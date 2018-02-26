



Не стерпев возмущение должностных лиц братской страны относительно ограничений поставок молочной продукции, Россельхознадзор раскрыл "серые" схемы, по которым продукты из Беларуси поступают в Россию в обход санкций и фитосанитарного надзора.

В отлитие от Беларуси, в Россия отдыхала и в пятницу 23 февраля и, 24 и, 25 февраля. Однако несмотря на выходной день, Россельхознадзор не смог оставить без ответа реакцию некоторых должностных лиц Беларуси , которые не поняли, почему "старший брат" в очередной раз заявил о намерении ввести новые ограничения, и в субботу, 24 февраля распространил новое сообщение.

Как отметил "Россельхознадзор", кроме экспорта из Беларуси в Россию небезопасного в ветеринарно-санитарном отношении молочного сырья, на поставки которого вынуждено введены временные ограничения, не менее остро до сих пор стоят и другие вопросы.

В частности, Россельхознадзор уже неоднократно обращал внимание на серьезную проблему, связанную с ввозом белково-жирового продукта (сыроподобного продукта) на территорию России. Такая продукция не подлежит правовому определению, но вместе с тем неизвестным способом сертифицируется.

В октябре 2017 года Россельхознадзором были выявлены факты поставок в Россию белорусскими компаниями ООО «Газ Венчуре», ООО «Глобалкостом» и РУП «Белтаможсервис» запрещенной ответными экономическими мерами молочной продукции происхождением Украины и стран Евросоюза под видом производителей стран, не попавших под действующие ограничения (Иран, Македония, Сан Марино и Китай). Речь шла о легализации 150 тысяч тонн запрещенной к ввозу в Россию продукции.

В оперативном порядке Россельхознадзором было направлено обращение в адрес Минсельхозпрода Беларуси для принятия мер к белорусским компаниям ООО «Газ Венчуре», ООО «Глобалкостом» и РУП «Белтаможсервис», осуществлявших легализацию запрещенных товаров на территории Беларуси с последующей отправкой в Россию.

Россельхознадзор обратил внимание белорусской стороны на то, что, в первую очередь, поставки таких товаров с территории Украины и Евросоюза ведут к снижению объема ввоза в Россию молочной продукции добросовестных белорусских производителей. Во-вторых, складывающаяся ситуация говорит о неэффективности контроля ветеринарной службы Беларуси на белорусском участке внешней границе ЕАЭС, которая либо участвует в незаконных схемах, либо не уделяет должное внимание происходящему.

Так, Россельхознадзору потребовался всего один день для того, чтобы связаться с ветеринарными службами Ирана, Македонии, Сан-Марино и Китая и получить от них ответ, что данная продукция в адрес белорусских и российских получателей не отгружалась. Компетентными органами Ирана, Македонии, Сан-Марино и Китая были на местах проведены расследования, по результатам которых страны информировали Россельхознадзор, что заявленные на маркировке производители (СЕ SM 18 SanMarinoFormaggi - Сан-Марино; «LactalisMKDooelScopje» - Македония; ShandongYuxinBio-TechCo, Ltd; ChestermaxInterLimited - Китай; DooshenDairyCo - Иран) не изготавливали и не поставляли данную продукцию на территорию Беларусьи.

Кроме того, Россельхознадзором были дополнительно организованы визиты на предприятия Республики Сан-Марино (СЕ SM 18 SanMarinoFormaggi) и Македонии («LactalisMKDooelScopje»).

По результатам этих визитов сделан вывод, что белково-жировая продукция, поступающая из Беларуси на территорию Российской Федерации, не производилась ни в Македонии, ни в Сан-Марино, имеет неустановленное происхождение и поступает на территорию Российской Федерации в сопровождении фальсифицированных документов.

Несмотря на важность решения данной проблемы, до настоящего времени вопрос не был урегулирован. В 2018 году в Россию уже ввезено из Беларси 160 партий такой продукции, и она продолжает поставляться по фальсифицированным документам и реализовываться на территории страны ни как «белково-жировой полутвердый продукт», а как привычный для отечественного потребителя «сыр».

Еще одним проблемным вопросом является ввоз в Россию с территории Беларуси физическими лицами различной продукции без ветеринарно-сопроводительных документов, якобы для личных целей. Однако объем ввозимых в ручной клади партий не оставляет сомнений в том, что продукция предназначается для реализации на российском рынке. Так, только за неполные два месяца 2018 года Россельхознадзором пресечены попытки перемещения через российско-белорусскую границу 17 партий молочной, мясной и другой животноводческой продукции общим объемом свыше 25 тонн.

Учитывая это, заявления белорусских коллег о острогом контроле за поставляемой в Россию продукцией, подлежат очевидному сомнению.

