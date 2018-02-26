|
Какие районы и города и почему попали в список самых проблемных с трудоустройством
В Беларуси
Как определяли проблемные районы и города?
— Территории с напряженной ситуацией на рынке труда на очередной год определялись на основании административных данных, ведомственной отчетности и официальной статистической информации, — поясняет начальник управления политики занятости Минтруда Олег Токун.
По его словам, при составлении перечня территорий с напряженной ситуацией на рынке труда учитывались в том числе:
Оценки суммировали и делили на количество пунктов. Районы и города с самыми высокими показателями и оказались в итоговом списке территорий с напряженной ситуацией на рынке труда.
Список проблемных территорий сформирован на 2018 год, на следующий будет составлен новый.
Какие города и почему оказались в списке проблемных территорий?
В списке проблемных по трудоустройству оказались 6 городов — Витебск, Брест, Новополоцк, Барановичи, Бобруйск, Пинск, а также 42 района, больше всего — из Витебской области (12 районов).
Из городов самая напряженная ситуация на рынке труда, как оказалось, в Новополоцке. В аутсайдеры этот промышленный город попал во многом из-за вынужденной неполной занятости (в этом режиме в январе-сентябре прошлого года трудилось 10,6% от списочной численности работников), а также из-за соотношения принятых и уволенных (первых было на 16,2% меньше, чем вторых). При этом в Новополоцке 6,5% от всех официальных безработных не могли трудоустроиться в течение года и большего периода.
Вторая строчка среди городов осталась за Барановичами. В этом городе каждый десятый работник от списочной численности трудился в режиме вынужденной неполной занятости. В Барановичах хуже всего обстоит ситуация с целодневными простоями. Так, в январе-сентябре прошлого года 10,3% от списочной численности работников сталкивались с целодневными простоями. Для сравнения: в Бресте этот показатель составлял 1,1%, в Пинске — 1,6%, в Витебске — 3,8%, а в Новополоцке — 2,4%.
Третье место осталось за Витебском, дальше расположились Бобруйск, Брест и Пинск. Брест и Витебск потянули вниз такие показатели, как вынужденная неполная занятость и число тех, кто больше года не может найти работу. Бобруйск оказался в этом списке во многом из-за того, что предприятия активнее увольняют, чем принимают на работу (разбежка в 12%), а также из-за того, что 10,4% работников трудились в режиме вынужденной неполной занятости. Зато в Бобруйске относительно немного тех, кто больше года не может найти работу, — 1,3% от всех официальных безработных.
В каких районах сложнее всего найти работу?
Самым проблемным среди районов оказался Лоевский. Здесь относительно высокий уровень зарегистрированной безработицы (0,7% от экономически активного населения), 6,7% от списочной численности работников трудились в режиме вынужденной неполной занятости. При этом 9,1% от всех безработных больше года не могут найти работу, а предприятия на 22% больше уволили, чем приняли на работу.
Вторая строчка списка среди районов оказалась за Молодечненским, который продолжительное время был самым «безработным».
В списке территорий с напряженной ситуацией на рынке труда оказались почти все районы из
При этом в списке оказался один из самых «работящих» районов — Миорский, где уровень зарегистрированной безработицы составлял на начало этого года 0,2% от экономически активного населения.
К примеру, в Шарковщинском районе хуже всего ситуация с вынужденной неполной занятостью, в этом режиме трудилось 16,7% от списочной численности работников. Следом по этому показателю идут Добрушский (13,5%), Оршанский (12,2%), Глубокский районы (10,7%).
В каких районах лучше всего ситуация на рынке труда?
Лучше всего обстоят дела с трудоустройством в Ветковском, Гомельском, Шкловском, Стародорожском, Могилевском, Островецком, Ельском, Жабинковском, Кормянском районах.
К примеру, в Ельском, Глусском, Кличевском, Мстиславском, Краснопольском, Костюковичском, Кличевском, Славгородском, Чериковском, Белыничском районах официальная статистика не зафиксировала случаи вынужденной неполной занятости. В Вороновском, Хотимском, Чаусском районах этот показатель составляет 0,1% от списочной численности работников, в Шкловском — 0,2%, в Жодино — 0,3%.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY посмотрел, как власти определяли города и районы, в которых сложно найти работу.
|
Архив (Разное)
Комментарии