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Очень холодная погода продержится до конца февраля

26.02.2018 15:10 — Разное | БДГ  
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С 1 марта ожидается некоторое потепление: до -7… -12 °C днем.

Завтра, 27 февраля, погоду на территории Беларуси будет определять скандинавский антициклон, будет облачно с прояснениями, в некоторых районах пройдет небольшой снег, местами гололед.

Ночью будет очень холодно: до -18..24°С, и даже до -25..-29°С), максимальная днем -9..-15°С, сообщают в Белгидромете.

В последний день календарной зимы - 28 февраля - днем на большей части страны пройдет снег, местами метель, гололед. Температура ночью от -13°C по югу до -23°C по северу, днем -9..-15°C.

1 марта несколько потеплеет: снова будет идти снег, местами метель, на дорогах гололед, ночью будет -11..-19°C, днем -7..-12°C.

Последние дни у нас зафиксирована очень холодная погода, на 6-12°C ниже климатической нормы. В результате было много обморожений и других подобных травм: за минувшую неделю от гололедных и холодовых травм пострадали 860 человек. За выходные в больницу скорой помощи в Минске с обморожениями обратились 6 человек, 4 из них госпитализированы.

 
Теги: Минск
 
 
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С 1 марта ожидается некоторое потепление: до -7… -12 °C днем.

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