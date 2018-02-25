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Чемпионка Олимпийских игр в Пхенчхане в лыжной акробатике Анна Гуськова считает выпендрежем праздновать завоевание золотой медали , хотя это было ее мечтой с детства. Она уверяет, что не зазвездится, и опровергает информацию про свои жилищные условия, которая задела ее. В интервью SPORT.TUT.BY 25-летняя девушка также вспомнила про травму годичной давности и о том, как прорвалась на сцену во время минского концерта группы 30 Seconds To Mars.





«Колено не дает забыть о травме. Иногда не разгибается!»

— Двукратный призер Олимпийских игр Дмитрий Дащинский после твоего триумфа в Пхенчхане вспомнил: еще летом ты говорила на тренировках, что выиграешь Олимпиаду.

— Как любой спортсмен высокого уровня, который уже давно в сборной, и как любой ребенок, ты мечтаешь об олимпийском золоте. Кто-то вслух, а кто-то про себя, но, уверена, говорит: «Когда-то ведь придет и мое время!» Дима был свидетелем, как я на тренировках, когда у меня что-то не получалось, повторяла: «Ай, все равно буду олимпийской чемпионкой!»

— Другой бы сказал: «Черт, все валится из рук!»

— Нет, я относилась к неудачам с иронией: «Никуда не денется от меня золото!» Говорила без излишней уверенности. Как можно быть уверенной насчет золота Олимпиады? И вот сейчас убеждаюсь: мысли материальны. Знаешь, после возвращения из Пхенчхана практически все, что загадывала, потихонечку претворяется в жизнь. Как будто какой-то блок с моих желаний сняли.

— О чем ты сейчас мечтаешь?

— Еще не все произошло, поэтому в интервью не скажу. А вдруг не сбудется? Надеюсь, что все обязательно получится.

— Теперь давай всерьез о золоте. На него можно рассчитывать, лишь имея в арсенале трехсальтовый прыжок. Ты же стала исполнять его только в январе. Как к этому пришла?

— Уже очень давно прыгала только двойные сальто, добилась стабильности. Такое чувство, что могу прыгать с закрытыми глазами! Не спорю, что победу на первом этапе Кубка мира в Китае добилась именно за счет такого прыжка! Простенький он. У нас вид спорта такой, что тот, кто заявляет сложный прыжок, при плохом исполнении провалится.

Выступление в Китае подтолкнуло к решению о том, что пора бы задуматься и о тройном сальто. Помню свои эмоции, когда финишировала за пределами десятки. Опускались руки, хотя я и старалась. Казалось, что ничего не могу! А когда поднялась на пьедестал, а затем получила желтую майку лидера общего зачета — в первый раз в жизни, то воспряла духом. Это было чем-то невероятным при таких-то конкурентах, как Ксю Ментао и Эшли Коулдуэлл. Они реально прыгают по-мужски. Как по мне, если девочка пошла на трехсальтовый трамплин, то ей надо как минимум поставить три балла за фигуры… И вот я себя просила: «Почему я не могу постоянно надевать желтую майку?»



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Дебют с тройным сальто в Кубке мира прошел в Москве, все верно — в январе. А готовить его начали летом на водном трамплине, подготовка продолжилась во время предсезонного сбора в Финляндии. Всего за сезон накопилось около 40−45 трехсальтовых прыжков. Можно у тренеров уточнить точную цифру: они ведут подсчет.

В Москве я еле-еле прошла в финал 1, то есть в число двенадцати лучших после квалификации, с двухсальтовым прыжком. В олимпийский сезон все соперницы хороши, конкуренция высочайшая. Двойное сальто с тремя пируэтами прыгали практически все. И вот тут Саша Романовская сказала: «Да пошли на тройной трамплин, сколько можно прыгать на двойном?» Она подтолкнула к тому, о чем я сама думала.

— По твоим словам, ты и Саша решаете, когда вы прыгаете тройное сальто. А как же тренер Николай Козеко?

