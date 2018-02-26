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БАТЭ начинает против дебютанта. Глеб и мисс Беларусь-2016 провели жеребьевку чемпионата Беларуси
Шестикратный лучший футболист Беларуси Александр Глеб и мисс Беларусь-2016 Полина Бородачева (жена бывшего хоккеиста минского «Динамо» Евгения Ногачева) провели жеребьевку предстоящего чемпионата страны по футболу.
Во время процедуры был объявлен состав пар 1-го и 2-го туров высшей лиги.
14-кратный чемпион Беларуси борисовский БАТЭ начнет чемпионат домашним поединком протв дебютанта элитного дивизиона — команды «Смолевичи». Серебряный призер сразится дома против жодинского «Торпедо-БелАЗа», а бронзовый медалист солигорский «Шахтер» в стартовом туре примет обладателя Кубка Беларуси брестское «Динамо». Дебютант высшей лиги столичный «Луч» свой первый матч в элите проведет против «Минска».
Отметим, что во время жеребьевки чемпионата Беларуси, проходившей в Доме футбола, отсутствовало название одной из команд — «Крумкачоў». Причина —
Если же и после вердикта апелляционного комитета «Крумкачы» не будут допущены к высшей лиге, то их может заменить минское «Торпедо», которое в минувшем сезоне не смогло пробиться в сильнейший дивизион по спортивному принципу, заняв лишь третье место в первой лиге.
Во время жеребьевки неизвестный пока участник чемпионата фигурировал под названием «16-я команда».
Состав пар стартовых двух туров чемпионата Беларуси-2018
1-й тур (30−31 марта, 1 апреля)
«Динамо-Минск» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино)
«Ислочь» (Минский район) — 16-я команда
«Городея» — «Днепр» (Могилев)
«Гомель» — «Слуцк»
«Неман» (Гродно) — «Витебск»
«Шахтер» (Солигорск) — «Динамо-Брест»
«Луч» (Минск) — «Минск»
БАТЭ (Бориосов) — «Смолевичи».
2-й тур (6−8 апреля)
«Торпедо-БелАЗ» — «Смолевичи»
«Минск» — БАТЭ
«Динамо-Брест» — «Луч»
«Витебск» — «Шахтер»
«Слуцк» — «Неман»
«Днепр» — «Гомель»
16-я команда — «Городея»
«Динамо-Минск» — «Ислочь».
Состав пар в остальных турах будет опубликован позже. Календарь же чемпионата по датам будет составлен в течение нескольких ближайших дней и опубликован на следующей неделе. Ожидается, что каждый тур (за исключением двух заключительных) будет длиться по 2−3 дня.
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Шестикратный лучший футболист Беларуси Александр Глеб и мисс Беларусь-2016 Полина Бородачева (жена бывшего хоккеиста минского "Динамо" Евгения Ногачева) провели...
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