Очень холодная погода продержится до конца февраля

С 1 марта ожидается некоторое потепление: до -7… -12 °C днем.

Завтра, 27 февраля, погоду на территории Беларуси будет определять скандинавский антициклон, будет облачно с прояснениями, в некоторых районах пройдет небольшой снег, местами гололед.

Ночью будет очень холодно: до -18..24°С, и даже до -25..-29°С), максимальная днем -9..-15°С, сообщают в Белгидромете.

В последний день календарной зимы - 28 февраля - днем на большей части страны пройдет снег, местами метель, гололед. Температура ночью от -13°C по югу до -23°C по северу, днем -9..-15°C.

1 марта несколько потеплеет: снова будет идти снег, местами метель, на дорогах гололед, ночью будет -11..-19°C, днем -7..-12°C.