— Против него не попрешь, но он не подталкивал нас: «Пора, пора!» Я сказала Николаю Ивановичу о своем желании и ждала реакции — одобрит ли. Все понимали, что с двойным сальто уйти с последнего места в квалификации не получится.

— Год назад у тебя был разрыв крестообразных связок, который вывел из строя в общей сложности на девять месяцев.

— Да, на тренировке в Штатах сделала гладкое двойное сальто без пируэтов, приземлилась в ноги, но почему-то клонило в одну сторону. Оказалось, хрустнуло что-то в колене. Думаю, к тому моменту мениск не был в порядке — и вот. Поехали в больницу. Сделали снимок, поставили коленный ортез. Команда могла бы отправить меня домой. Неизвестно, что бы тогда со мной было. Возможно, впала бы в депрессию! Но меня оставили. Пусть и на костылях, которые жутко бесили, но ходила с улыбкой. Потом с командой отправилась в Пхенчхан, где проходила обкатка в предолимпийский сезон. Сходила на соревнования, ужасно замерзла! Но было здорово. Чувствовала, что меня любят.

«Починили» меня в РНПЦ травматологии и ортопедии. Доктор Скакун Павел Григорьевич, который уже не в первый раз меня видел, спросил: «Ну что, здравствуй! Что опять?» Когда узнала, что дело в мениске, то обрадовалась. Понимала, что не потребуется много времени на восстановление. Достаточно нескольких месяцев, чтобы начать тренироваться.

Колено не дает забыть о той травме. Иногда не разгибается! Вместе с тренером Михаилом Курловичем делаем специальные упражнения для профилактики. Стремимся к тому, чтобы ноги были одинаковыми в мышечном объеме и объеме движений.

— Травма тебя не подкосила? Все-таки на носу был олимпийский сезон…

— Кстати, об этом как-то не думала. Просто хотела поскорее ходить нормально на своих двух, а не с костылями или прихрамывая. Спрашивала себя: «Почему мы не ценим такие моменты, когда все хорошо?»

«Информация о том, что живу еще с двумя людьми в одной комнате, — жесть какая-то. Неправда!»

— Саша Романовская младше тебя на четыре года и с 2017-го стала прыгать тройное сальто. Тебя гложило то, что какое-то время ты так не могла?

— Слава Богу, в нашей сборной завистников нет. Отношения между членами команды совершенно иные. Саша приземлилась в ноги — я буду радоваться больше, чем она.

— Ты видела приземление Саши во время первого прыжка в олимпийской квалификации — вниз головой ?

— Нет, так как находилась за ограждением. Картинка на видеоповторе была… Стараюсь такое не смотреть. Конечно, важно было поддержать Сашу. Слова «Ты держись!» не подходят в такой ситуации, поэтому поначалу не трогала ее. Ждала, пока придет в себя и сама заговорит. Мне кажется, Саша быстро пережила неудачу и вряд ли об этом захочет с кем-либо говорить. Как я про Сочи-2014 (Анна там стала 21-й. — Прим.ред.). С другой стороны, может, так и должно было быть. Сочинская Олимпиада подстегнула меня работать больше, и вот я пришла к золоту.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— После финала 16 февраля ты искупалась в народной любви, принимала поздравления. Не испортили ли твой праздник новости с мужской квалификации , которую не прошли Максим Густик и Антон Кушнир?

— Что касается Антона, то мне больно говорить о том, как с ним обошлись. К судьям нас не пустили. Не знаю, как это комментировать, потому что впервые вижу такое. Думаю, все понимают, что из борьбы за медали сняли действующего олимпийского чемпиона и претендента на победу в Пхенчхане-2018. Да там любой из наших ребят мог «бахнуть», в смысле — выиграть!

Какие могли быть вопросы у судей к первому прыжку Антона? Его можно включить в пособие по изучению прыжков в лыжной акробатике. А Антону не додали около пяти баллов. Весь мир это видел. Самое неприятное — ты ничего не можешь сделать! Вид спорта субъективный. Как увидел судья, так и поставил.

