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БАТЭ начинает против дебютанта. Глеб и мисс Беларусь-2016 провели жеребьевку чемпионата Беларуси

26.02.2018 13:01 — Разное | Tut.by  
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Шестикратный лучший футболист Беларуси Александр Глеб и мисс Беларусь-2016 Полина Бородачева (жена бывшего хоккеиста минского «Динамо» Евгения Ногачева) провели жеребьевку предстоящего чемпионата страны по футболу.


Фото: abff.by

Во время процедуры был объявлен состав пар 1-го и 2-го туров высшей лиги.

14-кратный чемпион Беларуси борисовский БАТЭ начнет чемпионат домашним поединком протв дебютанта элитного дивизиона — команды «Смолевичи». Серебряный призер сразится дома против жодинского «Торпедо-БелАЗа», а бронзовый медалист солигорский «Шахтер» в стартовом туре примет обладателя Кубка Беларуси брестское «Динамо». Дебютант высшей лиги столичный «Луч» свой первый матч в элите проведет против «Минска».

Отметим, что во время жеребьевки чемпионата Беларуси, проходившей в Доме футбола, отсутствовало название одной из команд — «Крумкачоў». Причина — отказ в выдаче лицензии на участие в высшей лиге. Но поскольку «Крумкачы» имеют право обжаловать решение в апелляционном комитете по клубному лицензированию АБФФ, вступление клуба в высшей лиге все еще не исключено.

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Если же и после вердикта апелляционного комитета «Крумкачы» не будут допущены к высшей лиге, то их может заменить минское «Торпедо», которое в минувшем сезоне не смогло пробиться в сильнейший дивизион по спортивному принципу, заняв лишь третье место в первой лиге.

Во время жеребьевки неизвестный пока участник чемпионата фигурировал под названием «16-я команда».

Состав пар стартовых двух туров чемпионата Беларуси-2018

1-й тур (30−31 марта, 1 апреля)

«Динамо-Минск» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино)

«Ислочь» (Минский район) — 16-я команда

«Городея» — «Днепр» (Могилев)

«Гомель» — «Слуцк»

«Неман» (Гродно) — «Витебск»

«Шахтер» (Солигорск) — «Динамо-Брест»

«Луч» (Минск) — «Минск»

БАТЭ (Бориосов) — «Смолевичи».

2-й тур (6−8 апреля)

«Торпедо-БелАЗ» — «Смолевичи»

«Минск» — БАТЭ

«Динамо-Брест» — «Луч»

«Витебск» — «Шахтер»

«Слуцк» — «Неман»

«Днепр» — «Гомель»

16-я команда — «Городея»

«Динамо-Минск» — «Ислочь».

Состав пар в остальных турах будет опубликован позже. Календарь же чемпионата по датам будет составлен в течение нескольких ближайших дней и опубликован на следующей неделе. Ожидается, что каждый тур (за исключением двух заключительных) будет длиться по 2−3 дня.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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