Между тем, животноводческая продукция не единственный проблемный пункт в структуре российского импорта из Беларуси. В течение 2016-2017 годов Россельхознадзор проводил масштабную работу по подтверждению подлинности фитосанитарных сертификатов, в сопровождении которых на территорию Россию через Беларусь поступала подкарантинная продукция, попавшая под ограничения, установленные президентом и правительством Российской Федерации. По результатам этой работы Россельхознадзор был вынужден ограничить поставки через Беларусь и разрешить только прямой ввоз через пункты пропуска, расположенные на российском участке внешней границы Евразийского экономического союза, растительной продукции из 33 стран, карантинные службы которых сообщили, что не выдавали данные документы. В число таких государств вошли Бангладеш, Бенин, Буркина-Фасо, Гвинея, Йемен, Иордания, Конго, Нигерия, Сан-Марино, Танзания и десятки других стран, список которых выложен в открытом доступе на сайте Россельхознадзора http://www.fsvps.ru/fsvps/news/actual-fito-restrictions.html. Стоит отметит, что у Россельхознадзора есть все основания полагать, что плодовоовощная продукция, ввозимая через Беларусь под видом происхождения этих стран, на самом деле была выращена в ЕС.

В 2018 году Россельхознадзор был вынужден принять не менее решительные меры с целью защиты российского рынка от продукции, ввозимой через Беларусь вопреки установленным особым экономическим ограничениям в отношении стран, безосновательно применивших к России санкции.

Так, проведенная Россельхознадзором в начале февраля проверка предприятий-производителей свежих яблок в Беларуси, осуществляющих поставки на территорию Российской Федерации в декабре 2017 года-феврале 2018 года, показала, что в хранилищах 31 хозяйствующего субъекта яблоки в принципе отсутствуют.

Итогом визита Россельхознадзора в Белорусь стало введение с 14 февраля 2018 года запрета на ввоз яблок свежих cо следующих предприятий: ФХ «Бугагроинвест»; СООО «ЕвроЭпл»; ЧТПУП «Бел Сонет», СПК «Прогресс-Вертелишки»; ФХ «Райский сад»; КСУП «Племзавод «Рось»; КФХ «Адамян Г.С.»; ООО «Злато-сад»; ГСХУ «Лужеснянская сортоиспытательная станция»; ФХ «Ольшанская слобода» Брестская обл., Столинский р-н, д.Ольшаны; КФХ «Дубай Транс» Брестская обл., Столинский р-н, д.Ольшаны; ФХ «Проба» Брестская обл., Столинский р-н,д.Ольшаны; Ф/Х «Лиголь» Брестская обл., Пинский р-н, д.Оснежицы; КФХ «Люберт Брестская обл., Столинский р-н, д.Ольшаны; ФХ «Авен Езер» Брестская обл., Столинский р-н,д.Ольшаны; Ф/Х «ВСК САД» Брестская обл., Пинский р-н, д.Посеничи; КФХ «Лориник» Брестская обл., Столинский р-н, д.Ольшаны; КФХ «Сададива Марии» Брестская обл., Столинский р-н, д.Ольшаны; КФХ «Устымчука Н.Н.» Брестская обл.. Ивановский р-н, аг. Рудск; ФХ «Гедеон» Брестская обл., Столинский р-н,д.Ольшаны; КФХ «Бастион Агро» Брестская обл, Столинский р-н,г.Д- Городок; ФХ «Язвинка» Брестская обл., Столинский р-н,д.Ольшаны; ЧТУП "ОлДиТранс" 211326, д. Вымно, ул. Витебская, д. 27, д. Вымно; ФХ «Гринвей Фрут» Гомельский р-н, п. Янтарный; СПК «Пограничный», Гродненский район, д. Одельск; СПК «Ошмянский Рассвет», Ошмянский р-н, д. Новоселки; Фермерское хозяйство «Анита», Гродненская обл., Лидский р-н, д. Довкни; КФХ «Нюнько Р.А.», Гродненская обл., Щучинский р- н, д. Кобровцы; ОАО "Старица агро", Копыльский р-н, а/г Старица; КФХ "Ясная Заря", Минская обл.. Минский р-н, п. Слобода; ф-л «Правда - Агро» ОАО «Агрокомбинат Дзержинский», Минская обл., Дзержинский р - н, аг. Томковичи.

Россельхознадзор неоднократно в свои пресс-релизах пыталась привлечь внимание общественности, деловых кругов и государственных деятелей ко всем этим вопросам, требующим принятия немедленных мер.

Между тем они не вызывали столь резко-негативную реакцию отдельных руководителей ЕЭК, как информация о вынужденном решении Россельхознадзора о введении временных ограничений на поставки в Россию молока и некоторых видов молочного сырья, которая была широко растиражирована в СМИ. Данную позицию Россельхознадзор оценивает, как понятную и логичную.

Однако надеется, что на предстоящей встрече с участием министерств сельского хозяйства России и Республики Беларусь по урегулированию этого вопроса, представители ЕЭК также инициируют обсуждение вышеозначенных проблем.