— Эта драма мешала тебе праздновать завоевание золота?

— Я бы так и так не праздновала. Мне кажется, что это выпендреж какой-то! Уверена, что Антон очень рад за меня. Всегда готов помочь советом, направить меня. У нас в команде все счастливы, как это бывает в семье. Ощущение, что мы все выиграли медаль. Просто я сама не хочу праздновать. До сих пор «нахожусь в космосе»! Не понимаю, что происходит вокруг. На днях пришло понимание, что Олимпиада в Пхенчхане завершилась. Пока это все.



Изображение: azazeo / twitter.com

Знаю точно, что звание олимпийской чемпионки меня не испортит. Конечно, бывают разные повороты. Кто-то задирает нос кверху и говорит, что он лучше всех. Я отвечаю за себя и говорю, что ничего не изменятся.

Друзья подкалывают: «Ань, ты олимпийская чемпионка. Почему не радуешься? Ты хоть понимаешь, что ты сделала?» — «Нет». — «Оно и видно!» Просто веду себя естественно. Так, как вела себя всегда. Хочу после отпуска дальше тренироваться, как все. Хотя, конечно, надеюсь, что теперь некоторые двери для меня будут открываться шире.

— Ты смотришь шоу Юрия Дудя на YouTube?

— Юрий будет дуть? Знаю, но нет.

— Каждую свою программу он завершает вопросом: «Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь?» А что бы ты сказала нашему президенту при встрече?

— Даже не знаю. Еще не приходилось говорить с президентом. Помню, как пересохло во рту, когда узнала, что меня наградили орденом Отечества III степени . Наверное, в случае встречи с президентом реакция будет такой же, как при встрече с любимым актером, твоим кумиром. Ты обомлеешь и растеряешься.

— После Олимпиады в Сочи Антон и Алла получили квартиры в «доме Чижа». У тебя квартирный вопрос стоит остро?

— Информация о том, что живу еще с двумя людьми в одной комнате , — жесть какая-то. Неправда! Когда увидела это в прессе, у меня слезы накатывались. Очень сильно обиделась, а сейчас мне без разницы. Могу сказать, что живу с мамой в двухкомнатной квартире, у нас есть собака и кошка. Все прекрасно. Но если кто-нибудь предложит мне квартиру, то буду рада. Нужно ведь начинать жить самостоятельно, иметь свое личное пространство, чтобы хорошо восстанавливаться и настраиваться на соревновательную волну.

«На минском концерте 30 Seconds To Mars забралась на сцену»

— Николай Козеко считает, что Олимпиада в Южной Корее прошла буднично . Твое мнение.

— Было по-своему забавно, но так, чтобы ух, — нет!

— Что позабавило?

— Столовая, очень похожая на Белгосцирк.



Анна Гуськова и Николай Козеко. Фото: Reuters

— В смысле? Заказываешь ягуара — и тебе приносят?

— Нет-нет, как архитектурное сооружение! Хотя это был ледовый дворец с демонтированной хоккейной коробкой. Прагматичный подход с экономической точки зрения, но вместе с тем — смешно. Для сравнения, на Играх в Сочи праздник был повсюду. Частенько можно было увидеть салют, приезжих звезд.

— Как на впечатление от Олимпиады влияет фактор медали? В Сочи ты была 21-й, в Пхенчхане стала лучшей.

— Это типа если Олимпиада мне не понравилась, но я выиграла, то Олимпиада сразу стала лучше? Да нет, мне в Южной Корее было нормально. В отличие от Сочи, где олимпийская деревня была протяженной, в Пхенчхане — спасибо больше — все находилось рядом. Это с учетом сильных ветров, поверьте, плюс! Как бы я попала в игровую комнату, если бы она была так далеко, как в Сочи? Не пошла бы в таком случае.

— Во что ты играла?

