«Выезжать или нет в рейсы с понедельника, 26 февраля?» — дилемма, над которой сейчас размышляют перевозчики нерегулярных пассажирских междугородних рейсов. Некоторые предприниматели уже решили отменить выезды и «поставить автомобили под забор», из-за этого у пассажиров возникла проблема: как попасть в понедельник в нужный им город?





Как мы уже писали раньше, с 23 января 2018 года вступили в силу изменения в закон «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках». Новый документ вносит изменения в работу перевозчиков, которые ездили по междугородним маршрутам. В областях прошли собрания, на которых предпринимателям сообщили, что с 26 февраля они не имеют права работать как раньше . Чтобы не нарушить закон, перевозчики должны из «нерегулярщиков» перейти в разряд «регулярщиков». Для этого надо заключить договора с операторами, отправляться в рейс с вокзала и ездить по утвержденному графику и маршруту, выполнить еще ряд условий. На новых условиях перевозчики ездить не хотят, считая, что это ущемляет и дискредитирует их права. Сейчас они решают, как им работать дальше. Однако, по заявлению заместителя министра транспорта и коммуникаций Александра Шишко , обновленный закон не оставит без работы водителей частных маршрутных такси. Главная его цель — обеспечить безопасность пассажиров.

Одними из первых с проблемой столкнулись пассажиры из Полоцка и Новополоцка. Там междугородние перевозки приостановили сразу два крупных частных перевозчика, которые объединяли ипэшников и небольшие фирмы.

— У нас по 25 отправлений в день из Полоцка-Новополоцка в Минск и столько же обратно. Также по 10 оборотных рейсов из Новополоцка в Витебск, — рассказал Дмитрий, перевозчик компании «Полоцкий экспресс». — Работу с 26 февраля мы приостановили, информация об этом размещена в соцсетях и на сайте компании. Отменили поездки и наши конкуренты — компания «Новый поворот», они тоже оповестили своих пассажиров через интернет.

«Верните все как было, но контроль усильте!»

Денис родом из Новополоцка, но сейчас живет и работает в Минске. Из родного города до столицы последние десять лет он предпочитал добираться на частных маршрутках.

— Это очень удобно — на вокзал ехать не надо, забирают тебя в месте, поближе к дому. Стоимость проезда у частников гораздо ниже, чем на государственных автобусах, да и доезжают до Минска частники быстрее — за три часа, а «госы» — за 5 часов, — говорит парень.

Сейчас Денис приехал к родителям в Новополоцк и планировал уехать в Минск в понедельник — даже билет забронировал на маршрутку «Полоцкого экспресса». Но потом на телефон пришло оповещение — рейс отменяется.

— И что сейчас что будет? Уеду в Минск наверное на автобусе автопарка, сказали, что пока билеты еще есть. Побегу, пока не разобрали…





Не повезло и пассажирам в Пинске. Жительница города Ирина из Пинска проходит переподготовку в одном из вузов в Гродно. В понедельник она планировала поездку на маршрутке туда-обратно, но рейсы частник отменил.

— Раньше я ездила на сессии в университет на своей машине, но поездка обходилась дорого — на сегодня это стоит 52 рубля, а на маршрутке — 26. Очень я огорчилась, что в понедельник придется снова выезжать на своем авто. Ведь на государственном автобусе или поезде это неудобно из-за расписания, да и время в пути намного дольше, — говорит женщина.

Пинчанка против того, чтобы частников с маршрута Пинск-Гродно убирали — в областном центре находятся три университета, в котором учатся очень много молодежи из Пинска.

— Мне кажется, надо их вернуть обратно, но контроль усилить.

Решил остановить работу и перевозчик из Слуцка.

— У нас в Слуцке работают две компании, которые объединяют перевозчиков-ипэшников и небольшие фирмы. Мы завтра решили не выезжать в рейсы, — рассказал Андрей из компании «Фаворит 999». — Мы просто не хотим проблем, ведь закон есть закон, он принят. Мы сомневалиь какое решение принять, брали заказы от пассажиров, а потом все же решили не ехать. Сейчас обзваниваем клиентов и предупреждаем, что рейсы отменяем. Люди недовольны, возмущаются и оставляют нам отзывы.

За помощью перевозчики будут обращаться к местным депутатам и в исполком. Сейчас они готовят письмо, и с просьбой поддержать их через свой сайт обратились к пассажирам.





— Все мои коллеги до последнего решают, выезжать им или нет. Советуются с юристами. Но самое интересное, что нам налоговая инспекция говорит, чтобы мы выезжали и работали: выдавайте билеты, платите налоги. Что делать — не знаем, каждый трактует закон по-своему.

Мужчина отметил, что их перевозчики не боятся переходить «под вокзал» и ставить для слежения за ними GPS-трекер, даже не против ужесточения каких-то норм.

— Дело в другом — пусть оставят возможность работать мелким перевозчикам и конкурировать друг с другом. Не надо нам навязывать одного оператора!

«Не можем кинуть пассажиров в минус 20»

Как нам удалось узнать, рекомендациям контролирующих структур — переоформить с 26 февраля документы и работать по новым требованиям закона, перевозчики следовать не хотят, но большинство из них собираются выходить на свои маршруты.

— Едем, скорее всего, по инерции. Думаю, если будут какие-то радикальные меры со стороны государства, после первого же рейда станут все. В любом случае мы сейчас ищем альтернативу регулярным перевозкам, — сообщил AUTO.TUT.BY Валерий, который возит людей по маршруту Солигорск-Минск-Солигорск.

Перевозчик из Бобруйска рассказал, что они решили выехать: «Чтобы наши постоянные пассажиры все же вовремя попали куда им нужно».

— Это конечно большой риск, но мы за уважение наших клиентов боролись на протяжении 13 лет, как же их теперь бросить? Но как только начнутся решительные меры со стороны государства, мы поставим машины до урегулирования ситуации.





— Все мы опасаемся работать, но как «кинуть» пассажиров в минус 20 на улице? Ведь они были записаны раньше и скинуть их некому, — говорит ипэшник Сергей из Дятлово Гродненской области.

А вот предприниматель Светлана из Копыля сообщила, что райисполком настаивает на работе перевозчиков в понедельник, однако официальную бумагу выдавать отказываются.

Некоторые перевозчики по-прежнему бронируют билеты на предстоящие рейсы, но все еще находятся в раздумьях: отправляться в рейсы или отменять поездки?





Ольга представляет фирму, в которую входит команда мелких перевозчиков, работающих вместе на рейсе Пинск-Гродно около 8 лет.

— Мы брали заказы до последнего, а вчера всех пассажиров обзвонили и объявили об отмене рейсов. В основном возим студентов. А сейчас на нас обрушились звонки от их родителей: что делать, как детям добраться до места учебы? Спрашивают, куда звонить жаловаться или писать.

По рекомендации транспортников женщина звонила на предприятие «Брестгортранс» — уточняла, как им работать дальше.

— Их сотрудник мне ответил: «Я не знаю, это должен решать наш директор, но его никогда нет — в командировках». Посоветовал нам подаваться на конкурс, но сказал, что это дело не быстрое — может растянуться до полугода. А сейчас, мол, работайте как работали, вас трогать не будут. Но мы-то в этом не уверены!