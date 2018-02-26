В январе в Беларуси зарплаты выросли только в четырех отраслях, а в остальных — упали. В целом по стране средние заработки сократились на 136 рублей — до 859 рублей. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие специалисты после январского падения получают от 1000 рублей.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Самые богатые зарабатывают почти в 9 раз больше самых бедных

Заработки выше 2000 рублей в прошлом месяце были в таких сферах как деятельность пассажирского воздушного транспорта — 2 284,5 рубля, деятельность воздушного транспорта — 2 204,3 рубля, информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания — 3 627,9 рубля.

Отметим, что ИТ-специалисты зарабатывают в 8,7 раза больше, чем зарплатные аутсайдеры — работники парикмахерских и салонов красоты (они получают 414,9 рубля). В число тех, кто меньше всего зарабатывают, также входят работники культуры — 489,5 рубля, а также деятельность по уходу в специализированных учреждениях и предоставление соцуслуг — 508,1 рубля.

Больше 2000 рублей получали также работники вспомогательной деятельности в сфере финансовых услуг и страхования (2003,5 рубля). В этой сфере январские заработки сократились больше всего — 655,5 рубля.

В каких отраслях получают от 1000 до 1500 рублей

Заработки в геодезической и картографической деятельности (без научных исследований и разработок) в январе составили 1044 рубля. Это на 607,5 рубля меньше, чем в декабре. В научных исследованиях и разработках январские зарплаты упали на 618,6 рубля — до 1156,5 рубля.

Зарплатами от 1000 до 1500 рублей январе также могли похвастаться специалисты, которые заняты в горнодобывающей промышленности — 1 462,9 рубля, на производстве основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов — 1 047,3 рубля, производстве прочих транспортных средств и оборудования — 1 059,5 рубля, в оптовой и розничной торговле автомобилями, мотоциклами и их ремонте — 1 235,1 рубля, оптовой торговле, за исключением торговли автомобилями и мотоциклами — 1 132,4 рубля, деятельности сухопутного и трубопроводного транспорта — 1 030,7 рубля, деятельности грузового железнодорожного транспорта — 1 085,3 рубля.

Во вспомогательной деятельности воздушного транспорта январские зарплаты сократились на 443,9 рубля до 1276,7 рубля.

В страховании, перестраховании и дополнительном пенсионном обеспечении (кроме обязательного социального страхования) средние «получки» сократились на 391,5 рубля — до 1036,7 рубля.

От 1000 до 1500 рублей также зарабатывали в профессиональной, научной и технической деятельности — 1 119,1 рубля, деятельности в области права, бухгалтерского учета, управления, архитектуры, инженерных изысканий, технических испытаний и анализа — 1 190,3 рубля, деятельности головных организаций — 1 203,8 рубля, деятельности в области архитектуры — 1 048,4 рубля, инженерно-техническом проектировании и предоставлении технических консультаций в этой области — 1 330,9 рубля, издательской деятельности, деятельности в сфере аудио- и видеозаписи, воспроизведения и вещания — 1 052,6 рубля, деятельности в области телекоммуникаций — 1 344,9 рубля.

Какие специалисты получают от 1500 до 2000 рублей

От 1500 до 2000 рублей получали в деятельности грузового воздушного транспорта — 1 766,2 рубля, финансовой и страховой деятельности — 1 739,2 рубля, финансовых услугах (кроме страхования и дополнительного пенсионного обеспечения) — 1 860,6 рубля, производстве кокса и продуктов нефтепереработки — 1 767,1 рубля, производстве химических продуктов — 1 775,4 рубля.

У кого зарплаты упали ниже 1000 рублей

Во многих сферах деятельности январские средние заработки упали ниже 1000 рублей. Среди них — строительство (1120,4 рубля), полиграфическая деятельность и тиражирование записанных носителей информации (1144,8 рубля), производство резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов (1029,4 рубля), металлургическое производство, производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (1083,7 рубля), производство вычислительной, электронной и оптической аппаратуры (1205,9 рубля), производство электрооборудования (1019,6 рубля).

Больше заветной тысячи в декабре также зарабатывали на производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки (1090,6 рубля), производстве транспортных средств и оборудования (1129,9 рубля), производстве автомобилей, прицепов и полуприцепов (1105,5 рубля), производстве летательных аппаратов, оборудования для них (1061,5 рубля), производстве прочих готовых изделий; ремонт, монтаж машин и оборудования (1080,8 рубля), в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом (1138,3 рубля), в строительстве (1013,9 рубля), в транспортной деятельности, складировании, почтовой и курьерской деятельности (1101,6 рубля), деятельности прочего пассажирского сухопутного транспорта (1066,8 рубля), складировании и вспомогательной транспортной деятельности (1113,1 рубля). Во всех этих отраслях в январе средние заработки были меньше 1000 рублей.

Напомним, средняя зарплата в декабре прошлого года составила 995,3 рубля. Эта сумма на 158,4 рубля больше, чем в ноябре. Больше всего декабрьские зарплаты были в Минске — 1 360,4 рубля. Для сравнения: в Брестской области — 899,1 рубля, в Витебской — 836,1 рубля, в Гомельской — 893 рубля, в Гродненской — 894,4 рубля, в Минской — 967,1 рубля, а в Могилевской — 854,6 рубля.

В ноябре прошлого года Александр Лукашенко прогнозировал , что в начале 2018 года средние зарплаты белорусов упадут из-за того, что «будет больше выходных, соответственно, люди будут меньше работать и могут получить зарплату чуть ниже планируемого уровня». «А дальше, второй, третий, четвертый кварталы, мы должны уже превосходить 1000 рублей хоть немножко», — сказал глава государства.

В апреле прошлого года президент заявил , что зарплата в 1000 рублей — это тот минимум, который государство должно помочь людям заработать. Достижение средней зарплаты в Беларуси в 2017 году размером в 1000 рублей, как того требует Александр Лукашенко, реально, заявила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич. Позже министр заявила , что среднюю зарплату в 1000 рублей получит не каждый работающий белорус. «Вопрос правильно ставить так: заработную плату нужно заработать, в любой отрасли — будь то промышленность, сельское хозяйство, торговля и так далее», — сказала Ирина Костевич.

Справка FINANCE.TUT.BY. Номинальная начисленная среднемесячная зарплата включает подоходный налог и обязательный страховой взнос работника. Взносы работодателей на социальное страхование работников не включаются в среднюю заработную плату. Средний заработок определяется специалистами Белстата делением начисленного работникам организации фонда зарплаты, включая подоходный налог и обязательный страховой взнос работника, за отчетный период на численность работников организации и на количество месяцев в периоде.