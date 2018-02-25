Город мертвых миллионеров: как выглядит самое знаменитое кладбище мира

Недвижимость — сплошные памятники архитектуры, тихие улочки — в гранитной плитке, соседи — миллионеры, звезды кино и спорта, художники, скульпторы и президенты. Но место это не для размеренной и спокойной жизни, а как раз наоборот — речь идет о «городе мертвых» в столице Аргентины Буэнос-Айресе. Реколета — одно из самых красивых и известных кладбищ мира и памятник архитектуры, охраняемый государством и ЮНЕСКО. Это и действующий некрополь, и популярный туристический маршрут одновременно.

Максим Лемос, профессиональный оператор и режиссер, изъездил, наверное, все страны Латинской Америки и сейчас работает гидом и организатором путешествий. На своем сайте он разместил подробное описание кладбища Реколеты и интересные истории, связанные с этим местом.





Реколета не выглядит, как кладбище в обычном для нас понимании. Скорее это небольшой городок, с узкими и широкими аллеями, величественными домами-склепами (их здесь более 6400), невероятной красоты часовнями и скульптурами. Это одно из самых аристократических и старинных кладбищ, которое можно поставить в один с ряд со знаменитыми «Монументаль де Стальено» в Генуе и «Пер-Лашез» в Париже.





— Похоронные традиции Южной Америки дикие и жуткие, — начинает «экскурсию» Максим. — Покойного хоронят в хорошем гробу в нормальный красивый склеп. Но если это люди не богатые, то хоронят его туда не навсегда, так как за аренду красивого склепа нужно платить. Поэтому года через 3−4 покойника обычно перезахоранивают. Почему 3−4? Чтобы труп успел разложится достаточно для того, чтобы его можно было разместить более компактно, уже теперь на действительно, вечном пристанище. Выглядит все это так. Через 3 года после первых похорон, на кладбище, у склепа собираются родственники покойного. Сотрудники кладбища вытаскивают из склепа гроб. Потом открывают его, и под рыдания родственников «мама-мама…» или «бабушка-бабушка», перекладывают по кусочкам полуразложившийся труп из красивого гроба в черный полиэтиленовый мешок. Мешок торжественно относится в другую часть кладбища, и запихивается в одно из небольших отверстий в большой стене. Дальше дырка замуровывается, и приклеивается табличка. Когда я об этом всем узнал — волосы на голове зашевелились.





Стоят склепы довольно плотно друг к другу, поэтому по площади кладбище совсем не большое.





Вот Реколета с вертолета. Видно, что оно находится посреди большого жилого района. Более того, площадь перед кладбищем — центр жизни этого района, здесь множество ресторанов, баров.





Кладбище действующее, поэтому прямо у входа наготове стоят тележки для перевозки гробов. Наверху, над главными воротами колокол. В него звонят, когда хоронят человека.





В 1910—1930 годы Аргентина была одной из самых богатых стран мира. И в эти времена между аргентинской знатью шло негласное соревнование, кто построит роскошнее склеп для своей семьи. Денег аргентинские капиталисты не жалели, нанимались лучшие европейские архитекторы, из Европы везлись самые дорогие материалы. Именно в те годы кладбище приобрело такой вид.





Старался кто как мог. Например, вот склеп в виде римской колонны.





А этот — в виде морского грота.





Конечно, сам собою напрашивается вопрос, а как же запах? Ведь если присмотреться, в каждом склепе стоят гробы, двери склепов — кованные решетки со стеклом или без него… Должен быть запах! На самом деле, конечно никакого трупного запаха на кладбище нет. Секрет в устройстве гроба — он сделан из металла и герметично запаян. А деревом он просто обшит снаружи.





Те гробы, что видны в склепах — это только верхушка айсберга. Основное находится в подвале. В него ведет обычно небольшая лесенка. Давайте заглянем в один из подвалов под вот этим склепом. Здесь виден только один подвальный этаж, под ним есть еще один, а иногда бывает и три этажа вниз. Таким образом в этих склепах лежат целые поколения. И места там еще очень много.





