Какие районы и города и почему попали в список самых проблемных с трудоустройством

В Беларуси определили 48 районов и городов, в которых по мнению властей, сложнее всего трудоустроиться. В списке территорий с напряженной ситуацией на рынке труда оказались в том числе два областных города — Витебск и Брест, а также такие крупные промышленные города, как Бобруйск, Барановичи, Новополоцк. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как власти определяли города и районы, в которых сложно найти работу.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Правительство определило территории с напряженной ситуацией на рынке труда. В списке оказались 48 районов и городов. Создание списка территорий с напряженной ситуацией на рынке труда предусмотрено обновленной версией документа по тунеядцам — декретом № 1 .

Как определяли проблемные районы и города?

— Территории с напряженной ситуацией на рынке труда на очередной год определялись на основании административных данных, ведомственной отчетности и официальной статистической информации, — поясняет начальник управления политики занятости Минтруда Олег Токун.

По его словам, при составлении перечня территорий с напряженной ситуацией на рынке труда учитывались в том числе:

уровень зарегистрированной безработицы;

число безработных, которые ищут работу больше 12 месяцев;

доля работников организаций, которые работали в режиме вынужденной неполной занятости, в среднемесячной численности работников;

доля работников организаций, находившихся в целодневном (целосменном) простое, в среднемесячной численности работников;

отношение численности безработных к количеству вакансий;

отношение числа принятых работников к числу уволенных.

Оценки суммировали и делили на количество пунктов. Районы и города с самыми высокими показателями и оказались в итоговом списке территорий с напряженной ситуацией на рынке труда.

Список проблемных территорий сформирован на 2018 год, на следующий будет составлен новый.

Какие города и почему оказались в списке проблемных территорий?

В списке проблемных по трудоустройству оказались 6 городов — Витебск, Брест, Новополоцк, Барановичи, Бобруйск, Пинск, а также 42 района, больше всего — из Витебской области (12 районов).

Из городов самая напряженная ситуация на рынке труда, как оказалось, в Новополоцке. В аутсайдеры этот промышленный город попал во многом из-за вынужденной неполной занятости (в этом режиме в январе-сентябре прошлого года трудилось 10,6% от списочной численности работников), а также из-за соотношения принятых и уволенных (первых было на 16,2% меньше, чем вторых). При этом в Новополоцке 6,5% от всех официальных безработных не могли трудоустроиться в течение года и большего периода.

Вторая строчка среди городов осталась за Барановичами. В этом городе каждый десятый работник от списочной численности трудился в режиме вынужденной неполной занятости. В Барановичах хуже всего обстоит ситуация с целодневными простоями. Так, в январе-сентябре прошлого года 10,3% от списочной численности работников сталкивались с целодневными простоями. Для сравнения: в Бресте этот показатель составлял 1,1%, в Пинске — 1,6%, в Витебске — 3,8%, а в Новополоцке — 2,4%.

Третье место осталось за Витебском, дальше расположились Бобруйск, Брест и Пинск. Брест и Витебск потянули вниз такие показатели, как вынужденная неполная занятость и число тех, кто больше года не может найти работу. Бобруйск оказался в этом списке во многом из-за того, что предприятия активнее увольняют, чем принимают на работу (разбежка в 12%), а также из-за того, что 10,4% работников трудились в режиме вынужденной неполной занятости. Зато в Бобруйске относительно немного тех, кто больше года не может найти работу, — 1,3% от всех официальных безработных.

В каких районах сложнее всего найти работу?

Самым проблемным среди районов оказался Лоевский. Здесь относительно высокий уровень зарегистрированной безработицы (0,7% от экономически активного населения), 6,7% от списочной численности работников трудились в режиме вынужденной неполной занятости. При этом 9,1% от всех безработных больше года не могут найти работу, а предприятия на 22% больше уволили, чем приняли на работу.

Вторая строчка списка среди районов оказалась за Молодечненским, который продолжительное время был самым «безработным».

В списке территорий с напряженной ситуацией на рынке труда оказались почти все районы из топ-10 с самым высоким уровнем безработицы на начало этого года — Оршанский, Поставский, Молодечненский, Лидский, Жлобинский, Полоцкий, Слуцкий, Кобринский и Лунинецкий. Не оказалось в этом перечне только самого «безработного» района на начало января нынешнего года — Волковысского .

При этом в списке оказался один из самых «работящих» районов — Миорский, где уровень зарегистрированной безработицы составлял на начало этого года 0,2% от экономически активного населения.

К примеру, в Шарковщинском районе хуже всего ситуация с вынужденной неполной занятостью, в этом режиме трудилось 16,7% от списочной численности работников. Следом по этому показателю идут Добрушский (13,5%), Оршанский (12,2%), Глубокский районы (10,7%).

В каких районах лучше всего ситуация на рынке труда?

Лучше всего обстоят дела с трудоустройством в Ветковском, Гомельском, Шкловском, Стародорожском, Могилевском, Островецком, Ельском, Жабинковском, Кормянском районах.

К примеру, в Ельском, Глусском, Кличевском, Мстиславском, Краснопольском, Костюковичском, Кличевском, Славгородском, Чериковском, Белыничском районах официальная статистика не зафиксировала случаи вынужденной неполной занятости. В Вороновском, Хотимском, Чаусском районах этот показатель составляет 0,1% от списочной численности работников, в Шкловском — 0,2%, в Жодино — 0,3%.