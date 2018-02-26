На сайте горисполкома разместили официальный комментарий о ситуации с домом по улице Сальникова, в котором появились трещины .



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Проблемы в многоэтажке начались в сентябре прошлого года. Жильцы обратились к городским властям с жалобами на трещины в стенах. По предложению городского исполнительного комитета было произведено отселение жильцов первого этажа до завершения восстановительных работ.

9 февраля в квартирах и в подвальных помещениях установили страховочные стойки, а ОАО «Брестпроект» выдал рекомендации по усилению стен и простенков на объекте, после чего специалисты разработали проект по усилению оконных проемов на трех этажах.

21 февраля строители приступили к работам по усилению аварийных простенков, которые вскоре планируют завершить.

По заверению чиновников, сегодня ситуация с домом по улице Сальникова стабилизировалась. Раскрытие трещин не наблюдается, усадка дома прекратилась. Для жизни и здоровья жильцов дома угрозы нет.

«В марте планируется полное восстановление отделки пострадавших квартир, чтобы люди могли заселиться в свои жилые помещения», — сообщается на сайте горисполкома.

Ожидается, что вскоре придет заключение от экспертов с указанием причин образования трещин в доме. После этого ответственные службы займутся вопросом усиления фундамента.