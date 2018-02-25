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Минский СКА проиграл датскому "Силькеборгу" в третьем туре группового раунда Кубка ЕГФ

25.02.2018 08:03 — Разное | Tut.by  
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Второе поражение потерпели гандболисты минского СКА в групповом раунде Кубка ЕГФ.


Фото с сайта ska-minsk.by

24 февраля в третьем туре белорусская команда проиграла в Дании «Силькеборгу» — 30:32 (14:14).

Наибольшее количество мячей в составе гостей забросил Владислав Кулеш (9).

Положение команд в группе А: «Магдебург» (Германия) — 6 очков (3 игры; разница мячей 95−76), «Силькеборг» — 4 (3; 85−82), СКА — 1 (3; 86−90), «Татран» (Словакия) — 1 (3; 63−81).

В стартовом матче 10 февраля СКА уступил дома «Магдебургу» — 31:33, а 17 февраля разделил на выезде очки с «Татраном» — 25:25.

Дальнейшее расписание:

3 марта. СКА — «Силькеборг».

25 марта. «Магдебург» — СКА.

31 марта. СКА — «Татран».

Две лучшие команды группы выйдут в четвертьфинал.

 
 
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Второе поражение потерпели гандболисты минского СКА в групповом раунде Кубка ЕГФ.

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