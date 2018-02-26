Витеблянин выманил у горожан около 63 тысяч рублей под предлогом обналичивания электронных денег

Мошенник из Витебска под предлогом обналичивания электронных денег выманил у горожан около 63 тысяч рублей, сообщил начальник отдела по борьбе с организованной преступностью 7-го управления ГУБОПиК МВД Руслан Баязитов.

С января по сентябрь 2017 года 27-летний безработный витеблянин под предлогом обналичивания электронных денег и выплат процентов завладел деньгами пяти жителей областного центра. В целом он выманил не менее 63 тысяч рублей. При этом у милиции есть основания полагать, что мужчина обманул не менее 30 человек.

От кредиторов мужчина скрывался в Москве. В Витебск вернулся 24 февраля, буквально сразу же его задержала милиция.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере.