ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Строители прокомментировали ситуацию с проблемной брестской многоэтажкой, где "стены трещат по швам"

26.02.2018 07:08 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На сайте горисполкома разместили официальный комментарий о ситуации с домом по улице Сальникова, в котором появились трещины.


Фото: скрин-шот видео

Проблемы в многоэтажке начались в сентябре прошлого года. Жильцы обратились к городским властям с жалобами на трещины в стенах. По предложению городского исполнительного комитета было произведено отселение жильцов первого этажа до завершения восстановительных работ.

9 февраля в квартирах и в подвальных помещениях установили страховочные стойки, а ОАО «Брестпроект» выдал рекомендации по усилению стен и простенков на объекте, после чего специалисты разработали проект по усилению оконных проемов на трех этажах.

21 февраля строители приступили к работам по усилению аварийных простенков, которые вскоре планируют завершить.

По заверению чиновников, сегодня ситуация с домом по улице Сальникова стабилизировалась. Раскрытие трещин не наблюдается, усадка дома прекратилась. Для жизни и здоровья жильцов дома угрозы нет.

«В марте планируется полное восстановление отделки пострадавших квартир, чтобы люди могли заселиться в свои жилые помещения», — сообщается на сайте горисполкома.

Ожидается, что вскоре придет заключение от экспертов с указанием причин образования трещин в доме. После этого ответственные службы займутся вопросом усиления фундамента.

 
 
Ссылка на источник 146
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По заверению чиновников, сегодня ситуация с домом по улице Сальникова стабилизировалась.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Продал машину дешевле, чем купил". Кому нужно платить налог с проданных авто
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика