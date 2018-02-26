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Строители прокомментировали ситуацию с проблемной брестской многоэтажкой, где "стены трещат по швам"
На сайте горисполкома
Проблемы в многоэтажке начались в сентябре прошлого года. Жильцы обратились к городским властям с жалобами на трещины в стенах. По предложению городского исполнительного комитета было произведено отселение жильцов первого этажа до завершения восстановительных работ.
9 февраля в квартирах и в подвальных помещениях установили страховочные стойки, а ОАО «Брестпроект» выдал рекомендации по усилению стен и простенков на объекте, после чего специалисты разработали проект по усилению оконных проемов на трех этажах.
21 февраля строители приступили к работам по усилению аварийных простенков, которые вскоре планируют завершить.
По заверению чиновников, сегодня ситуация с домом по улице Сальникова стабилизировалась. Раскрытие трещин не наблюдается, усадка дома прекратилась. Для жизни и здоровья жильцов дома угрозы нет.
«В марте планируется полное восстановление отделки пострадавших квартир, чтобы люди могли заселиться в свои жилые помещения», — сообщается на сайте горисполкома.
Ожидается, что вскоре придет заключение от экспертов с указанием причин образования трещин в доме. После этого ответственные службы займутся вопросом усиления фундамента.
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Строители прокомментировали ситуацию с проблемной брестской многоэтажкой, где "стены трещат по швам"
По заверению чиновников, сегодня ситуация с домом по улице Сальникова стабилизировалась.
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