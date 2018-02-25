Три года назад супруги из Минска Елизавета и Дмитрий купили себе прицеп-дачу и объехали с двумя маленькими детьми почти всю Европу. «Своей квартиры у нас нет, наш дом — это прицеп. Не представляем, как это — влезть в кредит на жилье и потерять возможность путешествовать», — призналась семья в беседе с AUTO.TUT.BY.





— В народе говорят: чтобы узнать свою вторую половинку, надо вместе сделать ремонт. А мы считаем, что лучше отправиться в путешествие «дикарями» и жить в спартанских условиях — вот где настоящая проверка на прочность, — смеются супруги Елизавета и Дмитрий.

Ребята учились в одной группе на историческом факультете БГУ и присматривались друг к другу, еще будучи студентами.





В медовый месяц поехали в Крым на легковушке и жили в палатке

— Когда у нас был конфетно-букетный период, то мы поняли, что смотрим в одном направлении. А в 2011 году, молодые и зеленые, поженились. Так как путешествия мы оба любили, то решили отправиться на легковушке Димы в Крым. В дороге приходится преодолевать разные трудности, начиная от денежных и бытовых вопросов, заканчивая проявлением умения общаться с гаишниками на дорогах. Как раз за время путешествия можно понять, что за человек рядом с тобой. Не рассорились и поддержали друг друга — проверку прошли.

Тогда молодожены решили, что не будут тратиться на съем жилья, и взяли с собой маленькую палатку и немного самых необходимых вещей.





— Кому-то из девушек и в путешествиях нужны комфортные условия, но это не про меня, — говорит Елизавета. — Неудобств в виде отсутствия воды или подушки под головой во время сна я не боюсь. Не ною, если промокну под дождем или немного замерзну. Все это неприятно, но пережить можно.

За два года пара объездила весь Крымский полуостров. В свое третье путешествие супруги уже ожидали пополнение — Елизавета находилась на восьмом месяце беременности, но все же решила, что и в ее положении вполне может позволить себе пожить в палатке несколько недель. Когда до родов оставалось всего чуть-чуть, девушка подумала, что еще успеет прокатиться на авто в Питер — «погулять».

— Несмотря на путешествия и дорожную тряску, малыш родился в срок и в больнице, как и положено. Это было пять лет назад, а еще через два года появился на свет второй сын. Конечно, с появлением детей мы не перестали любить путешествия, очень хотелось посетить не только Крым, но и европейские страны. Но поняли, что в подходе к поездкам надо что-то менять, в первую очередь — для того чтобы детям было удобнее, да и хотелось, чтобы это не очень било по карману.

Путешествовать по Европе всей семьей — удовольствие недешевое, при этом самую большую часть расходов тянут проезд и проживание. Елизавета и Дмитрий нашли для себя выход из этой ситуации.





Дом на колесах — самая удачная наша покупка

— Мы решили, что если бы у нас был прицеп-дача или автодом, то две самые затратные статьи расходов в поездках можно значительно сократить.

Ребята начали мониторить сайты, где были выставлены на продажу домики на колесах, стали активными пользователями на форуме белорусских караванеров — читали отзывы бывалых автотуристов и советовались о предстоящей покупке.

— Поняли, что хороший автодом мы не потянем: цены на них «кусаются» — стоят около 60−70 тысяч евро, а вот прицеп-дачу вполне можно было купить за 4 тысячи долларов. Опытные люди нам подсказали, что лучше купить прицеп побольше, чем мы хотели изначально, с несколькими спальными местами — ведь у нас дети.

После долгих выборов из массы предлагаемых вариантов супруги остановились на голландском прицепе-даче KIP. Прицеп был выпущен в 1995 году. Судя по документам, у него был только один владелец, а его отличное состояние позволило предположить, что старый хозяин пользовался им крайне редко и хранил в крытом помещении.











— Этот прицеп отвечал всем нашим требованиям: в противоположных его сторонах есть раскладные двухспальные кровати. Одна, которую можно отделить шторкой, — для детей, а вторая для нас. В домике есть газовая плита, раковина, туалет и душ. На крыше установлена солнечная батарея.

