров, найдут инвесторов и смогут пройти стажировку в компаниях, проявивших интерес к стартап-проектам. Бизнес-инновационный центр EEN Belarus окажет поддержку по размещению проектов в Европейской сети поддержки трансфера технологий, развития предпринимательства и установления партнерств в области научных исследований EEN. Организатором конкурса выступает кафедра экономической информатики БГУ.
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Открыт прием заявок на участие в II Международном конкурсе стартап-проектов BizTech BSU StartUp Contest, который пройдет в Минске с 20 апреля по 20 мая.
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