— В аэрохоккей, да во все. Ой, а как кстати были массажные кресла…

Жалко было видеть, как мучался тренерский штаб. Что я имею в виду? В Пхенчхане мужские и женские тренировки проходили раздельно, когда как на этапах Кубка мира нации делятся на две группы, что удобно. Получалось, что тренеры выезжали с частью команды на утреннюю тренировку в 7:00 и позвращались в деревню около 23:00. Провести целый день на склоне — это жестко.

— Расскажи про ветер в Пхенчхане.

— Тренировку перед женской соревнованиями не смогли провести из-за ветра, представляешь? Порывы были настолько сильными, что вниз по склону улетели два флагштока, личные вещи. Еще ветер часто менял направление: то разгонял, то тормозил. Когда начался финал 1, ничего не оставалось, как договариваться с природой. Куда ты попрешь против нее?



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY







— После нашей фотосессии с твоим участием в марте 2016 года ты сделала еще одну, пятую по счету татуировку.

— На этот раз на месте, которое редко бывает на виду, — с обратной стороны правого плеча. Тату ничего не значит, это просто мандала (геометрический символ сложной формы. — Прим.ред.). Появилась полгода назад, когда мой мастер, он из Амстердама, снова заехал в Минск. Он очень классный! Много путешествует. Какое-то время жил в Индии. У него свое видение на все. Мы с ним решили составить из всех моих татуировок общую картинку. Когда-нибудь они станут одним целым, и можно будет говорить о каком-то смысле. Но кто знает, когда в следующий раз я захочу сделать татуировку. Может, через пять лет?

— Три года назад ты купила швейную машину. И что?

— Стоит дома. Есть информация, которую можно смело перечеркнуть: ну не буду я никогда шить! Когда-то хотела стать журналистом, но не теперь. Понимаю, насколько тяжелый труд приставать к спортсмену, который не хочет с тобой разговаривать. Не знаю, что нужно было сделать, чтобы найти меня в олимпийской деревне. Мне было жалко журналистов, но и они должны понимать — спортсмен устал. В любом случае репортеру необходимо найти такой подход, чтобы заинтересовать спортсмена. Сейчас я хочу рассказывать.

Вот, к примеру, девушка из салона красоты, которая красит мне волосы, нарисовала мой портрет. Раскрылся парикмахер, а я бы никогда и не подумала, что она так может. Только представь, я завтра просыпаюсь — и уже умею писать стихи! Никогда не знаешь, какие таланты зарыты в человеке.

— Про пошив одежды и журналистику ясно. И все же, какие у тебя интересы?

— Хочу много путешествовать. Если будет возможность, то объеду весь мир. Это ведь прекрасная возможность сделать столько всего необычного. А еще, кажется, пришло время получить водительские права. Что-то еще добавить пока не могу. Я такая Спонтанность!





— В переводе с латыни твоя татуировка на ключице значит «Стремись ввысь». Это твой девиз?

— Да, только я говорю так: «Только взлеты — никаких падений». У солиста группы 30 Seconds To Mars Джареда Лето такая же татуировка — на груди. Мне очень нравится эта группа, отсюда и идея с татуировкой. Когда ее делала, не особо задумывалась, как здорово она подходит лыжному акробату.

Я же когда была на одном из минских концертов 30 Seconds To Mars, забралась на сцену. Как? Прорвалась через толпу, хоть к тому моменту меня уже два раза выгоняли с концерта. Не то чтобы я нарушила что-то своим выходом на сцену… У группы была песня, во время которой можно подниматься на сцену. Не каждый смог, но у меня получилось. Когда чего-то очень сильно хочешь, то обязательно добьешься.

— Твой победный прыжок в Пхенчхане — сальто назад прогнувшись в первом сальто и по винту еще в двух сальто. Что дальше?

— Пока не знаю. Надо, чтобы все уложилось в голове. Весь сезон — прыжки, прыжки. Уже не можешь думать о них. Надо развеяться. Скажу лишь, что ничего сложнее я пока не пробовала прыгать на воду.