Домик стоил 4,5 тысячи долларов. Такой суммы у семьи не было, а приобрести именно этом прицеп-дачу им очень хотелось.

— Заняли недостающую сумму и все же купили его. Пользуемся домиком уже три года и за это время ни разу не пожалели, что пришлось влезть в долги, чтобы купить его. Поняли, что за все эти годы, это самая наша удачная покупка.





Если нет опыта езды с прицепом, езжайте медленно, а при поворотах берите большой радиус

Всего через месяц после того, как семья приобрела прицеп-дачу, они с малышами отправились на нем в Испанию.

— Младшему сыну было чуть больше года. Опыта вождения автомобиля с прицепом у нас не было. Было немного тревожно — как пройдет путешествие за границей, в стране, где мы еще ни разу не были, — вспоминает Елизавета.

Перед отъездом Дмитрий установил на авто дополнительные зеркала — для лучшей обзорности по бокам прицепа и за ним.





— Конечно, сначала я совершал некоторые ошибки. Например, был случай, когда при опережении я попал между двух фур с прицепами. Не подумал о том, что при разъезде грузовиков между ними образуются турбулентные потоки воздуха. Мой прицеп начало кидать из стороны в сторону, хорошо, что удалось нормально выехать из этой зоны. Больше таких «подвигов» я себе не позволяю, — говорит Дмитрий. — Автомобилисту, который не имеет опыта езды с таким прицепом, я бы посоветовал не торопиться, ехать медленнее, чем обычно. При поворотах брать больший радиус, чтобы не заехать на бордюр или не задеть припаркованные авто. И очень осторожным надо быть при совершении обгона или опережении.

Большинство владельцев прицепов-дач и автодомов пользуются ими исключительно для туристических поездок на далекие расстояния, но Елизавета и Дмитрий применяют его гораздо чаще.

— Для нас это еще и дачный домик — у нас есть пригородный участок, но вот жилого дома там нет, только сарайчик с садовым инвентарем. На выходные мы на своем прицепе приезжаем туда и живем — очень удобно. Надоела дача — едем на Вилейское водохранилище и стоим там несколько дней. Раньше туда мы выбирались только с палаткой, но прицеп — совсем другое дело, номер люкс!

Первая поездка не была для наших автотуристов «комом» и не отбила у них желание посещать своим ходом все новые страны. Только теперь они готовятся к поездке более тщательно.

— Прежде чем выехать в дорогу, я планирую маршрут, по которому мы поедем. Готовлю свой Opel к поездке: делаю ТО, проверяю подвеску. К сожалению, не всегда обходится без поломок — в последнюю, самую длинную поездку их было две, обошлись они в 500 евро, — говорит глава семьи. — Но что самое интересное, европейские СТО всегда очень отзывчивы к автотуристам — понимают, что долго ждать мы не можем, поэтому занимаются нашими авто в первую очередь, несмотря на то, что обслуживают клиентов по записи.





В дорогу берите много влажных салфеток. Очень много!

— А я по разработанному Димой плану ищу в интернете информацию о городах, которые мы планируем посетить, — какие там есть достопримечательности, музеи. Пишу список вещей, которые надо взять в дорогу, — дополняет Елизавета.

С собой путешественники обязательно берут три газовых баллона по 27 литров — хватает на три месяца готовки еды, наполняют водой емкости, складывают в бурдюки одежду, несколько комплектов постельного белья, раскраски и игрушки для малышей, моющие средства, посуду.

— Обязательно беру аптечку первой помощи, думаю, любая мама знает, какие медикаменты в нее нужно положить. К тому же надо учесть, что в Европе не все лекарства можно купить безе рецепта, так что лучше все взять в Беларуси. Очень необходимы в путешествии влажные салфетки — вот их я беру очень много: руки и лицо протереть, детям носы вытереть, со стола крошки смахнуть…



Фото предоставлено читателем

А вот продуктами ящики хозяйка не забивает — покупает их только на первые несколько дней.

— Вы не подумайте, что мы предпочитаем есть в ресторане! Всегда готовим сами. Но вот белорусские продукты мы знаем хорошо, а нам хочется попробовать еду в тех странах, куда мы едем. Только пересекаем границу — и пробуем всякие европейские вкусности.