Каждый склеп принадлежит определенной семье. И обычно на склепе не приято писать имена тех, кто там захоронен. Пишут только имя главы семьи, например: Хулиан Гарсия и семья. Никаких дат тоже обычно не пишут, фотографий упокоившихся вывешивать не принято.





Вот так вот можно придти, и одним махом навестить не только бабушек и дедушек, но и пра и даже пра-пра дедушек… Но аргентинцы ОЧЕНЬ редко посещают кладбища. Вся миссия установки цветочков, ухода, уборки и поддержания склепов отдана служителям кладбища. Хозяева просто платят им за это деньги.





Бывают склепы вообще без какой либо информации. Ида, и все! Что за Ида, какая Ида? Пару лет я ходил под Идой и не знал о ее существовании, пока один турист не заметил ее, случайно подняв голову.





Череп и скрещенные кости на склепах встречаются довольно часто. Это не означает, что здесь покоится пират, и это не чья-то неуместная шутка. Это католицизм. Религия диктует им так украшать склепы.





Кстати, вот еще одна тайна этого кладбища: паутины, и соответственно пауков тут огромное количество (посмотрите хотя бы на фотографии). Но мух нету! Чем пауки питаются?





По этому кладбищу проводят специальные экскурсии на испанском языке. И истории гиды рассказывают под стать этому кладбищу: отнюдь не скучные и научные, а захватывающие и увлекательные — как латиноамериканские сериалы. К примеру: «…вот этот богатый сеньор поссорился с женой и не разговаривали они 30 лет. Поэтому надгробный памятник им поставили с юмором. На шикарнейшей скульптурной композиции они сидят друг к другу спиной…»





У Максима Лемоса тоже есть правдивые истории про некоторых постояльцев этого кладбища.

Например, одну 19-летнюю девушку похоронили в семейный склеп. Но через некоторое время посетителям показалось, что из недр склепа доносятся невнятные звуки. Непонятно было, из склепа ли идут звуки, или откуда то еще. На всякий пожарный оповестили родных, и было принято решение гроб с девушкой вскрыть.



Вскрыли и обнаружили ее мертвой, но в неестественной позе, и крышка гроба при этом была расцарапана, а под ее ногтями было дерево. Получилось, что девушку похоронили заживо. И тогда родители девушки повелели установить девушке памятник, в виде ее, выходящей из склепа. А на кладбище с тех пор стали использовать модный в те времена в Европе способ для подобных случаев. К руке трупа привязывали веревочку, которая вела наружу и закреплялась к колокольчику. Чтобы мог оповестить всех, что он живой.





А вот этот склеп тоже примечательный. Похоронена здесь молодая аргентинка, дочь очень богатых родителей итальянского происхождения. Погибла она во время своего медового месяца. Отель в Австрии, где она остановилось со своим мужем, накрыло лавиной. Было ей 26 лет, и произошло это в 1970 году. И родители Лилианы (так звали девушку), заказали этот роскошный склеп в готическом стиле. В те времена и покупать землю и строить новые склепы еще было возможно. У подножья на итальянском языке выбит стих отца, посвященный смерти дочери. В нем все время повторяется «почему?». Через несколько лет, когда монумент уже был готов, умерла любимая собака девушки. И ее тоже похоронили в этом склепе, а скульптор добавил к девушке собаку.





Гиды, которым надо чем-то занять свою публику, стали рассказывать, что если потереть нос у собачки, вас обязательна настигнет удача. Люди верят, и трут…

Тело мужа так и не было найдено в том австрийском отеле. И с тех пор на кладбище появляется один и тот же мужчина, который регулярно, уже много лет приносит цветы на могилу Лилианы…

А это самый высокий склеп на кладбище. И его хозяевам удалось уделать всех не только по высоте, но и по чувству юмора, совместив на этом склепе два несовмещаемых религиозных символа: еврейский семисвечник и христианский крест.





