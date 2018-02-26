Шеф, два счетчика: в Минске поймали перевозчика с двумя таксометрами

В столице выявили таксиста, который использовал для работы два прибора, определяющих стоимость проезда. Один из них был незарегистрированным, сообщили агентству «Минск-Новости» в управлении оперативных мероприятий инспекции МНС Республики Беларусь по городу Минску.





В ведомстве отметили, что в настоящее время все автомобили-такси, оказывающие услуги по перевозке пассажиров, подлежат обязательному оснащению средством контроля налоговых органов (СКНО). Это электронные устройства, которые осуществляют сбор, обработку и передачу информации о денежном обороте субъекта хозяйствования. Они сопряжены с таксометрами. Бывают случаи, когда сигнал, поступающий с устройства, пропадает по различным причинам. Некоторые недобросовестные водители пользуются этим и сознательно отключают СКНО, объясняя отсутствие сигнала техническими неисправностями оборудования.

— В управление оперативных мероприятий ИМНС по городу Минску поступила информация от пассажира, воспользовавшегося услугами одного из перевозчиков столичного такси. Он сообщал, что чек, сформированный таксометром и переданный ему в подтверждение оплаты за перевозку, вызвал сомнение в подлинности, хотя и отвечал многим атрибутам настоящего чека. Проведя комплекс мероприятий, сотрудники управления установили, что чек является недействительным, поскольку таксометр, посредством которого он сформирован, в информационных ресурсах инспекции не значится, — рассказали в налоговой.

Сотрудники управления установили водителя, который выдал пассажиру сомнительный чек. По результатам контрольной закупки было выявлено нарушение порядка приема денежных средств. Также в ходе осмотра машины в бардачке авто участники проверки обнаружили незарегистрированный в налоговых органах таксометр.

При дальнейшем разбирательстве специалисты выяснили, что перевозчик приобрел второй таксометр в 2015 году. Водитель действовал по следующей схеме: снимал зарегистрированный прибор учета стоимости проезда и устанавливал нелегальный. Второй таксометр служил для отвода глаз, чтобы пассажир не заподозрил водителя в нарушении действующего законодательства. Выручка же шла мимо кассы.

Нелегальный доход нарушителя составил свыше 2000 базовых величин.

— В настоящее время на автотранспортное средство недобросовестного перевозчика наложен арест. Выясняются все обстоятельства данного правонарушения, после чего материалы проверки будут направлены в правоохранительные органы для дачи правовой оценки, — прокомментировали в ИМНС.