А еще семья обязательно приобретает медицинскую страховку — «на всякий случай».



Фото предоставлено читателем

В первую поездку супруги не решились взять с собой велосипеды, а сейчас — обязательно.

— На великах у нас установлены детские кресла, также есть шлемы для сыновей. Когда нам хочется посмотреть какой-либо город, машину и прицеп мы оставляем на стоянке, а сами пересаживаемся на велосипеды — там мы становимся более мобильными. Захотели — поехали в музей или на площадь голубей погонять, проезжаем мимо хорошей детской площадки — останавливаемся и даем детям порезвиться.

Машину и прицеп автотуристы могут оставить на бесплатной стоянке, иногда заезжают на кемпинги.

— По стоимости кемпинги разные бывают. Самые дешевые — в Испании и Польше, а самый дорогой был в итальянской Венеции — 32 евро за сутки, и каждая дополнительная услуга платная. Но есть очень крутые кемпинги: с ресторанами, аквапарками, прачечными, душами.

Уехали из дома в октябре, вернулись после Нового года

За три года семья побывала в семи европейских столицах и проехала больше 50 городов. Последняя их поездка длилась три месяца и была рекордной по протяженности — 10 500 км. Из Беларуси они выехали в октябре прошлого года, а вернулись в январе, сразу после новогодних праздников. Оказывается, межсезонье для семьи — самое время для путешествий. Все потому, что занимаются они прокатом спортивного инвентаря — велосипедами, лыжами, тюбингами, поэтому лето и зима — основное время для их работы.





— Конечной точкой нашего путешествия был Гибралтар. Мы побывали в городе Тарифа, на мысе Рока — на краю Европы. Пока в Беларуси были дожди и холод, мы купались в море и собирали огромные, размером с ладонь, ракушки. В Испании попробовали морских ежей и прекрасную паэлью, в Италии — настоящий тирамису, пасту и пиццу, отъедались фруктами и овощами. Новый год при температуре +20 встретили в Лиссабоне, а потом вернулись домой.

Три месяца путешествия белорусским автотуристам обошлись в 3 тысячи евро.

— На первый взгляд кажется, что это огромная сумма. Но мы так не считаем, ведь в эту сумму кроме всех составляющих включены еще и билеты в разные музеи, поэтому, если разделись сумму на четверых, то получается совсем недорого.

Путешественники с сожалением отметили, что за время пути они ни в одной стране не встретили земляков из Беларуси.

— На автодомах путешествовали только европейцы, и что удивительно, подавляющее большинство — люди зрелого возраста. Даже бабулечки ездят за рулем огромных автодомов. Часто к машинам был прицеплен лафет, на котором туристы притягивали с собой кабриолет или просто легковушку. Обидно, но люди не понимают, о какой стране идет речь, когда мы говорим, что мы из Беларуси…



Фото предоставлено читателем

От поездок не откажемся, но мечтаем создать кемпинг в Беларуси

В ближайшем будущем супруги мечтают заменить свой прицеп-дачу на другой, более новый.

— Наверное, мы никогда не откажемся от путешествий. Будем откладывать деньги, чтобы поехать посмотреть новые страны. Хотя знаем, что многие люди, будь они на нашем месте, не делали бы это своим приоритетом, особенно учитывая, что у нас нет своего жилья — живем в съемной квартире. Но ведь поездки — это так здорово!

Супруги хотят, чтобы их примеру следовали и другие белорусы, для развития этого направления Елизавета ведет видеоблог на YouTube , где размещает ролики из поездок, а также с удовольствием отвечает на вопросы и консультирует всех начинающих караванеров. В ближайшие годы пара мечтает создать в Беларуси свой кемпинг.



Фото предоставлено читателем

— Мы много поездили, поэтому очень хочется поделиться со всеми тем опытом, который у нас есть. Пусть бы к нам приезжали туристы из Европы, которые смогут познакомиться с нашей страной, ее традициями, а услышав название страны — Беларусь, не будут спрашивать: «А где это?».