А вот это — второй по величине и первый по стоимости склеп. Сделан он из самых дорогих материалов. Достаточно сказать, что крыша купола изнутри облицована настоящим золотом. Склеп огромный и еще больше его подземные помещения.





А захоронен здесь Федерико Лелуар, аргентинский Нобелевский лауреат по биохимии. Умер он в 1987 году. Но такой роскошный склеп был построен не на Нобелевскую премию (ее ученый истратил на исследования), и построен он был много раньше. Да и вообще он жил чрезвычайно скромно. Склеп этот фамильный, у Федерико были богатые родственники, занимавшиеся страховым бизнесом.

Здесь похоронено несколько аргентинских президентов. Вот президент Кинтана, изображен в лежачем виде.





А это еще один президент, Хулио Аргентино Рока. Всего-то за 50 лет до Гитлера он без лишних сантиментов объявил, что нужно освободить южные земли и присоединить их к Аргентине. «Освободить», означало уничтожить всех местных индейцев. Это и было исполнено. Индейцев уничтожили, часть их перевезли в центральную Аргентину в качестве рабов, а их земли, Патагонию, присоединили к Аргентине. С тех пор Рока стал национальным героем, и считается им до наших времен. Есть улицы его имени, портреты его печатают на самой популярной, 100-песовой купюре. Времена были такие, и то что сейчас называется геноцидом, расизмом и нацизмом, еще 100 лет назад было нормой жизни.





Некоторые склепы в очень заброшенном состоянии. Например, если все родственники умерли. Но забрать склеп все равно нельзя: частная собственность. Разрушать или трогать — тоже нельзя. Но когда становится понятно, что хозяева склепа уже не объявятся (к примеру если он стоит бесхозным лет 15), администрация кладбища облюбовывает такие склепы в качестве складов для стройматериалов и прочего инвентаря.





В одном из мест кладбища смотрители устроили небольшое приусадебное хозяйство.





Среди склепов скромно затесался туалет.





Кладбище знаменито своими кошками.









В нашей культуре принято на похоронах приносить пластиковые венки с надписями «от друзей», «от коллег». Потом через несколько дней эти венки свозят на свалку. Это же не практично! Поэтому в Аргентине венки делают железными и приваривают к склепу навсегда. Все желающие могут отметится на могиле друга. И если человек был важный, то и железных венков и памятных табличек на его склепе много.





Все склепы на кладбище частные. И распоряжаться хозяева могут как им заблагорассудится. Могут хоронить туда и друзей. Могут сдать, или даже продать. Цены на склепы на этом кладбище начинаются от 50 тысяч долларов за самый скромный, и могут достигать 300−500 тысяч за более респектабельный. То есть цены сопоставимы с ценами на квартиры в Буэнос-Айресе: тут 2−3 комнатная стоит от 50−200 тысяч долларов и до 500 тысяч в самом престижном районе. Например вот — склеп продается.





До 2003 года на Реколете еще можно было приобрести землю и построить новый склеп. С 2003 года кладбище стало памятником архитектуры не только аргентинского, но и мирового значения. Здесь не только запрещены любые постройки, — запрещено также видоизменять или перестраивать уже готовые склепы. Можно только реставрировать старые, да и то, после массы разрешений, и исключительно с целью придать изначальный облик.

Некоторые склепы и надгробные монументы и реставрируют. Например вот этот. Правда делается это с аргентинским рабочим ритмом, навесик есть, реставраторов уже 2 месяца не видно.





Сам район Реколета — очень престижен. И жители вот этих домов (через дорогу от кладбища) совсем не напрягаются, что их окна выходят на кладбище. Наоборот, люди считают себя избранниками судьбы — ну как же, жить в Реколете!





Впрочем, сам Максим Лемокс считает, что Реколета — это «памятник диким, непривычным для нас похоронным традициям, и соревнование неуместных понтов: «кто круче и богаче» и «у кого ушло мрамора больше, надгробье выше, а памятник эксклюзивнее и больше».